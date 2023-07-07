Военное обозрение
Войти Регистрация

Комбинированными ударами в ночное время поражены военные объекты противника в Очакове, Одессе, Кривом Роге, Киевской области и на других территориях

8
Комбинированными ударами в ночное время поражены военные объекты противника в Очакове, Одессе, Кривом Роге, Киевской области и на других территориях

В ночь на 7 июля российские войска продолжили серию нанесения комбинированных ударов по объектам противника в его тыловых районах. К настоящему моменту известно о нескольких прилётах, в результате которых поражены военные объекты киевского режима.


Сообщается о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области и его окрестностях. По некоторым данным, поражены ангары с военной техникой, включая бронемашины натовского производства. Ранее поступала информация о том, что на предприятиях Днепропетровской области противник осуществляет ремонт и дооснащение техники, в том числе эвакуированной с поле боя и возвращённой с площадок длительного хранения.

Осуществлено поражение целей в Николаеве, Одессе и Очакове. Сообщается о прилёте ударных дронов по одному из объектов портовой инфраструктуры и командному пункту ВМС ВСУ.

Поражена как минимум одна из целей в Киевской области. По некоторым данным, это РЛС одного из зенитных ракетных комплексов западного производства.

Напомним, что накануне российские войска поразили инфраструктуру национальной академии сухопутных войск Украины во Львове. Среди прочего под удар попал учебный артиллерийский центр. Причём после прилёта произошла мощная детонация, что может говорить об уничтожении значительных объёмов боеприпасов и находившейся в эксплуатации военной техники. Именно в этот учебный центр из стран НАТО поступали различного рода средства артиллерии и бронетехники для ознакомления украинскими военными с правилами и методами их эксплуатации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. olhon
    olhon Сегодня, 07:38
    +2
    ВМС не было в принципе, а командный пункт ВМС ВСУ был. Странно.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:42
      +2
      Ну осталось то, что от Союза осталось и украинцы не смогли сбыть и продать. Самостийники обдолбанные
    2. Magellan
      Magellan Сегодня, 08:03
      +2
      Так у них и адмиралов всегда было больше, чем кораблей laughing
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:55
    +6
    Меня порадовал удар по бандеровскому гадюшнику во Львове...так сказать предупреждение польско-прибалтийскому контингенту рвущемуся на Львовщину...никаких воображаемых красных линий...так и надо их рисовать по обьектам ВСУ.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +5
    поражены ангары с военной техникой, включая бронемашины натовского производства... РЛС одного из зенитных ракетных комплексов западного производства... под удар попал учебный артиллерийский центр
    Думаю, что и комментарии не требуются. Каждую ночь наносятся удары и уничтожаются склады, техника, л/с противника. А это все должно было идти на ЛБС и часть уже не придет.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:05
    0
    Флота нет , а двенадцать адмиралов и пункт управления есть.
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:12
    +1
    Наверное все это создает предпосылки к нашему наступлению и освобождению хотя бы четырех новых регионов ? Или в обороне так и будем сидеть годами ? Русские своих не бросают ... Или забыли уже
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:03
    0
    маринтрафик показывает- в Одессе стоят 5 балкеров ,который уже день нет движения судов из Стамбула и в Стамбул.Удар по штабу ВМС и портовой инфраструктуре ,можно назвать " косвенным" ответом ,на вчерашнее требование Блинкина о продлении нами " зерновой сделки".Надеюсь удары перейдут на постоянную основу.Цели - буксиры и склады,устроили себе там базы хранения прикрываясь гражданскими экиппжами балкеров.