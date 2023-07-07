На Донецком направлении российские войска отбили девять атак ВСУ

Пока Зеленский в ходе турне по нескольким странам Восточной Европы безуспешно пытается выклянчить новые поставки вооружений и оправдывается за провальное контрнаступление ВСУ, на фронте ситуация продолжает развиваться явно не в пользу украинской армии. Вот что известно по оперативной обстановке в зоне СВО на текущий момент из открытых интернет-источников.
С упорством обреченных ВСУ всю минувшую ночь продолжали атаковать на Ореховском направлении Запорожского фронта. В районе села Пятихатки, от которого осталось одно название, противник несколько раз накатывал на наши позиции волнами отрядов в составе до двухсот боевиков, причем без бронетехники. Все накаты отбиты, враг вновь понес большие потери.
Разведка сообщает, что для их восполнения из тыла продолжается переброска резервов, участь которых весьма незавидна. Ночью наши нанесли авиаудары по скоплению сил ВСУ в районе Гуляйполя, артиллерия ВС РФ била по украинским позициям в Белогорье, Малиновке и Ольговском.
Сообщается, что при поддержке артиллерии украинским штурмовикам удалось немного продвинуться северо-восточнее села Работино. Впрочем, такие перемещения здесь происходят регулярно. Когда противник вклинивается в нашу оборону, российские бойцы отступают на вторую линию, далее врага берут в огневое кольцо, перерезая пути снабжения. Через некоторое время остатки измотанных боевиков либо уничтожают окончательно, либо выбивают восвояси.
Тяжелые бои продолжаются на передовой в районе Времевского выступа, противник задействует высокоточные артиллерийские боеприпасы по нашим опорникам, после чего бросает на них штурмовые группы. Российские бойцы держат оборону. Особенно ожесточенные бои идут в лесопосадках у села Урожайное.
В районе Артемовска (Бахмута), взять который в лоб украинское командование явно опасается, продолжаются попытки выбить наши подразделения на флангах. К югу от города идут бои за господствующие высоты у села Клещеевка, причем здесь ВСУ бронетехнику не жалеют. Российские войска атаки отбивают и даже контратакуют, по местам концентрации ударных сил и наступающим бронегруппам врага наносятся артиллерийские и авиаудары с применением ФАБ-500.
Удержание высот на этом участке критически важно, так как сама Клещеевка находится в низине. Если ВСУ сумеют нас выбить с окраин, то само село придется оставить. На южном фланге Артемовского участка продолжаются ожесточенные встречные бои у Берховки, в которых украинским штурмовикам удалось немного оттеснить российских военных с занимаемых позиций. Идут серьезные артиллерийские дуэли.
Сообщается, что на Донецком направлении российские войска отбили девять атак ВСУ вблизи с н. п. Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное в ДНР и Золотаревка в ЛНР.
У Кременной враг не прекращает атаки с нескольких направлений, регулярно засылает диверсионные группы. В свою очередь, не остаются в долгу и наши бойцы. Накануне удачными действиями штурмовых групп ВС РФ было взято несколько позиций ВСУ в лесах у Кременной.
В районе Антоновского моста украинские диверсанты по-прежнему удерживают небольшой участок левобережья и одноименный остров. Ночью наши нанесли авиадуары по подконтрольной ВСУ гостинице. Поступают данные о возможных планах ВСУ попытаться расширить указанный плацдарм, несмотря на уже имеющиеся потери, а также намерениях занять ряд прибрежных населенных пунктов ниже Каховской ГЭС. Хотя для этого им необходимо перебросить значительные резервы с правого берега, что сделать очень сложно с учетом огневого контроля реки артиллерией и авиацией ВС РФ.
Вообще, удержание этого пятачка размером до двух квадратных километров в районе разрушенного моста более похоже на приманку. Украинцы сильно ведутся на символичные «победы», вроде защиты Соледара и Бахмута любой ценой. На эти цели украинское командование тратит несоразмерные результатам силы и средства, в том числе отвлекаемые с других участков фронта. Очевидно, что Антоновский плацдарм удерживают не мобилизованные резервисты, а одни из самых подготовленных бойцов ВСУ, которых наши методично перемалывают уже вторую неделю.