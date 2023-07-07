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«Воевать с русскими становится всё труднее»: украинские военные на фронте дали интервью немецким репортёрам

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«Воевать с русскими становится всё труднее»: украинские военные на фронте дали интервью немецким репортёрам

Немецкая пресса продолжает предпринимать попытки разобраться с тем, что же сейчас происходит на фронтах украинского вооружённого конфликта. Если ещё месяц с небольшим назад немецкие репортёры писали в основном о том, что «стремительное украинское контрнаступление вот-вот сметёт российские войска», то спустя указанное время риторика значительно поменялась.

Немецкое издание «Бильд», репортёр которого взял интервью у украинских военнослужащих, находящихся на Артёмовском направлении, приводит цитату одного из интервьюируемых (названо его имя – Андрей):

Воевать с русскими становится всё труднее. Они массово используют дроны. Опасность от такого использования огромная, потому что они нас видят и сразу открывают огонь.

В материале говорится о том, что российская армия отслеживает все перемещения украинских военных. Единственной возможностью относительно скрытного передвижения являются ночные действия.

Украинские военнослужащий в интервью немецкому изданию:

Противник нас постоянно преследует, атакуя с вертолётов, самолётов, с использованием противотанковых комплексов. Оборона русских на юге сильна.

Далее сообщается о переполненных ранеными украинскими военными клиниках фактически по всей стране:

Если посетить украинские клиники, можно своими глазами увидеть цену, которую украинцы платят. Это множество солдат без конечностей. Натовские источники говорят, что это десятки тысяч военнослужащих.

Далее приводится заявление украинской военнослужащей по имени Маргарита. По её словам, «ситуация очень тяжёлая, а потому быстрое продвижение просто невозможно»:

Российская армия не бежит, не деградирует. Части воюют эффективно, совершенствуясь, в том числе в плане использования различной техники, включая беспилотники.

Стоит отметить, что попадающие в плен к нашим военным солдаты противника практически все до единого говорят о том, что им при подготовке натовские военные инструкторы и психологи пытались внушить мысль о «трусости российских военных, на которых достаточно немного надавить и они побегут». Теперь эти военнослужащие на себе смогли почувствовать, что пропаганда кардинально отличается от реальности.
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30 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:37
    +6
    Воевать с русскими становится всё труднее.
    Укры начинают о чем-то догадываться?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      +1
      Догадываются?Тогда чего они так упорно лезут вперед?Может быть не в этом дело?
      1. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 08:53
        +5
        при чем здесь догадка? они сами воочию увидели прошлогоднее быстрое осеннее отступление и это сыграло с ними злую шутку. Они уверовали что это правило в российской армии...а это оказалось исключение.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:14
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Догадываются?Тогда чего они так упорно лезут вперед?Может быть не в этом дело?

        Догадка это только первый шаг к постижению истины, а вот с этим у них как раз проблема, бо ещё не поняли, что матрасы с англичанами их тупо используют в своих целях.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:39
      +5
      Да им хоть догадывайся, хоть не догадывайся - всё-равно в мясные наступы придётся идти.
      Им прикажут - и пойдут.
    3. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Victor_B
      Укры начинают о чем-то догадываться?

      Да с догадывалками у укров всё в порядке, я думаю, западные "господа" стали догадываться!
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:40
    +6
    Интересно, а с чего это натовские инструкторы выводы о трусости русских солдат сделали? Верх дебилизма. Они хоть бы на досуге книги какие нить по истории России почитали и со своими "подвигами" сравнили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:41
      +4
      да это не вывод, это пропаганда. надо же свидомиттов хоть как-то подбодрить...
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:43
      -7
      Вы уже забыли о нашей Харьковской отступательной операции?
      Враги народа клевещут, что там окраинцы возместили все понесённые потери в наземной технике.
      Фото брошенного т-90 видели?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:44
        +5
        А там разве наши ребята решили сами "перегруппироваться" ?
        Или я чего то не знаю?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:55
          +2
          Вы знаете главное:
          У бандерлогов всё получилось так легко, что они сами охренели. И теперь ждут повторения. Почему так получилось, ниже написал Orange-Bigg.
          Точнее, уже не ждут, а вот месяц назад - очень даже.
      2. Володин
        Володин Сегодня, 08:49
        +4
        Цитата: Aken
        Фото брошенного т-90 видели?

        Видели. Так они одним нашим брошенным танком возместили "все потери в наземной технике"?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:53
          -3
          К сожалению, не только. Там много чего было. И это не я сейчас придумал.
          1. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 09:14
            0
            Вам это не дойдет. С вашими "почему". У вас нет данных а вы решаете уравнение. laughing X+Y=Z.
            1. Aken
              Aken Сегодня, 09:20
              0
              Я не спрашиваю почему, а отвечаю.
              Нет необходимости решать уравнение, когда известен результат (Z).
              Арифметикой пусть историки балуются. Потом.
              Сейчас есть более важные проблемы.
              1. Alex Nevs
                Alex Nevs Сегодня, 09:37
                0
                Какой результат? Вы в своем уме?. До результата далеко. И Откуда вам он известен. Пока идет решение, долгое решение. А вы так какие-то черновые промежуточные выкладки .....ой че я перед вами ...вы все равно не поймете. Промежуточный результат-смотрите территории. Надеюсь карты читаете.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:47
      +6
      Цитата: lukash66
      Интересно, а с чего это натовские инструкторы выводы о трусости русских солдат сделали? Верх дебилизма. Они хоть бы на досуге книги какие нить по истории России почитали и со своими "подвигами" сравнили.


