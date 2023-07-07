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Финляндия объявила об отправке Украине нового пакета военной помощи с боеприпасами и средствами ПВО

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Финляндия объявила об отправке Украине нового пакета военной помощи с боеприпасами и средствами ПВО

Финляндия продолжает активно поддерживать Украину, финское правительство объявило о подготовке к передаче Киеву очередного пакета военной помощи. Об этом говорится на сайте финского Минобороны.


Финны отправляют Киеву очередной пакет военной помощи, уже 17-й по счету. Что передаст финское Минобороны украинскому не разглашается, Хельсинки с самого начала секретят свои поставки, как утверждается, по соображениям безопасности. В то же время подчеркивается, данный пакет военной помощи сформирован с учетом пожеланий украинской армии. Между тем, украинские ресурсы утверждают, что основу поставки составят боеприпасы и зенитное вооружение.

Стоимость новой военной помощи оценивается в 105 млн. евро, общий объем переданных финнами Украине вооружений достиг 1,2 млрд. евро. Но на этом финское Минобороны останавливаться не собирается, обещая и дальнейшую поддержку. По словам министра обороны страны Антти Хаккянена, от победы ВСУ в войне с Россией зависит "будущее Европы".

Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является важной частью безопасности Финляндии

- заявил министр.

На сегодняшний день известно, что Финляндия поставила Украине финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185, машины разминирования Leopard 2, минометы 120 KRH 92 калибра 120 мм, зенитные установки 23 ItK 61 (клон советских ЗСУ-23-2), а также боеприпасы, включая ручные гранаты. Но это не весь список, как пояснил финский президент Саули Ниинистё, данные о предоставлении военной помощи Киеву хранятся в строгом секрете, поскольку существует вероятность их перехвата Москвой, которая попытается разузнать сведения, касательно наличия или отсутствия у Хельсинки тех или иных видов вооружений.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:28
    +2
    Ну вот, и боеприпасы подкинули, а вы "переживали"....
    Не успокоятся они Западе пока мы их не порвем по-настоящему.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:33
    +5
    На сегодняшний день известно, что Финляндия
    . Вопрос... а что известно про Сайменский канал??? Они там плавают или уже нет??? Наши обещали его закрыть, как только, так сразу?
    По большому счету границу с ними вообще закрывать пора, не фиг им у нас толкатся... они ВРАГ и этим все сказано.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: rocket757
      На сегодняшний день известно, что Финляндия
      . Вопрос... а что известно про Сайменский канал??? Они там плавают или уже нет??? Наши обещали его закрыть, как только, так сразу?
      По большому счету границу с ними вообще закрывать пора, не фиг им у нас толкатся... они ВРАГ и этим все сказано.

      Продлевать срок аренды, после истечения срока договора Россия не намерена. Срок аренды вроде как истекает в 2025 году, но что на сегодня они там таскают, после разбалансировки межгосударственных отношений, и в каких объёмах, того не ведаю, однако деньги за аренду платят.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:04
        +1
        Деньги, деньги, опять деньги...
        Надо научится делать правильно, решительно, в интересах своей страны...
        Оборзевших, зарвавшихся недугов ограничивать во всем, что нам доступно сейчас и сразу!
        Нам что то толковое, нужное с той стороны могут дать/продать... очевидно, что по большому счету нет и не будет...
        Всю деятельность в ту степь пора сворачивать, пока они сами демонстративно не начнут закрывать, отбирать, кочевряжется... нам оно надо???
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +2
    Финны отправляют Киеву очередной пакет военной помощи, уже 17-й по счету... основу поставки составят боеприпасы и зенитное вооружение
    Ну хоть кто-то подфартил Зеленскому в начале месяца. Что-то финны слишком стараются. Не иначе мечтая о "победе" Украины над Россией надеются отхватить Карелию при разделе пирога. Те, кто сегодня больше и громче всех орет о "победе над Россией на поле боя" вынашивают в мечтах планы раздела российской территории и контроля над нашими ресурсами. И совершенно не задумываются, что могут лишиться своих территорий, которые могут стать непригодными для проживания.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:53
      +2
      Жадность не одного фраерка сгубила, а в сочетании с глупость, отшибленной памятью, это уж совсем того, готовая катастрофа для "носителя" и его окружения.
      Впрочем, нам ли быть в печали... отшибали рога, таким, не раз, можем повторить.
  4. Alex66
    Alex66 Сегодня, 08:37
    +1
    Все возвращается на свои места украинские фашисты получают помощь от финских и те и другие во время второй мировой воевали против СССР, сейчас против России. По факту Россия сейчас воюет с потомками фашистов и в том и другом случае выгоду получают США.
  5. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:45
    +3
    Фантомные боли мучают миролюбивый финский народ. Уроки двух войн опять преданы забвению. Опять хочется победить русских
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:46
    +1
    По словам министра обороны страны Антти Хаккянена, от победы ВСУ в войне с Россией зависит "будущее Европы".

    В этом он прав, но надо уточнить - не Европы, а Евросоюза.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:58
    +1
    Аукнется финнам эта помощь укронацистам.
  8. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 09:06
    0
    А что там у финнов в Подпорожье?Ах да, бизнес, лесоперерабатывающие заводы,и что?Работают до сих пор?Заколачивают бабки на русском лесе и Зели помогают?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:12
    0
    Жаль, что из Финляндии не видна Новая Земля , как из Норвегии...