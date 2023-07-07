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Власти КНР в ответ на сброс воды с АЭС «Фукусима» запретили ввоз продуктов из Японии

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Власти КНР в ответ на сброс воды с АЭС «Фукусима» запретили ввоз продуктов из Японии



Китайские власти ввели запрет на ввоз продуктов из некоторых префектур Японии из-за планов Токио сбросить в океане зараженную радиацией воду с атомной электростанции "Фукусима-1".

В официальном сообщении главного таможенного управления Китая отмечается, что с целью предотвращения ввоза из Японии зараженных радиацией продуктов питания и таможня КНР вводит запрет на ввоз товаров из десяти префектур Японии, включая Фукусиму. В ведомстве также добавили, что в настоящее время сброс зараженной воды с японской АЭС находится в центре мирового внимания.

Ранее информационное агентство Bloomberg отмечало, что реакция властей КНР на планы Японии касательно сброса в океан сточных вод с АЭС "Фукусима-1" создает угрозу для экспорта японских морепродуктов и косметики.

Несмотря на то, что в МАГАТЭ утверждают, что такая стратегия утилизации зараженной воды является безопасной и соответствует мировым стандартам, китайское правительство опасается, что радиоактивная вода может представлять угрозу для безопасности пищевых продуктов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на введенные после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году ограничения, экспорт сельхозпродукции и морепродуктов из Японии в 2022 году достиг рекордных значений. Объемы закупок Китаем составили 278,3 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов). Около трети из этого количества приходилось на морепродукты. Таким образом, введенные властями КНР ограничения существенно повлияют на японскую экономику.
Использованы фотографии:
Wikipedia/IAEA Imagebank
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20 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:10
    +3
    Да и японцев ввоз тоже надо запретить, он же радиоактивные.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:11
      +5

      Счетчик Гейгера зашкаливал треща и сакура цвела невероятно.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:15
    +1
    1,9 миллиарда долларов... Таким образом, введенные властями КНР ограничения существенно повлияют на японскую

    1,9 ярда - это 0,25% от всего экспорта Японии в 2022 году, так что никак они не повлияют на экономику Японии. А вот на ряд торговых компаний повлияют. Но сдается мне, что морепродукты не на долго залежатся, через третьи страны те же китайцы будут закупаться, только несколько дороже...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:26
      +2
      Есть в России одна рыбная компания ,которая легко заместит на китайском рынке японцев.
    2. ettore
      ettore Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Doccor18
      Но сдается мне, что морепродукты не на долго залежатся, через третьи страны те же китайцы будут закупаться, только несколько дороже...

      Не велика беда, В Россию впарят за милую душу.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:00
        0
        зачем России морепродукты из Японии?????
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:52
      +1
      Во первых китайцы очень дисциплинированы, и если Партия сказала "Нельзя", то под расстрел мало кто пойдёт из коммерсов. И второе: у япов есть очень чувствительные позиции, которые восполнить невозможно....китайцы, используя пробелы в японском законодательстве, добывают там чистую воду из скважин, возят к себе цистернами и, разливая - продают обратно в Японию, практически заполонили рынок, ибо добывать и разливать и продавать одновременно в Японии - запрещено.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:16
    +1
    Надо сказать, а психоза от Фукусимы существенно меньше, чем от Чернобыля.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: AlexGa
      Надо сказать, а психоза от Фукусимы существенно меньше, чем от Чернобыля.

      Вы знаете какой был психоз от Чернобыля в Японии? Кстати, вы сильно психовали от Трёхмильного острова?
    2. HAM
      HAM Сегодня, 10:26
      +1
      Александр,а вы,наверняка,догадываетесь или даже знаете почему психоза от Фукусимы гораздо меньше....
      Если бы Китай или Россия надумали сливать такую же воду-был бы другой "психоз"......
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:27
        0
        Александр,а вы,наверняка,догадываетесь или даже знаете почему психоза от Фукусимы гораздо меньше....

        Здесь политика не главное. После изучения последствий аварии на Чернобыле, возникло много вопросов, а правильно ли оценивается воздействие радиации на живое существо. Сейчас Полесский радиологический заповедник заполнен огромным количеством животных и птиц. Надо сказать, что они себя чувствуют очень комфортно, размножаются уверенно, мутации нет. На людях такие опыты не делают, поэтому этот вопрос открытый. У японцев, вероятно, есть свой взгляд на это.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 11:43
          0
          Видите ли в чем дело, радиация точно так же может отработать и на человеке, все зависит от того каа поведет себя белок в клетке под воздействием гамма-излучения. Мало кто имеет устойчивость к радиации среди людей.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:35
      +3
      Цитата: AlexGa
      Надо сказать, а психоза от Фукусимы существенно меньше, чем от Чернобыля.

      А последствия от Фукусима в разы страшнее, чем от Чернобыля.
      На Фукусима, радиация демократическая, "не опасная для здоровья человека."
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:16
    +4
    Уничтожим японских рыбаков как класс,а потом подсадим на свою рыбу.Что то должно подорожать в мире.Потребителями североатлантической скумбрии на 60 % были японцы ,пока не нарисовался Китай.По крайней мере в 90ые так было.А как они любили нашу икряную мойву.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: tralflot1832
      По крайней мере в 90ые так было.А как они любили нашу икряную мойву.

      Да и сельдь с икрой североморская, шла на ура, их спецы сами отбирали, чтобы только с икрой.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:26
    +1
    почему её вообще обязательно сбрасывать? постройте резервуары и пусть она деактивируется пару сотен лет в них
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:27
    +4
    Товарищу СИ респектище. Не рисует красные линии, не идёт на "рыбную сделку", а просто достойно защищает национальные интересы своей страны.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:34
    +2
    Этот сброс не последний, они регулярные, будут продолжаться и дальше. Водой охлаждают, она становится грязной и куда девать её ? Разбавляют и сливают. Пусть даже разбавляют многократно до нормы. Но разве это безопасно? Лжет МАГАТЭ.
    1. ycuce234-san
      ycuce234-san Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: Галеон
      Водой охлаждают, она становится грязной и куда девать её ?


      Продолжать охлаждать ей же, после некоторой периодической выдержки для снижения активности. Водопотребление можно замкнуть. Там скорее проблема в том что на станцию попадают в больших количествах грунтовые воды, загрязняются, а технологий по надежной гидроизоляции или по очистке очень больших объемов воды у японцев нет.
      Если бы были технологии по очистке воды хорошие то, например, станцию можно постепенно было обезвредить извлекая вымываемые ядерные материалы из воды.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    +1
    Китайцы предупреждали, что не стоит этого делать, японцы не послушались и даже Гросси пригласили. Может Гросси сам попил этой "чистой", по утверждению японцев, водички, а может сакэ, но сказал, что все хокей - вода опасности не представляет. Китай решил этого так не оставлять раз к нему не хотят прислушаться. Вот и результат - запрет на ввоз продуктов из некоторых префектур Японии. Мужик сказал - мужик сделал.