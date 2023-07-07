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Румыния намерена стать региональным лидером по подготовке пилотов американских истребителей F-16

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Румыния намерена стать региональным лидером по подготовке пилотов американских истребителей F-16

Румыния намерена стать региональным лидером в подготовке пилотов на американские истребители F-16, в Бухаресте приняли решение об открытии специального центра обучения на территории страны. Об этом говорится на сайте администрации румынского президента.


Румыния решила проявить себя в вопросе подготовки боевых пилотов истребителей F-16, для этого на территории страны будет открыт специальный региональный хаб, где будут готовить румынских пилотов, а также пилотов союзных государств и партнеров по НАТО. Допустят туда и украинских летчиков, но только после принятия соответствующего решения об их обучении.

Вопрос открытия такого центра решался накануне на заседании Верховного совета обороны страны, куда входит все политическое руководство и главы силовых ведомств.

Вместе с другими союзниками и с компанией, которая проектирует этот боевой самолет, в Румынии будет создан региональный хаб для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах (...) Здесь будут готовиться румынские пилоты, которые управляют самолетами F-16, а позднее структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе с Украины

- говорится в итоговом документе заседания.

Сроки открытия хаба не называются, также пока не известно, где он будет находиться. В то же время в Бухаресте уверены, что именно этот центр станет основным местом обучения пилотов F-16 НАТО, что автоматически сделает Румынию лидером в этом направлении боевой подготовки.

Между тем, в Киеве продолжают требовать от Запада поставить истребители F-16 как можно быстрее, поскольку контрнаступление ВСУ застопорилось. В то же время обучение украинских пилотов еще даже и не началось.
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12 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 09:09
    +1
    Давно говорю.
    Война и желающие помогать украине быстро кончатся при нанесении 100 термоядерных ударов по польше.
    Год назад было достаточно 3 х.
    Теперь больше и возможно уже и по румынии.
  2. Alex_Rarog
    Alex_Rarog Сегодня, 09:10
    +1
    Господа румыны решили срубить копеечку на обучение всех и вся)
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:43
      0
      в Бухаресте приняли решение об открытии специального центра обучения на территории страны.

      Это не в Бухаресте приняли решение, а в Пентагоне и Брюсселе. Если в Румынии откроют такой "хаб" , то возможно и именно румынские аэродромы будут служить аэродромами подскока для украинских F-16 -х и ухода туда из-под ударов. Румыны сильно рискуют.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:10
    +1
    автоматически сделает Румынию лидером в этом направлении боевой подготовки.

    Грызут меня смутные сомнения что румыны нагреют на этом свои ручонки.
    Какая к черту в Румынии боевая подготовка. what
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 09:15
      0
      Так румынам ещё 32 F-16 из Норвегии продадут. Если я не ошибаюсь, то уже этой осенью первые самолёты будут поставлены в Румынию.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +2
    на территории страны будет открыт специальный региональный хаб, где будут готовить румынских пилотов, а также пилотов союзных государств и партнеров по НАТО
    А кто будет обучать? Те румынские пилоты, которые прошли подготовку в одной из стран НАТО или пригласят американских инструкторов? Тогда это будет только формально румынский хаб. При этом хотят стать "лидером в боевой подготовке пилотов" стран НАТО. Ну хочется, чтобы хоть в чем-то назвали лидером и не важно, что сами еще не все умеют.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:22
      +1
      Что б учить, нужны специалисты... а место для центра обучения, наверняка не они одни готовы предоставить.
      В общем, их дела, там грызня будет изрядная.
      А так, все решает дядя Сэм и только он.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:24
        +1
        Ну так то и поляки тоже хотели у себя центр открыть. Тем более что Ф16 они давненько уже пользуют.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:43
          0
          Складывать все в одну корзину... можно и так, хотя есть вероятность, что для создания агрессивной своры отморозков, полосатикам придётся потратится и раздавать плюшки не кому то одному.
          Короче, их дела, как хотят, так и сделают.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:19
    +1
    Румыния намерена стать региональным лидером по подготовке пилотов американских истребителей F-16
    . И чего в этом необычного? Хотят долю малую поиметь, да и себе летные кадры подготовить...
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:28
    +1
    Хотеть то румыны могут все, что угодно. Только вот на их цыганские "хотелки" Дядя Сэм "пилювать хотел". Решит в Эстонии - будет в Эстонии. Решит в Румынии - будет в Румынии.
  7. Magellan
    Magellan Сегодня, 09:42
    0
    Скоро поляков перепрыгнут в номинации "выпрыгивание из штанов" laughing