      Этот вывод они сделали исходя из Харьковского наступа,где стояли в основном срочники из ДНР и не было сплошной линии обороны и взяли эту ситуацию за основу как общую характеристику Армии России,что в итоге сыграло с ВСУ злую шутку,так как они надеялись на продолжение банкета,а тут вон оно как вышло.
    4. sso-250659
      sso-250659 Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: lukash66
      Они хоть бы на досуге книги какие нить по истории России почитали....

      "Дуракам, закон не писан! А если и писан, то они читать не умеют"(русская народная поговорка)
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:15
        0
        Немцы планируя Барбароссу внимательно читали русскую классику с целью составления психологического портрета русского солдата.
        Составили и с планировали закончить войну к ноябрю 41.
        Думаю и в НАТЕ тоже что-то читали.
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 09:40
          0
          При напалионе и русская армия была меньше. Надеюсь и это они взяли на вооружение. laughing laughing laughing И что теперь можно напланировать?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +2
    И что? Очередное нытье, которого может становится больше, ещё больше, но оно не переходит в то качество, когда заставляет их, граждан той стороны, переосмыслить все то, чего им написали в мозги.
    В общем, посмотреть и подождать, но не просто так, а продолжая подкидывать им новые темы для осмысления...
    Если до них не доходит... это их проблемы, которые будут решены самым радикальные образом.
  4. aakvit
    aakvit Сегодня, 08:42
    +3
    трусости российских военных, на которых достаточно немного надавить и они побегут

    Это когда же такое было?! angry Или эти голубозадые ВСЁ забыли, что в истории было?! Инструкторы, мать твою! am Это вам, заднеприводные, не аборигенов с кремнёвыми ружьями гонять! negative
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:48
      +1
      Походу...История ни чему не учит.... yes
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +2
    Российская армия не бежит, не деградирует. Части воюют эффективно, совершенствуясь
    И к этому оказывается не были готовы благодаря своей и западной пропаганде. Да и учили, как выясняется не совсем тому, что необходимо и не совсем качественно. Уповали на НАТОвскую технику и тактику, а оказалось надежды были завышены на порядок. Теперь остается жаловаться западным СМИ, как оказывается тяжело воевать с русскими.
    1. sso-250659
      sso-250659 Сегодня, 09:07
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Теперь остается жаловаться западным СМИ, как оказывается тяжело воевать с русскими.

      Русские опять воюют не по правилам!!! (которые НАТО рекомендовало для ВС РФ, но к ним опять не прислушались....)
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:00
    +2
    Если посетить украинские клиники, можно своими глазами увидеть цену, которую украинцы платят. Это множество солдат без конечностей. Натовские источники говорят, что это десятки тысяч военнослужащих.
    Вот именно для этого наша армия и должна находится в обороне. Чем больше у противника будет нелетальных безвозвратных потерь, тем для нас лучше, т.к. они своим примером будут оказывать на врага деморализующее действие лучше, чем любая пропаганда.
  7. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:11
    +1
    А ведь действительно, сотни укропов остались без рук, без ног, инвалидами. Стоило оно того? Почему Зелю свои же еще не разорвали?
    1. uralex
      uralex Сегодня, 09:43
      0
      Почему Зелю свои же еще не разорвали?
      К ним еще осознание не пришло, того, что их тоже "надули"...
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:25
    0
    попадающие в плен к нашим военным солдаты противника практически все до единого говорят о том, что им при подготовке натовские военные инструкторы и психологи пытались внушить мысль о «трусости российских военных, на которых достаточно немного надавить и они побегут». Теперь эти военнослужащие на себе смогли почувствовать, что пропаганда кардинально отличается от реальности.

    Млин?! Этого еще можно было ожидать от 30% западенцев-уроженцев Львовской, Хмельницкой, Винницкой или Ивано-Франковской областей, но блин от уроженцев Запорожья, Днепропетровска, Центральной Украины так думать о русских (все народы России) надо быть манкуртами.
    А ведь судя по документам, немалая часть этих пленных 1970-х, до середины 1980- х годов рождения, значит застали своих живых дедов-фронтовиков, ходили на демонстрации и парады 9 Мая, в школах на внеклассных собраниях разбирали подвиги партизан, молодогвардейцев... Забыли?!
  9. uralex
    uralex Сегодня, 09:41
    0
    натовские военные инструкторы и психологи пытались внушить мысль о «трусости российских военных, на которых достаточно немного надавить и они побегут»
    Укровояки нашли кого слушать... Лучше бы учебник истории советского образца почитали. В нем о характере русский воинов много написано было...