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Дальняя авиация ВКС РФ отработала переброску стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС на запасные аэродромы базирования

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Дальняя авиация ВКС РФ отработала переброску стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС на запасные аэродромы базирования

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учений Дальней авиации совершили беспосадочный перелет в республику Коми, преодолев более 9 тысяч километров. Об этом сообщает Минобороны.


Командование Дальней авиации ВКС РФ провело летно-тактические учения с переброской стратегических ракетоносцев на запасные аэродромы. В учениях были задействованы ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также воздушные топливозаправщики Ил-78. Начались они еще 4 июля, в маневрах принимают участие авиационные полки Энгельского и Амурского соединений Дальней авиации. Руководит учениями командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По легенде учений российские стратеги были переброшены на новые аэродромы, "Белые лебеди" совершили посадку в Воркуте, "Медведи" - в Анадыре.

В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми

- заявил командующий.

Как сообщили в Минобороны, "Белые лебеди" преодолели 9 тысяч километров без посадки, с двумя дозаправками в воздухе, продолжительность полета составила более 12 часов. Кроме воздушной дозаправки, экипажи также отработали боевое применение средств поражения по заданным целям, а также поисково-спасательные полеты в условиях Арктики.

По словам командующего ДА ВКС РФ Сергея Кобылаша, несмотря на то, что стратегические ракетоносцы привлечены к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции, боевую подготовку никто не отменял. Поэтому все спланированные мероприятия выполняются в полном объеме.

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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:36
    0
    Это связано с получением всуками дальнобойных ракет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    0
    Это связано ,что стратеги и так рассредоточены,находясь внедосягаемости средств поражения ВСУ.Это тренировка - выход из под удара НАТО в час Х..У кого-то ночи и дни нервные - стратеги России в воздухе.
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:44
    0
    Этот самолёт умеет летать. Очень красивый самолёт.