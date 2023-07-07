ABC News: после скандала с утечкой в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией

Весной текущего года произошел громкий скандал. Двадцатиоднолетний сотрудник военного ведомства США Джет Тейшейра выложил в мессенджер Discord секретные документы по Украине с данными об оружии, которое Пентагон собирается передать Киеву и его дальнейшем использовании.
Изначально в Киеве опровергали «утечку», называя эти документы подделкой, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре. Однако после почти полуторамесячного разбирательства, большая коллегия присяжных предъявила Тейшейре обвинения сразу по шести эпизодам, сообщает ABC News.
Впрочем, история с «ненадежным» сотрудником является лишь «вершиной айсберга». В материале американского телеканала со ссылкой на корреспондента в Пентагоне Луи Мартинеза говорится, что в ходе расследования был выявлен целый ряд соответствующих нарушений.
Журналист пояснил, что в американском разведывательном сообществе существуют серьезные системные проблемы, связанные с тем, что доступ к секретной информации распространился по всему военному ведомству. В итоге, бывают моменты, когда сотрудники службы безопасности не понимают, перед кем они должны отчитываться, а перед кем – нет.
В связи с этим, как сообщает ABC News в Пентагоне намерены ужесточить контроль над засекреченной информацией. Соответствующие меры уже прорабатываются.
В данном случае остается открытым вопрос – как секретные документы по Украине попали в мессенджер, предназначенный в большей степени для геймеров. Неужели американские разведчики используют Discord для обмена секретной информацией?