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Зеленский заявил, что планирует обсудить в Турции с Эрдоганом вопрос реализации зерновой сделки

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Зеленский заявил, что планирует обсудить в Турции с Эрдоганом вопрос реализации зерновой сделки

Сегодня запланирована встреча турецкого президента с его украинским коллегой. Зеленский наведается в Турцию из Праги, где уже провёл встречу с чешскими властями. Напомним, что в Чехии Зеленскому дали понять, что ждут от украинской армии успехов на поле боя не потом, а именно сейчас, напомнив, что одна только Чешская Республика направила на Украину 676 единиц различной военной техники, включая танки.


Отбывая в Турцию, Зеленский назвал тематику переговоров, которые он собирается провести с Эрдоганом.

По словам Зеленского, на повестке переговоров – зерновая сделка, её реализация.

То, как украинские власти, что называется, «носятся» с этой сделкой, говорит о наличии интересов киевского режима далеко не только в плане вывоза зерна из украинских портов. Для режима Зеленского крайне важно, чтобы черноморские порты Украины оставались открытыми. А это уже вариант их использования в военных целях, как это уже неоднократно бывало, когда из Одессы, Очакова и других портов для атак российских кораблей и военно-морских баз направлялись морские беспилотники, в том числе поставленные Украине западными странами.

По заявлению Зеленского, также он собирается обсудить с Эрдоганом и такие вопросы как «возможное вхождение Украины в НАТО» и обмен пленными.

Ранее правительство Болгарии выразило поддержку Зеленскому в вопросе вступления Украины в альянс. При этом надо понимать, что от мнения болгарского руководства в этом плане мало что зависит. Решать будут отнюдь не в Софии.
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32 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:49
    +6
    Теперь все зависит от желания нашего руководства участвовать в этом "позоре",не имея с этого ничего
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:52
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Теперь все зависит от желания нашего руководства

      А от чего зависят желания нашего руководства? Может не от чего, а от кого?)))
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:06
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      не имея с этого ничего

      И опять обманут ! belay
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:14
        +3
        Цитата: Uncle Lee
        И опять обманут !

        На 100% уверен - ОБМАНУТ !!!
      2. grem
        grem Сегодня, 11:15
        +7
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: dmi.pris1
        не имея с этого ничего

        И опять обманут ! belay

        Эта зерновая сделка ,прям какая то панацея !!!
        Достали уже ..Скажите народу правду наконец то ..С Одессы зерно и т.д. ,а обратно вооружение идет ..Ведь так ? В один сухогруз можно столько затарить сразу на месяца два три активных военных действий .
        Если отрезать укросаксов от черного моря ,то они сразу затухнут ну процентов на 70 % точно .И наши как эти все виляют и да и нет
        Откуда у нацистов столько боеприпасов и оружия ? Вот как раз из Одесского порта !!!!! angry Зла не хватает

        А парни гибнут !!!!!!
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:37
          -1
          Неизвестно откуда боеприпасы. Не пойман - не вор. Им ничто не мешает хоть через Румынию, хоть через Польшу завозить
          1. grem
            grem Сегодня, 11:48
            +3
            Цитата: igorbrsv
            Неизвестно откуда боеприпасы. Не пойман - не вор. Им ничто не мешает хоть через Румынию, хоть через Польшу завозить

            Все правильно конечно ,но за оружие нужно платить все же ..!!!!
            Порт Одессы это может сделать очень мощно и сразу и тысячи тон зерна вывести и обратно тысячи тон гуманитарки в перемежку с оружием ..Кто их проверять будет ?Турки ? Да они сами в деле ..
            А через Польшу там 1-3 % процента идет ..Слишком все открыто и есть опасность подрыва и видео съемки ..
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Теперь все зависит от желания нашего руководства участвовать в этом "позоре",не имея с этого ничего

      Когда один ВРАГ (Украина) валит ударными темпами сельское хозяйство другого ВРАГА(Польша) - без нашего участия вообще- это всегда хорошо.
      Согласно польских источников - к осени разориться до 1/3 фермеров Польши.Элеваторы ЕС забиты зерном- а новый урожай складывать полякам некуда будет.Им придется его экстренно продавать- по анекдотическим ценам- ибо зерно страны 404 примерно втрое дешевле.
      Уже были кучи польских забастовок.
      Но там не только Польша- там всю сельхозку ЕС бьет это халявное зерно.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:51
    +2
    Для режима Зеленского крайне важно, чтобы черноморские порты Украины оставались открытыми.

    ИМХО, для нацистов важнее даже не черноморские порты, а Рени. Почему его не долбят ВКС РФ????
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: Румaтa
      для нацистов важнее даже не черноморские порты, а Рени. Почему его не долбят ВКС РФ?

