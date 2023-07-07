Американский аналитик: вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом

Меньше недели остается до саммита НАТО в Вильнюсе, который некоторые эксперты, в основном украинские и западные, называют «судьбоносным» для Киева. По их мнению, Украине, как минимум, предоставят гарантии безопасности, а возможно и пригласят в Североатлантический альянс.Впрочем, последний вариант вызывает скепсис у большинства здравомыслящих экспертов. Во-первых, Украина участвует в вооруженном конфликте, а это делает ее вступление в альянс невозможным, пока он не завершится.Во-вторых, на то, что США и их союзники, мягко говоря, не торопятся принимать Киев в НАТО, указывают и заявления западных политиков. В частности, президент США Джо Байден недавно заявил, что Украина будет принята в альянс по обычной процедуре, то есть, без привилегий или «ускоренного режима».О том, что нашу «западную соседку» сейчас не стоит принимать в НАТО пишет в своей статье для Financial Times и научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис. По мнению эксперта, подобный шаг может спровоцировать Россию, что абсолютно не нужно США.Депетрис подчеркнул, что несмотря на поставки вооружения и финансовую помощь Киеву, Запад старается избегать шагов, которые приведут к прямому вооруженному противостоянию НАТО и России. При этом приглашение Украины в блок является именно таким шагом.В то же время аналитик отметил, что данной точки зрения придерживаются не все страны-участницы альянса. Например, Эстония и Франция поддерживают идею скорейшего вступления Украины в НАТО.