Дальняя авиация ВКС РФ отработала переброску стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС на запасные аэродромы базирования

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учений Дальней авиации совершили беспосадочный перелет в республику Коми, преодолев более 9 тысяч километров. Об этом сообщает Минобороны.
Командование Дальней авиации ВКС РФ провело летно-тактические учения с переброской стратегических ракетоносцев на запасные аэродромы. В учениях были задействованы ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также воздушные топливозаправщики Ил-78. Начались они еще 4 июля, в маневрах принимают участие авиационные полки Энгельского и Амурского соединений Дальней авиации. Руководит учениями командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По легенде учений российские стратеги были переброшены на новые аэродромы, "Белые лебеди" совершили посадку в Воркуте, "Медведи" - в Анадыре.
В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми
- заявил командующий.
Как сообщили в Минобороны, "Белые лебеди" преодолели 9 тысяч километров без посадки, с двумя дозаправками в воздухе, продолжительность полета составила более 12 часов. Кроме воздушной дозаправки, экипажи также отработали боевое применение средств поражения по заданным целям, а также поисково-спасательные полеты в условиях Арктики.
По словам командующего ДА ВКС РФ Сергея Кобылаша, несмотря на то, что стратегические ракетоносцы привлечены к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции, боевую подготовку никто не отменял. Поэтому все спланированные мероприятия выполняются в полном объеме.