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ABC News: после скандала с утечкой в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией

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ABC News: после скандала с утечкой в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией

Весной текущего года произошел громкий скандал. Двадцатиоднолетний сотрудник военного ведомства США Джет Тейшейра выложил в мессенджер Discord секретные документы по Украине с данными об оружии, которое Пентагон собирается передать Киеву и его дальнейшем использовании.


Изначально в Киеве опровергали «утечку», называя эти документы подделкой, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре. Однако после почти полуторамесячного разбирательства, большая коллегия присяжных предъявила Тейшейре обвинения сразу по шести эпизодам, сообщает ABC News.

Впрочем, история с «ненадежным» сотрудником является лишь «вершиной айсберга». В материале американского телеканала со ссылкой на корреспондента в Пентагоне Луи Мартинеза говорится, что в ходе расследования был выявлен целый ряд соответствующих нарушений.

Журналист пояснил, что в американском разведывательном сообществе существуют серьезные системные проблемы, связанные с тем, что доступ к секретной информации распространился по всему военному ведомству. В итоге, бывают моменты, когда сотрудники службы безопасности не понимают, перед кем они должны отчитываться, а перед кем – нет.

В связи с этим, как сообщает ABC News в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией. Соответствующие меры уже прорабатываются.

В данном случае остается открытым вопрос – как секретные документы по Украине попали в мессенджер, предназначенный в большей степени для геймеров. Неужели американские разведчики используют Discord для обмена секретной информацией?
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9 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 11:08
    +1
    Ну Сноудены в США не переведутся, с такой тупой властью ,как семейка Байденов ..
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:09
    +1

    В связи с этим, как сообщает ABC News в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией. Соответствующие меры уже прорабатываются

    Да... писать доносы на всех и вся...включая президента США.
    Все работающие с секретами должны быть под подозрением работы на китайцев.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:26
      0
      .... в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией

      Самая страшная и засекреченная тайна в США- это незадекларированные доходы и откаты властьдержащих и их родственников.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    +1
    Да чего они там ужесточать собрались, для начала пройдитесь по загашникам Трамповича и Бидоныча....., может из своего чего там еще найдете.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:17
      0
      У Байдена кроме забытых в сортире памперсов ничего не найдут... у Трампа давно уже все углы обнюхали, обшарили...кроме мышей там тоже ничего не найти сейчас.
      Остается пошарить у их заместителей и родни.
      Сыночек... кровиночка Байдена коксом балуется...вот там что то можно нарыть. smile
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:26
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        У Байдена кроме забытых в сортире памперсов ничего не найдут.

        Так УЖЕ нашли кучу "Топ сикрет" документов у Байдена хранящихся черти и черти как.В начале весны еще...
        Просто он своей властью их может рассекретить- вот и затихли
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:18
    0
    американские разведчики используют Discord для обмена секретной информацией?
    Очень даже вероятно, что так оно и есть.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:24
    0
    Цитата: Болторез
    американские разведчики используют Discord для обмена секретной информацией?
    Очень даже вероятно, что так оно и есть.

    Так ведь недавно в инете выкладывали инструкцию для наших предателей как грамотно предать страну. smile
    Посмеялся конечно.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    +1
    в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией.
    Странно, что в Пентагоне только сейчас озаботились режимом секретности. Военное ведомство с пофигистским к этому отношением - нонсенс. Утечки, утерянные ноутбуки с секретной информацией сотрудниками Пентагона, слив информации в СМИ... становится нормой.