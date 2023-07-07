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Министерство обороны определилось со сроками развёртывания двух новых военных округов

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Министерство обороны определилось со сроками развёртывания двух новых военных округов

Российское военное ведомство утвердило план развертывания двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений. Речь идет о Ленинградском и Московском военных округах, которые появятся в составе Минобороны уже в ближайшее время.


Создание новых военных округов уже идет, в настоящее время началось формирование органов управления, об этом в начале июля заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании. Сами округа появятся и начнут функционировать с 1 сентября 2023 года, такие планы озвучили в военном ведомстве. В то же время, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, сроки могут быть сдвинуты на конец года.

Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября

- приводят "Известия" слова источника.

Пока никаких подробностей по формированию новых округов нет, эксперты предполагают, что Ленинградский военный округ воссоздают для парирования угроз со стороны Финляндии и Эстонии, Московский будет отвечать за украинское направление. К ЛенВО отойдет часть Западного военного округа, об этом сообщалось еще в прошлом году, к МВО - часть Южного и, возможно, Центрального, точных данных нет.

Напомним, что до реформы, начавшейся в 2008 году, в составе Минобороны было шесть округов: Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В ходе первого этапа реформы и "оптимизации" их осталось четыре: Западный (ЗВО) со штабом в Санкт-Петербурге, Южный (ЮВО) в Ростове-на-Дону, Центральный (ЦВО) в Екатеринбурге и Восточный (ВВО) в Хабаровске. Позднее появился пятый округ, такой статус получил Северный флот со штабом в Североморске.
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29 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:30
    +9
    Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября
    Последствия наезда Вагнера на Москву...
    Таманская и Кантемировская дивизии что-то весьма "не очень" себя проявили и на фронте и на защите от Пригожина.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:53
      +3
      Сам служил в ЛенВо, после наступило время разрухи моей части уже нет, рядом со мной тоже многое расформировали, но горько не только от этого, порушили всю инфраструктуру расформированных воинских частей am все что создавалось с таким трудом в лесах и труднодоступных местах Арктики. Уникальный МиГ-31 один !!! держал все воздушное пространство на побережье Северного Ледовитого океана, от Финляндии до Аляски.
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 08:30
        +7
        Это будут самые крутые округа в стране, битва за портфели будет нешуточная. Победят конечно самые приближенные оленевода и гении очковтирательства.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:40
          +3
          Цитата: ramzay21
          Это будут самые крутые округа в стране, битва за портфели будет нешуточная. Победят конечно самые приближенные оленевода и гении очковтирательства.
          Это будет знатная охота!
          Самые сладкие куски пирога у ЗВО и ЮВО из рта вырывать будут.
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 09:04
            0
            ЗВО после образования этих двух округов существовать не будет, они ведь на его базе формируются.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 08:39
        +2
        Цитата: Silver99
        Уникальный МиГ-31 один !!! держал все воздушное пространство на побережье Северного Ледовитого океана, от Финляндии до Аляски.

        Вы бы осетра то урезали.
        А то не ровен час прочитает такое эффективный менеджер из команды Шойгу, и так обрадуется, и оставит один полк МиГ-31 на всю Россию границы защищать. wassat
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:34
      +1
      ...как утверждает источник, знакомый с ситуацией, сроки могут быть сдвинуты на конец...

      Прочитал до ЕнтоВа места winked и мне... открылись тайны Вселенной belay
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Victor_B
      Последствия наезда Вагнера на Москву...
      Если-бы с такой оперативностью решались стратегические вопросы, то через неделю после подрывов СП-2... Европа точно-бы перешла на телетайпы.

      Цитата: Victor_B
      Таманская и Кантемировская дивизии что-то весьма "не очень" себя проявили и на фронте и на защите от Пригожина.

      Этот вывод опять из линейки
      Цитата: Теренин
      источник, знакомый с ситуацией
  2. andr327
    andr327 Сегодня, 07:31
    +10
    генеральских портфелей не хватает, блин wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: andr327
      генеральских портфелей не хватает, блин wassat

      Цитата: Magellan
      А в плане эффективности командования это как должно что-то улучшить?

