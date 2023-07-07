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Посол России в США Антонов: Наступление ВСУ провалилось, Киев ищет предлог для ввода на Украину войск НАТО

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Посол России в США Антонов: Наступление ВСУ провалилось, Киев ищет предлог для ввода на Украину войск НАТО

Обвинения России со стороны Украины якобы в подготовке подрыва Запорожской АЭС являются абсурдом, Киев ищет предлог для ввода войск НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.


Российский дипломат прокомментировал прозвучавшие со стороны Киева обвинения в адрес Москвы, якобы готовящей подрыв Запорожской АЭС, назвав их абсурдными. По словам Антонова, наступление украинской армии провалилось, перспектив как-то изменить ситуацию у Киева нет, поэтому Зеленский и его офис ищут способ затащить на Украину войска НАТО. А провокация с Запорожской АЭС является одним из таких способов.

Антонов призвал западные страны не идти на поводу у киевского режима и не допустить провокации со стороны Украины, поскольку это может привести к перерастанию локального конфликта во всеобщий с применением ядерного оружия. Киев пользуется покровительством Запада, что приводит к совершению им провокаций, в которых обвиняется Россия. На Западе привычно закрывают на это глаза, но в этот раз все может привести к масштабной катастрофе.

Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского

- заявил дипломат.

Ранее в Киеве обвинили Россию в якобы подготовке подрыва Запорожской АЭС, тем самым пытаясь прикрыть собственную диверсию на станции. По планам, озвученным украинскими источниками, Зеленский и его клика намеревались нанести удар по сухому хранилищу отходов ядерного топлива с последующим обвинением России.
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22 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:00
    +2
    Не это надо объяснять, а то, что будет с Украиной, если Зеленский отдаст такой приказ.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:04
      -1
      А что с ней будет, если введут войска НАТО?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:50
        0
        Цитата: Владимир80
        А что с ней будет, если введут войска НАТО?

        А это будет зависеть от способности ВСУ обороняться на тех позициях, которые она занимает и возможностях ВС РФ вести наступление. По моему личному прогнозу, б/д закончаться к лету 2025 года с полным захватом РФ территорий ЛДНР, удержания вами левобережья Херсонщины и Запорожья. К этому времени и военные и экономические потери обеих сторон будут такими, что продолжение б/д будет невозможно для обеих участников. Будет подписано перемирие лет на 10.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:02
    +2
    Простите, а разве нынче кто то в мире вообще спрашивает население чего оно хочет или не хочет? Мне кажется, что это раньше политики действовали с оглядкой на население, а теперь при всей масса средств контроля над ним в цифровой век, это уже не нужно.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:02
    0
    Войска НАТО конечно нет , а вот Зелёнскому введут точно.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    +1
    Киев ищет предлог для ввода на Украину войск НАТО

    Была попытка радиоактивного заражения территории с ЗАЭС ...теперь что то новое придумают...я так думаю. what
  5. 27091965i
    27091965i Сегодня, 08:03
    +1
    Антонов призвал западные страны не идти на поводу у киевского режима и не допустить провокации со стороны Украины

    Какой смысл в этих призывах, не будет этой причины будут искать другую. Понятно, что только поражение Украины может, что то изменить во взглядах западных стран.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:03
    +3
    По большому счету-повод можно найти всегда.Например-защита ядерных обьектов.Но ввод может состояться только в случае обрушения фронта со стороны всук.Этого пока нет
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:04
    +1
    Посол России в США Антонов: Наступление ВСУ провалилось, Киев ищет предлог для ввода на Украину войск НАТО
    . У ВСУ ещё есть резервы, но они предназначались для развития наступления вообще и никак не предназначены, не готовы, тупо пытаются прорвало линию обороны, которая готова "радушно принять" всю ту свору. Т. е. горячий приём гарантирован и... дальше будет, кто не спрятался, я не виноват!
    Примечательно, в случае попыток использовать резервы сейчас, в такой ситуации, приведут... да фиг его знает, к чему приведут???
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:08
    +1
    Киев ищет предлог для ввода войск НАТО на украинскую территорию
    И ищет его давно, но пока безрезультатно. Хотя поляки с литовцами уже якобы имеют план ввода объединенной бригады на территорию Западной Украины. Очевидно ждут отмашки Сша, а причину Запад всегда может найти или создать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:28
      0
      На словах, смелые, борзые, есть такие... а на деле, любой предпочёл бы идти за кем то, кто посильнее, од и в общей, большой своре.
      Всё помнят, что большой брат легко может устроить кидалов и "своих", по своим причинам, ни с кем не советуясь, а то не извести союзников вообще.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:23
    +1
    Киев ищет предлог для ввода на Украину войск НАТО

    Киев может сколько угодно искать предлог, пока Запад не решит и не захочет, НАТО в Украину не заскочет. Если бы буржуи посчитали выгодным, а главное безопасными для Европы и даже США вторжение в Украину и прямой конфликт с Россией, это давно бы уже произошло...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:34
      0
      Возможно "западные буржуи" уже все просчитали и во всем уверены, саммит через 5 дней покажет многое!
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:39
    0
    Надо на самом высоком уровне четко разъяснить пен до сам/аглосаксам в первую очередь (они хоть и останутся в стороне и будут делать вид что мы тут ни при чем), что третья страна вмешавшаяся в конфликт получит незамедлительный удар по своей территории с возможным применением ТЯО, не важно состоит она в НАТО или нет. Если поляки (в первую очередь) хотят себе такой радости, то это их выбор.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:48
      +3
      Чего стоят наши заявления про красные линии они уже поняли, поэтому к очередной болтовне и призывами отнесутся также - наплюют!
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: убей фашиста
      Надо на самом высоком уровне четко разъяснить пен до сам/аглосаксам в первую очередь (они хоть и останутся в стороне и будут делать вид что мы тут ни при чем), что третья страна вмешавшаяся в конфликт получит незамедлительный удар по своей территории с возможным применением ТЯО


      Испугаются. Только не там, а тут. А то ведь и в ответ может прилететь.
  11. Million
    Million Сегодня, 08:45
    +3
    Могут и ввести.
    Кремль поорет немного,нарисует новые красные линии- и все.Может еще мобилизацию объявит.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 08:53
      +1
      Мобилизацию не объявят, денег мало . Да и победа не очень нужна руководству России .
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:58
        +1
        не факт, деньги можно пообещать, а когда попросят заплатить - потребовать собрать 100500 справок!
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 09:11
          +1
          Цитата: Владимир80
          не факт, деньги можно пообещать, а когда попросят заплатить - потребовать собрать 100500 справок!


          В смысле? Мобилизованным зарплату нужно платить каждый месяц.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:53
    -1
    Как ВСУки могут подорвать ЗАЭС?
    Если заряды не были установлены ранее, то только царь-ракетой!
    А как - подтащив её максимально близко, что бы мы сбить не успели.
    Думаю надо нашим озвучить, что в случае чего, мы пулять по Украине особо не будем, а под раздачу попадут США, Англия, Польша и Трибалтика - сгорят нафиг в ядерном пламени, а то они может думают, что пулять мы только по чубатым будем, а они отседятся как-нибудь.

    Только конечно надо называть обтекаемо - прилетит хозяевам и тем, кто разжигает войну, т.е. являются спонсором терроризма, а то Димон влупит правду-матку, потом отбрыкиваться придётся.
  13. Trapper7
    Trapper7 Сегодня, 09:42
    0
    Видимо власти Украины считают, что если у Украины не получается войти в НАТО, значит пусть НАТО войдет в Украину.