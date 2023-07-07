Румыния намерена стать региональным лидером по подготовке пилотов американских истребителей F-16

Вместе с другими союзниками и с компанией, которая проектирует этот боевой самолет, в Румынии будет создан региональный хаб для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах (...) Здесь будут готовиться румынские пилоты, которые управляют самолетами F-16, а позднее структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе с Украины

Румыния намерена стать региональным лидером в подготовке пилотов на американские истребители F-16, в Бухаресте приняли решение об открытии специального центра обучения на территории страны. Об этом говорится на сайте администрации румынского президента.Румыния решила проявить себя в вопросе подготовки боевых пилотов истребителей F-16, для этого на территории страны будет открыт специальный региональный хаб, где будут готовить румынских пилотов, а также пилотов союзных государств и партнеров по НАТО. Допустят туда и украинских летчиков, но только после принятия соответствующего решения об их обучении.Вопрос открытия такого центра решался накануне на заседании Верховного совета обороны страны, куда входит все политическое руководство и главы силовых ведомств.- говорится в итоговом документе заседания.Сроки открытия хаба не называются, также пока не известно, где он будет находиться. В то же время в Бухаресте уверены, что именно этот центр станет основным местом обучения пилотов F-16 НАТО, что автоматически сделает Румынию лидером в этом направлении боевой подготовки.Между тем, в Киеве продолжают требовать от Запада поставить истребители F-16 как можно быстрее, поскольку контрнаступление ВСУ застопорилось. В то же время обучение украинских пилотов еще даже и не началось.