Воевать с русскими становится всё труднее. Они массово используют дроны . Опасность от такого использования огромная, потому что они нас видят и сразу открывают огонь.

Противник нас постоянно преследует, атакуя с вертолётов, самолётов, с использованием противотанковых комплексов. Оборона русских на юге сильна.

Если посетить украинские клиники, можно своими глазами увидеть цену, которую украинцы платят. Это множество солдат без конечностей. Натовские источники говорят, что это десятки тысяч военнослужащих.

Российская армия не бежит, не деградирует. Части воюют эффективно, совершенствуясь, в том числе в плане использования различной техники, включая беспилотники

Немецкая пресса продолжает предпринимать попытки разобраться с тем, что же сейчас происходит на фронтах украинского вооружённого конфликта. Если ещё месяц с небольшим назад немецкие репортёры писали в основном о том, что «стремительное украинское контрнаступление вот-вот сметёт российские войска», то спустя указанное время риторика значительно поменялась.Немецкое издание «Бильд», репортёр которого взял интервью у украинских военнослужащих, находящихся на Артёмовском направлении, приводит цитату одного из интервьюируемых (названо его имя – Андрей):В материале говорится о том, что российская армия отслеживает все перемещения украинских военных. Единственной возможностью относительно скрытного передвижения являются ночные действия.Украинские военнослужащий в интервью немецкому изданию:Далее сообщается о переполненных ранеными украинскими военными клиниках фактически по всей стране:Далее приводится заявление украинской военнослужащей по имени Маргарита. По её словам, «ситуация очень тяжёлая, а потому быстрое продвижение просто невозможно»:Стоит отметить, что попадающие в плен к нашим военным солдаты противника практически все до единого говорят о том, что им при подготовке натовские военные инструкторы и психологи пытались внушить мысль о «трусости российских военных, на которых достаточно немного надавить и они побегут». Теперь эти военнослужащие на себе смогли почувствовать, что пропаганда кардинально отличается от реальности.