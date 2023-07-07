Власти КНР в ответ на сброс воды с АЭС «Фукусима» запретили ввоз продуктов из Японии

Китайские власти ввели запрет на ввоз продуктов из некоторых префектур Японии из-за планов Токио сбросить в океане зараженную радиацией воду с атомной электростанции "Фукусима-1".В официальном сообщении главного таможенного управления Китая отмечается, что с целью предотвращения ввоза из Японии зараженных радиацией продуктов питания и таможня КНР вводит запрет на ввоз товаров из десяти префектур Японии, включая Фукусиму. В ведомстве также добавили, что в настоящее время сброс зараженной воды с японской АЭС находится в центре мирового внимания.Ранее информационное агентство Bloomberg отмечало, что реакция властей КНР на планы Японии касательно сброса в океан сточных вод с АЭС "Фукусима-1" создает угрозу для экспорта японских морепродуктов и косметики.Несмотря на то, что в МАГАТЭ утверждают, что такая стратегия утилизации зараженной воды является безопасной и соответствует мировым стандартам, китайское правительство опасается, что радиоактивная вода может представлять угрозу для безопасности пищевых продуктов.Ранее сообщалось, что, несмотря на введенные после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году ограничения, экспорт сельхозпродукции и морепродуктов из Японии в 2022 году достиг рекордных значений. Объемы закупок Китаем составили 278,3 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов). Около трети из этого количества приходилось на морепродукты. Таким образом, введенные властями КНР ограничения существенно повлияют на японскую экономику.