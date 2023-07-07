Германия, некогда являвшаяся неоспоримым лидером и «экономическим локомотивом» всего Евросоюза, сегодня столкнулась с серьезными проблемами. Пандемия, антироссийские санкции, уничтожившие немецкий бизнес у нас в стране, и дефицит энергоносителей, вынуждают правительство ФРГ принимать, мягко говоря, непопулярные меры.Так, глава Минфина Германии Кристиан Линднер смог «протолкнуть» свой проект бюджета на 2024 год, который предусматривает жесткую экономию, сообщает швейцарский телеканал SRF.В материале говорится, что в «светофорном» правительстве ФРГ по этому поводу долго велись споры, ведь документ предусматривает серьезное сокращение расходов для ряда министерств. В общей сложности, бюджет 2024 года будет на 30 млрд. евро меньше, чем в этом году.На первый взгляд может показаться, что это не так и много – менее 7% от текущего объема. Но есть один важный нюанс.Объем средств на оборону не только не «урежут», но и увеличат почти на 2 млрд. евро. В целом, бундесвер получит порядка трети от всего бюджета на 2024 год.Канцлер Олаф Шольц объяснил данное решение тем, что безопасность страны сегодня в приоритете. Кроме того, глава немецкого правительства добавил, что никуда не делись расходы на Украину и укрепление НАТО.В то же время, финансирование базового детского пособия против детской бедности вместо запрашиваемых 12 млрд евро составит только 2 млрд. Также, как сообщает SRF, будет сокращено родительское пособие.В свою очередь, сам Линднер призывает не делать поспешных выводов и не называть его план «жесткой экономией». С его слов, это лишь возвращение к практике 2010 года, когда был введен так называемый «долговой тормоз».Здесь стоит отметить, что в 2010 году Германия не тратила огромные средства на поддержку Киева и не несла колоссальные убытки из-за необоснованной санкционной политики Запада. Теперь граждане ФРГ должны хорошенько задуматься, почему для их правительства спонсирование войны против России оказалось важнее благополучия немецких детей.