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Американский аналитик: вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом

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Американский аналитик: вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом

Меньше недели остается до саммита НАТО в Вильнюсе, который некоторые эксперты, в основном украинские и западные, называют «судьбоносным» для Киева. По их мнению, Украине, как минимум, предоставят гарантии безопасности, а возможно и пригласят в Североатлантический альянс.


Впрочем, последний вариант вызывает скепсис у большинства здравомыслящих экспертов. Во-первых, Украина участвует в вооруженном конфликте, а это делает ее вступление в альянс невозможным, пока он не завершится.

Во-вторых, на то, что США и их союзники, мягко говоря, не торопятся принимать Киев в НАТО, указывают и заявления западных политиков. В частности, президент США Джо Байден недавно заявил, что Украина будет принята в альянс по обычной процедуре, то есть, без привилегий или «ускоренного режима».

О том, что нашу «западную соседку» сейчас не стоит принимать в НАТО пишет в своей статье для Financial Times и научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис. По мнению эксперта, подобный шаг может спровоцировать Россию, что абсолютно не нужно США.

Депетрис подчеркнул, что несмотря на поставки вооружения и финансовую помощь Киеву, Запад старается избегать шагов, которые приведут к прямому вооруженному противостоянию НАТО и России. При этом приглашение Украины в блок является именно таким шагом.

В то же время аналитик отметил, что данной точки зрения придерживаются не все страны-участницы альянса. Например, Эстония и Франция поддерживают идею скорейшего вступления Украины в НАТО.
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19 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:20
    -3
    Американский аналитик: вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом

    Ерунда. Нашего президента ничто не может спровоцировать. Будем стоять как скала. И всё терпеть...
  2. Aken
    Aken Сегодня, 09:21
    +1
    Собственно, этого Зельц и добивается.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:22
    -2
    возможно и пригласят в Североатлантический альянс

    А если шумеры неожиданно подпишут скажем соглашение о вхождении в состав Польши? Раз - и они уже в вожделенном НАТО.. И чё тогда?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:30
      0
      Как бы есть международные законы на такие действа,их можно как оказалось принимать или не принимать к соблюдению ,врубив режим второго чтения или вообще игнорировать.Ваш вариант - это не вхождение ,а побег под оккупацию.Как провести референдум на Украине под нашими бомбами?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: tralflot1832
        Как провести референдум под нашими бомбами?


        Легко и просто - электронное голосование называется. hi
        Да и откуда, скажем, во Львове возьмутся наши бомбы? Авиация так далеко не залетает.
        Да даже если бы и летала - вы что это, предлагаете бомбить мирное население для срыва референдума?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:33
      +1
      Тогда Окраина будет приниматься частями. Поляки возьмут восточные кресы и всё.
      Кстати, на западе уже закидывают такую идею.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:22
    +1
    Депэтрис не прибалт случаем ,почему НАТО не приняло Украину в свои ряды 25 февраля 2022 года ?Они же такие смелые ,ничего не боятся .
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 09:23
    +2
    Да все понятно было это еще 24 февраля 2022 года.
    Назад дороги нет, хоть в НАТО хоть не в НАТО.
    Хоть трибалты им дадут гарантии безопасности, хоть японцы.
    Нам татарам все едино, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило.
    п.с. Зря они мишку разбудили.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: Алексей Зоммер
      Зря они мишку разбудили.


      Не разбудили. Мишка не хочет просыпаться. Ему и так очень хорошо.
      В противном случае, всё бы закончилось в 2014, не успев начаться.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:27
    0
    Да подарите вы ЗеБобику резиновую куклу , назовите её Нато и пусть входит в неё когда захочет.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:29
    -1
    может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом


    спровоцировать


    Вот оно, ключевое слово.
    Если Россия ударит первой по войскам НАТО, то будет признана агрессором со всеми вытекающими последствиями.

    Войска НАТО - не ВСУ, которым военной техники дают по чайной ложке; в этом случае будет задействован весь потенциал.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Погоны
      Войска НАТО - не ВСУ, которым военной техники дают по чайной ложке; в этом случае будет задействован весь потенциал.

      Вот с потенцией у них проблема.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 09:44
        0
        Цитата: Алексей Зоммер
        Вот с потенцией у них проблема.


        Пожалуйста, обоснуйте, на чём строятся такие выводы.
        Это нашу территорию обстреливают их оружием, а не наше оружие - их территорию.
        У кого там с чем проблема-то?
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:42
      0
      Если Россия ударит первой по войскам НАТО,

      Если эти войска будут находиться не на территории стран НАТО, то , ровным счетом, ничего не произойдет. Прочитайте 5 статью Устава НАТО.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    0
    Американский аналитик: вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на прямой конфликт с альянсом
    . Слишком много разговоров, вокруг да около!!!
    Истинных намерений не знает, не высказывает никто из тех, кто РЕШАЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО.
    В общем, сплошная муть.
    Впрочем, готовится надо к худшему, так надёжнее.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    0
    Цитата: paul3390
    возможно и пригласят в Североатлантический альянс

    А если шумеры неожиданно подпишут скажем соглашение о вхождении в состав Польши? Раз - и они уже в вожделенном НАТО.. И чё тогда?

    Не прокатит; ответ всё тот же: III Мировая война.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      III Мировая война


      Да с чего вы взяли, что наши рукамиводители на такое способны? Им это зачем?
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:44
    0
    Сомневаюсь, что НАТО во главе с США "мечтает" о прямых боевых столкновениях с Россией. В то же время, если общая стратегическая цель у США и Британии одна - ослабление России, то тактические цели США и Британии разнятся. Не думаю, что США участвовали в подрыве Северных потоков (возможно знали), а вот Британия - да.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:49
    0
    Вся интрига закончится в пятницу, 14.07.2023, когда все разъедутся на барбекю, шашлык-машлык и до понедельника 17.07.2023 об усраине никто вспоминать не будет.