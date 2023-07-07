Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского

Обвинения России со стороны Украины якобы в подготовке подрыва Запорожской АЭС являются абсурдом, Киев ищет предлог для ввода войск НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.Российский дипломат прокомментировал прозвучавшие со стороны Киева обвинения в адрес Москвы, якобы готовящей подрыв Запорожской АЭС, назвав их абсурдными. По словам Антонова, наступление украинской армии провалилось, перспектив как-то изменить ситуацию у Киева нет, поэтому Зеленский и его офис ищут способ затащить на Украину войска НАТО. А провокация с Запорожской АЭС является одним из таких способов.Антонов призвал западные страны не идти на поводу у киевского режима и не допустить провокации со стороны Украины, поскольку это может привести к перерастанию локального конфликта во всеобщий с применением ядерного оружия . Киев пользуется покровительством Запада, что приводит к совершению им провокаций, в которых обвиняется Россия. На Западе привычно закрывают на это глаза, но в этот раз все может привести к масштабной катастрофе.- заявил дипломат.Ранее в Киеве обвинили Россию в якобы подготовке подрыва Запорожской АЭС, тем самым пытаясь прикрыть собственную диверсию на станции. По планам, озвученным украинскими источниками, Зеленский и его клика намеревались нанести удар по сухому хранилищу отходов ядерного топлива с последующим обвинением России.