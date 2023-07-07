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Пресса США: Пентагон планирует передать Украине кассетные снаряды М864 к гаубицам калибра 155 мм

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Пресса США: Пентагон планирует передать Украине кассетные снаряды М864 к гаубицам калибра 155 мм

Соединенные Штаты передадут Украине надежные и эффективные кассетные боеприпасы, если такое решение будет принято. Об этом накануне заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.


На очередном брифинге бригадный генерал ответил на вопросы журналистов, касающиеся потенциальной поставки кассетных боеприпасов Украине. По его словам, в случае, если такое решение будет принято, на вооружение украинской армии поступят надежные и эффективные боеприпасы с низким коэффициентом неразорвавшихся элементов.

Райдер подтвердил, что администрация Байдена рассматривает вопрос передачи специальных боеприпасов Украине, но окончательного решения пока нет. В то же время агентство Reuters утверждает, что уже в пятницу Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи, в который такие снаряды войдут.

Между тем, по данным Washington Post, США планируют передать Украине кассетные снаряды М864 калибра 155 мм, прекрасно подходящие для всех американских гаубиц. Вот только эти снаряды, созданные еще в 1987 году, никаким "низким коэффициентом" неразорвавшихся элементов не отличаются, а наоборот, имеют высокий процент несработавших элементов. По последним открытым данным Пентагона, опубликованным более 10 лет назад, 6% суббоеприпасов остаются неразорвавшимися и несут угрозу даже по истечение многих лет после окончания боевых действий.

Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов

- приводит издание слова неназванного представителя Пентагона.

По данным издания, данные боеприпасы американской армии некуда девать, а Украина подходит для их применения как нельзя лучше. Последствия американцев не волнуют, как и нынешние потери ВСУ.
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11 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:35
    +5
    Есть предчувствие, что снаряды эти будут использоваться вовсе не на фронте, а для обстрела Белгородской области.
  2. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 10:37
    +1
    Все никак не угомонятся макаки полосатые! А теракт на их территории с использованием их "подарков" хохлам никак устроить нельзя? Я понимаю что терроризм это очень плохо, но блин, они давно этого заслужили!
    1. Велобосс
      Велобосс Сегодня, 11:02
      -1
      По мне терроризм очень плохо. По мне так лучше спонсировать, помогать в развитии революции, только не "оранжевой", а "Разноцветной". Чтобы к примеру феменистки закусились с трансгендерам (с их многотысячной разновидностью), а против них всех "классические" гомасы.. И чтобы они устроили апокалипсис континентального масштаба, у себя на острове...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Соединенные Штаты передадут Украине надежные и эффективные кассетные боеприпасы
    В эффективности конечно сомнений нет особенно если учесть стремление ВСУ применять по мирным жителям. Номенклатура западных поставок расширяется все больше.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:57
    0
    Почему на этом фоне ни разу не применялась так называемая АВБПМ? Целей (укрепов) на ЛБС, где нет цивильных полно.
    А если доклепать её до уровня УПАБ - вааще не бонба, а мечта.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Румaтa
      Почему на этом фоне ни разу не применялась так называемая АВБПМ? Целей (укрепов) на ЛБС, где нет цивильных полно.
      А если доклепать её до уровня УПАБ - вааще не бонба, а мечта.

      Для этого надо Ил-76 посылать в тыл врага, там его собьют.
  5. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:04
    0
    ФША поставит, если уже не поставила свои кассетные боеприпасы укрофашистам, вопрос в другом: -"Нашим военным, разрешит высшее руководство, использовать массово свои КБСы"?
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:04
    -2
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    там его собьют


    А почему не подавлено ПВО Украины?
    Симоньян говорила, что это за 2 дня можно сделать.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:26
      +2
      Цитата: Погоны
      А почему не подавлено ПВО Украины?
      Симоньян говорила, что это за 2 дня можно сделать.

      Их радары не работают постоянно, чтобы их засечь.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Их радары не работают постоянно, чтобы их засечь


        Как тогда их нейтрализовать, чтобы наша авиация могла работать более продуктивно?
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:40
          +1
          Цитата: Погоны
          Как тогда их нейтрализовать, чтобы наша авиация могла работать более продуктивно?

          Если смотреть на Патриоты в Киеве то наши запускали ложные цели, в том числе герани-2, чтобы противник включил радар и израсходовал боезапас, далее вроде Кинжал и Х-22/32 использовали.