      Цитата: Баберметис
      А люди то найдутся на два округа? Или гастарбайтеры на службу пойдут.

      Ого, как опоненты заволновались по команде. belay
      Начинаю верить, что эти военные округа действительно необходимы.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:02
        +1
        Да, да, клиент уходит. Надо срочно переставлять кровати.
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 08:01
    +1
    эксперты предполагают, что Ленинградский военный округ воссоздают для парирования угроз со стороны Финляндии и Эстонии, Московский будет отвечать за украинское направление.

    А в плане эффективности командования это как должно что-то улучшить?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:02
      +1
      Новые штатные единицы, новые звёзды на погоны. Много будет хорошего.
  4. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 08:07
    +4
    А люди то найдутся на два округа? Или гастарбайтеры на службу пойдут.
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 08:12
      +2
      мигранты. другой вопрос а что у них с мотивацией и лояльностью
      1. My_Log_In
        My_Log_In Сегодня, 08:17
        +2
        Пока деньги есть, платятся и нет войны - есть и мотивация и лояльность.
        1. ev23
          ev23 Сегодня, 08:26
          +2
          о чем и речь. а как будет глобальная заварушка, то они все на тапки встанут
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      +2
      Генералы наверняка найдутся.Тоже-люди...Может эффективнее было создание трех-четырех армий в составе нынешних округов
    3. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 08:31
      +6
      А сделают как обычно . На бумаге нарисуют , как и все остальное... У них схема отработана уже и обкатана . Взять хотя бы 1.5 млн. комплектов ратника, на бумаге все хорошо было а по факту воздух. И армия такая же была , на бумаге грозная непобедимая вторая армия мира , парады вон какие дух захватывало. А по факту полтора года войны , мобилизация и жмёмся к своим же границам . Херсон сдали , Лиман сдали , Донецк под обстрелом, Шебекино (!!) эвакуировали полностью. Это факты , к сожалению ... Думаю и даже уверен что и с новыми округами будет так же . На бумаге все новое и в нужном количестве , а по факту старые части в которых три калеки. Пока Шойгу с Герасимовым стоят у руля министерства ни будет нам ни победы ни армии .
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 09:06
        0
        В Шебекино люди уже по большей части возвращены.
    4. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 09:30
      +1
      Генералы найдутся сразу, а вот с рядовыми, сержантами и младшими офицерами частей и соединений проблема
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:11
    +3
    эксперты предполагают, что Ленинградский военный округ воссоздают для парирования угроз со стороны Финляндии и Эстонии, Московский будет отвечать за украинское направление.

    Вот что Пригожин животворящий делает!
    Хотя кремлевским експертам конечно виднее.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      эксперты предполагают, что Ленинградский военный округ воссоздают для парирования угроз со стороны Финляндии и Эстонии, Московский будет отвечать за украинское направление.

      Вот что Пригожин животворящий делает!
      Хотя кремлевским експертам конечно виднее.

      Пригожин взбодрил малость...
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:36
    +4
    Российское военное ведомство утвердило план развертывания двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений. Речь идет о Ленинградском и Московском военных округах, которые появятся в составе Минобороны уже в ближайшее время.

    Генералов девать некуда стало? Да сформируйте из них отдельные генеральские роты...
  7. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 08:58
    +3
    Какие сугубо интеллектуальные лица на фото, аж распирает от гордости за родной гениралиткт. wassat
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:05
      +2
      Это спасители отечества. Горжусь ими. Если бы не они, НАТА уже отбивала бы Москву у Пригожина.
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 09:01
    +2
    Риторический вопрос: Те, кто эти округа в своё время "оптимизировал", отвечать будут?

    Своих не бросаем...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:09
      0
      В советское время военные округа многократно объединяли, разукрупняли, меняли их границы. Все зависело от конкретной ситуации. Наверное, 10-15 лет назад ситуация в мире виделась иной.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:12
      0
      Своих не бросаем...
      Последнее время всё больше задумываюсь, а так ли плох был Табуреткин?