      Я давно об этом думаю, такая мощная логистика, а до сих пор не тронут, даже муха не сидела.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:58
    +7
    По словам Зеленского, на повестке переговоров – зерновая сделка, её реализация.

    Как сказал Зеленский...мы не обязаны исполнять договоры заключенные с русскими.
    ВВП таскал каштаны для Эрдогана...про Киев я уже не говорю и если ВВП снова пойдет на сделку с этими мошенниками то грош ему цена как руководителю нашего государства.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:05
      +4
      Я вообще не очень понимаю - о чём разговор? Ибо зерно прошлого урожая уже явно давно вывезли, нового же - нет и не будет. Тогда - смысл сделки?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:10
        +4
        Уже вовсю идёт уборка урожая на Украине,вы не в курсе?
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:26
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Уже вовсю идёт уборка урожая на Украине,вы не в курсе?

          «Чёрное» зерно
          Как сообщает расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), Украина проверяет сотни компаний, занимающихся экспортом зерна из страны.
          «Журналисты заинтересовались, кто импортировал в Евросоюз украинское "черное" зерно на миллионы евро. Они обнаружили ликвидированные компании, подставных лиц и международные сельскохозяйственные гиганты. Украина проверяет сотни компаний — многие из них создали после начала полномасштабного российского вторжения, — которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов. Ряд европейских компаний, которые импортировали украинское зерно и сами вызывают много вопросов», — отмечается в расследовании.
          По данным журналистов, в первые семь месяцев спецоперации большую часть зерна, прошедшего через румынский пограничный пункт Халмеу и другие пункты в Румынии, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.
          «Они среди более чем трёхсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием на Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они лишили государство по меньшей мере $ 140 млн», — сообщают журналисты.
          В их распоряжении оказались судебные документы. Согласно последним, власти изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна, что и пытаются оспорить эти компании в суде.
          «Несколько высокопоставленных чиновников, в частности сотрудников таможни, которые работали в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов», — также сообщают журналисты.
        2. убей фашиста
          убей фашиста Сегодня, 11:29
          0
          Сбор урожая оторванных конечностей укровояк?
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 11:10
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      и если ВВП снова пойдет на сделку с этими мошенниками то грош ему цена как руководителю нашего государства.

      На этот раз уж точно? laughing
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      если ВВП снова пойдет на сделку с этими мошенниками то грош ему цена

      Я эту фразу уже столько раз слышал в разных вариациях и по-разным поводам, и чем бы ни закончилось у ВВП только рейтинг растет!
    4. grem
      grem Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      ВВП таскал каштаны для Эрдогана...про Киев я уже не говорю и если ВВП снова пойдет на сделку с этими мошенниками то грош ему цена как руководителю нашего государства.

      Это уже называется "бизнес на крови" ..Да это зерно в за борт вываливают ,тут цель обратно вооружение поставить ..Тут уже ежу понятно ,что это за сделка такая .
    5. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:51
      0
      Ну ок, мы выйдем из сделки. Эрдоган закроет проливы для наших кораблей. Мы сразу вылетаем из Сирии, ибо снабжения не будет.
      В ответ мы закрываем туризм в Турции. Турция одобряет вступление Швеции в НАТО.
      Всё.
      Кто в проигрыше? Очевидно будет Россия.

      Кричать "остановите сделку" может каждый, но видать не все могут понять, что за этим последует.

      А вот уничтожать порты в Одессе вполне можно. Ибо война, а уж "сопутствующий ущерб" типа невозможности отправлять суда с зерном - "ну извините, так получилось" :)
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:02
    0
    Для режима Зеленского крайне важно, чтобы черноморские порты Украины оставались открытыми. А это уже вариант их использования в военных целях, как это уже неоднократно бывало.+++++В таком случае это соглашение называть нужно не сделка , а ПРОБзделка. Другого слова этот договорняк не заслуживает.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +3
    на повестке переговоров – зерновая сделка, её реализация.
    "Зерновая сделка" помогает Киеву решать свои военные и меркантильные вопросы и конечно выгодна для них. Как можно понять Зеленский хочет использовать отношения Эрдогана с нашим президентом для ее продления. С нашей стороны давно пора поставить крест на этом, якобы "гуманитарном" мероприятии, т.к. для России от него пользы ноль, но неприятностей куча. Посмотрим, что решит российская сторона 17.07., хотя заявления о нежелании продлять сделку уже звучали. Кроме этого он хочет через Эрдогана вернуть из плена самую радикальную часть своих нациков, как было с "Азовом".
    1. grem
      grem Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      С нашей стороны давно пора поставить крест на этом, якобы "гуманитарном" мероприятии, т.к. для России от него пользы ноль, но неприятностей куча. Посмотрим, что решит российская сторона 17.07., хотя заявления о нежелании продлять сделку уже звучали. Кроме этого он хочет через Эрдогана вернуть из плена самую радикальную часть своих нациков, как было с "Азовом".

