Финляндия объявила об отправке Украине нового пакета военной помощи с боеприпасами и средствами ПВО

Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является важной частью безопасности Финляндии

Финляндия продолжает активно поддерживать Украину, финское правительство объявило о подготовке к передаче Киеву очередного пакета военной помощи. Об этом говорится на сайте финского Минобороны.Финны отправляют Киеву очередной пакет военной помощи, уже 17-й по счету. Что передаст финское Минобороны украинскому не разглашается, Хельсинки с самого начала секретят свои поставки, как утверждается, по соображениям безопасности. В то же время подчеркивается, данный пакет военной помощи сформирован с учетом пожеланий украинской армии. Между тем, украинские ресурсы утверждают, что основу поставки составят боеприпасы и зенитное вооружение.Стоимость новой военной помощи оценивается в 105 млн. евро, общий объем переданных финнами Украине вооружений достиг 1,2 млрд. евро. Но на этом финское Минобороны останавливаться не собирается, обещая и дальнейшую поддержку. По словам министра обороны страны Антти Хаккянена, от победы ВСУ в войне с Россией зависит "будущее Европы".- заявил министр.На сегодняшний день известно, что Финляндия поставила Украине финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185, машины разминирования Leopard 2, минометы 120 KRH 92 калибра 120 мм, зенитные установки 23 ItK 61 (клон советских ЗСУ-23-2), а также боеприпасы, включая ручные гранаты. Но это не весь список, как пояснил финский президент Саули Ниинистё, данные о предоставлении военной помощи Киеву хранятся в строгом секрете, поскольку существует вероятность их перехвата Москвой, которая попытается разузнать сведения, касательно наличия или отсутствия у Хельсинки тех или иных видов вооружений.