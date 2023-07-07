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Глава Минфина ФРГ представил проект бюджета на 2024 год, предусматривающий сокращение всех расходов, кроме военных

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Глава Минфина ФРГ представил проект бюджета на 2024 год, предусматривающий сокращение всех расходов, кроме военных

Германия, некогда являвшаяся неоспоримым лидером и «экономическим локомотивом» всего Евросоюза, сегодня столкнулась с серьезными проблемами. Пандемия, антироссийские санкции, уничтожившие немецкий бизнес у нас в стране, и дефицит энергоносителей, вынуждают правительство ФРГ принимать, мягко говоря, непопулярные меры.


Так, глава Минфина Германии Кристиан Линднер смог «протолкнуть» свой проект бюджета на 2024 год, который предусматривает жесткую экономию, сообщает швейцарский телеканал SRF.

В материале говорится, что в «светофорном» правительстве ФРГ по этому поводу долго велись споры, ведь документ предусматривает серьезное сокращение расходов для ряда министерств. В общей сложности, бюджет 2024 года будет на 30 млрд. евро меньше, чем в этом году.

На первый взгляд может показаться, что это не так и много – менее 7% от текущего объема. Но есть один важный нюанс.

Объем средств на оборону не только не «урежут», но и увеличат почти на 2 млрд. евро. В целом, бундесвер получит порядка трети от всего бюджета на 2024 год.

Канцлер Олаф Шольц объяснил данное решение тем, что безопасность страны сегодня в приоритете. Кроме того, глава немецкого правительства добавил, что никуда не делись расходы на Украину и укрепление НАТО.

В то же время, финансирование базового детского пособия против детской бедности вместо запрашиваемых 12 млрд евро составит только 2 млрд. Также, как сообщает SRF, будет сокращено родительское пособие.

В свою очередь, сам Линднер призывает не делать поспешных выводов и не называть его план «жесткой экономией». С его слов, это лишь возвращение к практике 2010 года, когда был введен так называемый «долговой тормоз».

Здесь стоит отметить, что в 2010 году Германия не тратила огромные средства на поддержку Киева и не несла колоссальные убытки из-за необоснованной санкционной политики Запада. Теперь граждане ФРГ должны хорошенько задуматься, почему для их правительства спонсирование войны против России оказалось важнее благополучия немецких детей.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    +2
    И конечный результат,покупать будут американское оружие,другого быть не может,зря что-ли США создавали " Светофор".
    1. grem
      grem Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: tralflot1832
      И конечный результат,покупать будут американское оружие,другого быть не может,зря что-ли США создавали " Светофор".

      Именно так все ! США нужно свой долг гасить в 33 трлн ,сейчас всех сателитов подключат ..Заставят F-22 -35 массово закупать ,свои дырявые "Пэтриоты " и прочую рухлядь По воплем "Русской угрозы" ..
      Эх фрицы опять вас под "Русский сапог подставят" и самое смешное ,что все те же фигуранты ..Ну давайте стройтесь в две шеренги и арабйт шнэля на благо англосаксов и евреев опять Тьфу блин
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:41
    0
    Теперь граждане ФРГ должны хорошенько задуматься
    ...а зачем им думать...им позволили сношаться с движимым и недвижимым.....либидо знаете ли превышает реальность
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:41
    +1
    А как же пособия всем понаехавшим мигрантам? Неужели тоже сократить? Не для того эти отбросы в Германию рвались , чтобы там работать, а для того, чтобы жить как господа. У этих пришельцев сокращение пособия вызовет не желание работать, а желание грабить. Они так устроены. Смотрите, как бы вам вместо миллионов дармоедов не получить миллионы воров и бандитов. А оружие к вам уже везут. То самое. yes
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:52
      0
      Это "священная корова"западной толерастии,и ее соответственно не трону.
  4. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 10:46
    +1
    Мне вот интересно: хорошо, держат матрасы лидеров европы за причинное место, крепко держат (компроматом или чем еще, Бог его знает), они проводят политику наплевательства на свои страны, но все остальные то структуры, как то парламент, министерства и прочие госструктуры почему так плотно лежат? Или взрощены элиты, которые полностью контролируются матрасами? На всех уровнях?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:07
      +1
      Наткнулся на видео в Ютубе: "Что ждёт Россию после СВО". Как-то так звучало название. Оказалось, документальный фильм про денацификацию... Германии... от Дождя. Ну, думаю, ладно, чего бы и нет - на вечер никаких дел не запланировано, можно и подеградировать. Так вот там показывали какого-то старенького немца, который описывал бомбёжки Германии союзниками и говорил, что не злится, что немцы сами виноваты, что заслужили это... прикол, ага? По одному показанному в сомнительном материале человеку целую нацию судить это дело плохое, конечно, но, судя по поведению всей Германии, они там все (или большинство) отформатированы в подобном ключе.
      Ну да нам же лучше. Обвалить централизованную структуру, где зачищены любые конкуренты управляющего центра, тяжело, но зато потом контролировать занятое пространство легко. Осталось дождаться падения Штатов, и можно брать Европу тёпленькой wassat Ладно, последнее было лишним, но пофантазировать всегда можно.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:49
    +1
    Какие молодцы в Запроливном обкоме! Гробят европейских конкурентов и ещё нехило имеют на этом гешефте.
    Ничего, в историческом плане через мгновение (лет 30) страны ШОС отправят их всех вместе взятых в эротическое путешествие лесом.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:09
      +1
      страны ШОС отправят
      ...а страны БРИКС поправят недоработки ШОС
      1. grem
        grem Сегодня, 11:37
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        страны ШОС отправят
        ...а страны БРИКС поправят недоработки ШОС

        Тоже надеюсь на это ,но главное чтобы Россию потом локтями не оттолкнули ,когда мы покончим с гегемонами ..А то присвоением Победы ,многие полюбливают заниматься в мире
        Нужно держать ухо востро .
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:53
    0
    Ой, сокращение бюджета на 30 миллиардов евро. По Википедии, в 2020-м году доход бюджета Германии 1729 миллиардов. Там указано в долларах, но, полагаю, на таком фоне сокращение на 30 миллиардов евро не является чем-то серьёзным.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:01
      0
      на таком фоне сокращение на 30 миллиардов евро не является чем-то серьёзным.
      ....может и не серьезно...но стоит заметить что эти средства недополучат подавляющее число граждан, ...ну эффект будет как во франции ..если не кровавей
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:05
        +1
        Вряд ли, у немцев орднунг превыше всего
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    +1
    безопасность страны сегодня в приоритете. Кроме того, глава немецкого правительства добавил, что никуда не делись расходы на Украину и укрепление НАТО.

    что тут ещё говорить? приоритеты расставлены.....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +1
    бундесвер получит порядка трети от всего бюджета на 2024 год
    Встали на рельсы милитаризации? Теперь покатятся по ним набирая скорость и кидая в топку благосостояние граждан. Не жалко.