      Эрдоган тот еще лис ..Россия опять ему помогла удержаться у власти и чую "благодарность" его будет зашкаливать на крови русских .
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    0
    Есть инфа для осмысления.Украина строит зерновой терминал на Дунае,на случай если сделка будет закрыта.ВТБ вышел из Деметра холдинг- между прочим владелец Новороссийского зернового терминала.Конечный покупатель неизвестен?!!! Но подозрения есть! lol А что предложит Зе ,только анализы и фуражное зерно.Движение судов в Одессу не наблюдается уже несколько дней.Эрдоган решение уже принял но молчит.
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:08
    +2
    Эрдоган зельцу предложет на клык и стать раком , а потом заявит что с 3.14дорами дел не имеет!
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
    +2
    Зеленский наведается в Турцию из Праги, где уже провёл встречу с чешскими властями.
    Лайки собирает, босОта. am
    1. grem
      grem Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Зеленский наведается в Турцию из Праги, где уже провёл встречу с чешскими властями.
      Лайки собирает, босОта. am

      Привет Шериф ! Зеленский что то сдал в последнее время ,видать на герыч перешел .
      У Эрдогана опять что нибудь выциганит ,но "байрактары" уже брать не будет,танки клянчить будет чую ))) Контурнаступ провалился с огромными потерями ..Скоро саммит нато и приговор Зеле будет там ..Не справился в расход и деньги отобрать ! hi
      Если жуткой провокации не будет ,то думаю уже близок конец всему этому .
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    0
    А успеет он пообщаться со всеми членами перед саммитом?
    1. grem
      grem Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: Uprun
      А успеет он пообщаться со всеми членами перед саммитом?

      А СМЫСЛ ? Укросаксы уже заканчиваются ,наемники тоже ..Даже за огромные гонорары с русскими никто не хочет воевать ..Злые мы очень СТАЛИ !
      И азарт уже пошел ,кто больше натовской брони и наемников замочит ..Бойтесь хоспода ,того что война может Русским понравится очень и мы дальше пойдем ..Вспоминая обиды и унижения нанесенные нашей стране и народу и просто за осквернение могил советских солдат и главное Православной святыни Киево -Пеорской Лавры ..Говорят разграбление идет .. hi
      Это страшно все и в будущем уже пощады за это не будет ..
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:27
    +2
    Возникает маленький вопрос - почему ни кому в мире не приходит в голову "хамить" Ким Чен Ыну (не являюсь поклонником Чучхе) , а нам хамят даже "прибалтийские кильки"?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:49
      -1
      Цитата: Владимир М
      Возникает маленький вопрос - почему ни кому в мире не приходит в голову "хамить" Ким Чен Ыну (не являюсь поклонником Чучхе) , а нам хамят даже "прибалтийские кильки"?

      Нам хамили и при Сталине..
      Финляндия - имевшая три танка и полтора самолета - вполне себе его посылала по обмену территориями. Они по сию пору уверены - что войну"незнаменитую" выиграли...

      А Чучхе создал у всех уверенность - что он отбитый отморозок которому в принципе на свое население пофиг - "Ну сдохнут 5- 10-15 млн...Бабы нарожают!!"
      И все поверили

      Я вот примерно также- точно по этому же принципу мелких собаченок- истеричек обхожу- будет кидаться до последнего и штаны порвет...
      Радости никакой-один экстрим, убить- тебя же кровью забрызгает...
      А Россия -как овчарка- прекрасно осознает свою силу и понимает что руку/ногу врагу откусит - так чего заранее кидаться, суетиться?Проблема только в четком определении- что тут еще можно рыкнуть/ зубом клацнуть, а вот тут пора уже горло грызть...
      Как этот момент уловить - и есть наша главная проблема
  11. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:44
    0
    По заявлению Зеленского, также он собирается обсудить с Эрдоганом и такие вопросы как «возможное вхождение Украины в НАТО» и обмен пленными.

    Я что-то пропустил видимо. Какими ещё пленными собрался Зеленский с Турцией обмениваться?
  12. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:51
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    участвовать в этом "позоре",не имея с этого ничего

    Уже, причём с прикиванием.
    В знак признательности за информацию о готовящемся мятеже (заговор генералитета Турции), Эрдоган обещал поставить турецкие 155мм САУ на Украину.
    Опять наш МИД выразит половую озабоченность, а пургоносец (по словам Путина) Песков, распушит ухоженные усы.