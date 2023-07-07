Зеленский заявил, что планирует обсудить в Турции с Эрдоганом вопрос реализации зерновой сделки

Сегодня запланирована встреча турецкого президента с его украинским коллегой. Зеленский наведается в Турцию из Праги, где уже провёл встречу с чешскими властями. Напомним, что в Чехии Зеленскому дали понять, что ждут от украинской армии успехов на поле боя не потом, а именно сейчас, напомнив, что одна только Чешская Республика направила на Украину 676 единиц различной военной техники, включая танки.
Отбывая в Турцию, Зеленский назвал тематику переговоров, которые он собирается провести с Эрдоганом.
По словам Зеленского, на повестке переговоров – зерновая сделка, её реализация.
То, как украинские власти, что называется, «носятся» с этой сделкой, говорит о наличии интересов киевского режима далеко не только в плане вывоза зерна из украинских портов. Для режима Зеленского крайне важно, чтобы черноморские порты Украины оставались открытыми. А это уже вариант их использования в военных целях, как это уже неоднократно бывало, когда из Одессы, Очакова и других портов для атак российских кораблей и военно-морских баз направлялись морские беспилотники, в том числе поставленные Украине западными странами.
По заявлению Зеленского, также он собирается обсудить с Эрдоганом и такие вопросы как «возможное вхождение Украины в НАТО» и обмен пленными.
Ранее правительство Болгарии выразило поддержку Зеленскому в вопросе вступления Украины в альянс. При этом надо понимать, что от мнения болгарского руководства в этом плане мало что зависит. Решать будут отнюдь не в Софии.