Министерство обороны определилось со сроками развёртывания двух новых военных округов

Российское военное ведомство утвердило план развертывания двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений. Речь идет о Ленинградском и Московском военных округах, которые появятся в составе Минобороны уже в ближайшее время.
Создание новых военных округов уже идет, в настоящее время началось формирование органов управления, об этом в начале июля заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании. Сами округа появятся и начнут функционировать с 1 сентября 2023 года, такие планы озвучили в военном ведомстве. В то же время, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, сроки могут быть сдвинуты на конец года.
Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября
- приводят "Известия" слова источника.
Пока никаких подробностей по формированию новых округов нет, эксперты предполагают, что Ленинградский военный округ воссоздают для парирования угроз со стороны Финляндии и Эстонии, Московский будет отвечать за украинское направление. К ЛенВО отойдет часть Западного военного округа, об этом сообщалось еще в прошлом году, к МВО - часть Южного и, возможно, Центрального, точных данных нет.
Напомним, что до реформы, начавшейся в 2008 году, в составе Минобороны было шесть округов: Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В ходе первого этапа реформы и "оптимизации" их осталось четыре: Западный (ЗВО) со штабом в Санкт-Петербурге, Южный (ЮВО) в Ростове-на-Дону, Центральный (ЦВО) в Екатеринбурге и Восточный (ВВО) в Хабаровске. Позднее появился пятый округ, такой статус получил Северный флот со штабом в Североморске.