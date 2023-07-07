Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов

Соединенные Штаты передадут Украине надежные и эффективные кассетные боеприпасы, если такое решение будет принято. Об этом накануне заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.На очередном брифинге бригадный генерал ответил на вопросы журналистов, касающиеся потенциальной поставки кассетных боеприпасов Украине. По его словам, в случае, если такое решение будет принято, на вооружение украинской армии поступят надежные и эффективные боеприпасы с низким коэффициентом неразорвавшихся элементов.Райдер подтвердил, что администрация Байдена рассматривает вопрос передачи специальных боеприпасов Украине, но окончательного решения пока нет. В то же время агентство Reuters утверждает, что уже в пятницу Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи, в который такие снаряды войдут.Между тем, по данным Washington Post, США планируют передать Украине кассетные снаряды М864 калибра 155 мм, прекрасно подходящие для всех американских гаубиц. Вот только эти снаряды, созданные еще в 1987 году, никаким "низким коэффициентом" неразорвавшихся элементов не отличаются, а наоборот, имеют высокий процент несработавших элементов. По последним открытым данным Пентагона, опубликованным более 10 лет назад, 6% суббоеприпасов остаются неразорвавшимися и несут угрозу даже по истечение многих лет после окончания боевых действий.- приводит издание слова неназванного представителя Пентагона.По данным издания, данные боеприпасы американской армии некуда девать, а Украина подходит для их применения как нельзя лучше. Последствия американцев не волнуют, как и нынешние потери ВСУ.