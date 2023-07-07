Комбинированными ударами в ночное время поражены военные объекты противника в Очакове, Одессе, Кривом Роге, Киевской области и на других территориях

В ночь на 7 июля российские войска продолжили серию нанесения комбинированных ударов по объектам противника в его тыловых районах. К настоящему моменту известно о нескольких прилётах, в результате которых поражены военные объекты киевского режима.
Сообщается о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области и его окрестностях. По некоторым данным, поражены ангары с военной техникой, включая бронемашины натовского производства. Ранее поступала информация о том, что на предприятиях Днепропетровской области противник осуществляет ремонт и дооснащение техники, в том числе эвакуированной с поле боя и возвращённой с площадок длительного хранения.
Осуществлено поражение целей в Николаеве, Одессе и Очакове. Сообщается о прилёте ударных дронов по одному из объектов портовой инфраструктуры и командному пункту ВМС ВСУ.
Поражена как минимум одна из целей в Киевской области. По некоторым данным, это РЛС одного из зенитных ракетных комплексов западного производства.
Напомним, что накануне российские войска поразили инфраструктуру национальной академии сухопутных войск Украины во Львове. Среди прочего под удар попал учебный артиллерийский центр. Причём после прилёта произошла мощная детонация, что может говорить об уничтожении значительных объёмов боеприпасов и находившейся в эксплуатации военной техники. Именно в этот учебный центр из стран НАТО поступали различного рода средства артиллерии и бронетехники для ознакомления украинскими военными с правилами и методами их эксплуатации.