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В Крыму задержан агент ГУР МО Украины, подорвавший железнодорожные пути в Бахчисарайском районе республики

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В Крыму задержан агент ГУР МО Украины, подорвавший железнодорожные пути в Бахчисарайском районе республики

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентурную сеть в России, очередной агент военной разведки Украины задержан в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.


Сотрудники ФСБ вышли на след и взяли украинского агента, работавшего на ГУР МО Украины, именно этот пособник Киева подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма в феврале этого года. Задержанный оказался гражданином России и жителем Симферополя, завербованным сотрудниками военной разведки Украины во время поездки в Одессу уже после начала спецоперации. Он прошел специальный курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего вернулся в Крым с заданием устраивать диверсии на объектах критической инфраструктуры. Личность задержанного не раскрывается, известно, что он 1998 года рождения.

ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб

- говорится в сообщении.

Задержанный был связан с разоблаченной российскими спецслужбами агентурной сетью ГУР МО Украины в Крыму, готовившей покушение на главу республики Сергея Аксенова. Именно глубоко законспирированная группа делала тайники со взрывчаткой для проведения диверсий. Кстати, для подрыва железнодорожных путей использовалась британская взрывчатка.

В настоящее время задержанный находится под стражей и дает признательные показания, стараясь скостить себе срок. По ранее возбужденному уголовному делу ему грозит от 10 до 20 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, фигуранта проверяют на причастность к другим противоправным действиям.

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34 комментария
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 10:58
    +7
    Что с ним сделать ? Сломать руки , сломать нос . Руками делал , головой думал . Выслать на вечное поселение на остров Большой, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край
    Координаты:
    75.325080, 81.916037...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:03
      +4
      Цитата: 30 вис
      Руками делал , головой думал .

      Руками делал, головой НЕ думал ! fool
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:11
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Руками делал, головой НЕ думал !

        Чем там думать, если на голове кастрюля !
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:01
          0
          Цитата: carpenter
          Цитата: Uncle Lee
          Руками делал, головой НЕ думал !

          Чем там думать, если на голове кастрюля !

          Да не скажите. Судя по тому как спланирован и исполнен подрыв, башка то у него варит, и если бы его не взяли, он бы добавил ещё кучу неприятностей. Опять же спалился он не сам, а на него вышли через организаторов теракта против Аксёнова. Тут можно сказать, молодой но ушлый. Такого надо "припарковать" на зону лет на 25, а лучше применить к нему вышку т.к. он вражина инициативная и продуманная.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:16
        +4
        Uncle Lee .....Руками делал, головой НЕ думал !

        Все он думал, теперь будет прикидываться простачком, которого легко обмануть. Расстреляйте эту гниду , вот и все.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:23
        +1
        Значит голова в него,атрибут-лишний.Привязать его головой на эти самые рельсы!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:04
      +1
      Цитата: 30 вис
      Выслать на вечное поселение

      Нет. На урановые шахты, а если годен - то на органы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:25
        +3
        На урановых шахтах,к сведению,работают высококлассные спецы.За очень достойные деньги.А это-отброс,с соответствующим отношением
    3. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 11:07
      +3
      И чо он там без рук делать будет? wassat это как в анекдоте... Вася проснётся, а голова в тумбочке... laughing Смертную казнь и чек на два патрона родне.. Больше ни как этих долбоящеров не исправить
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 11:21
        0
        все вы усложняете )))бубукой по лбу провести и пусть весь срок бараку пользу приносит к концу срока кишка сама выпадать будет
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:03
    +10
    Пока с десяток таких публично на площади не повесишь - эта музыка будет вечной.. Ибо только так можно донести до кретинов некоторые базовые вещи...
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 11:07
      +2
      А можно и не вешать, а обратиться к опыту просвещенной Англии: повешение, потрошение и четвертование.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 11:10
        +2
        Диверсанта этого.. На кол посадить! Это первое дело. А уж опосля...
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:12
        +3
        Ну - мы ж таки азиатские дикари, нам до таких высот цивилизации не подняться...

        Но вообще - бороться с преступностью можно только одним способом, неотвратимостью и суровостью наказания.. А то все эти малолетние кретины похоже воспринимают свои деяния как некую прикольную игруху..
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    +4
    У ФСБ шикарная возможность внедрить в СБУ своих агентов и вести оперативные игры. СБУ сойдёт с ума, пытаясь понять настоящие у них агенты или подставные. Это если не сорвёт, то затруднит их работу.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:21
      0
      У ФСБ шикарная возможность внедрить в СБУ своих агентов
      ...Тримеперидин в помощь...без полиграфа этот агент гур мо украины расскажет всё
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:37
        +1
        Ну - терморектальный криптоанализ тоже даёт неплохие результаты.. what
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:44
          0
          не пауль...ты слишком кровожадный..так нельзя с материалом поступать
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: Румaтa
      У ФСБ шикарная возможность внедрить в СБУ своих агентов и вести оперативные игры. СБУ сойдёт с ума, пытаясь понять настоящие у них агенты или подставные. Это если не сорвёт, то затруднит их работу.

      what Оперативная игра или оперативная комбинация производится с перевербованным резидентом вражеской спецслужбы или важным агентом (на его связи) имеющими сеть завербованных агентов, личные контакты, получающим задания из "центра" распределяющим поручения среди агентов на связи.
      Этот "перевертыш" не имеет значения для ГУР МО Украины, для них он "одноразовый материал". Не будет же ФСБ каждый раз производить правдоподобные инсценировки выполнения им заданий от ГУР, скорее всего у ГУР есть "информатор" более важный - который негласно (без связи с такими исполнителями) проверяет результаты выполнения заданий. Вот этого найти, и, использовать - важнее.
      Кроме того, выявить каналы поставок, хранения, возможно лиц собирающих СВУ также важно. Этому, дали координаты закладки СВУ, средств связи, скинули инструкции.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:48
        0
        (без связи с такими исполнителями)
        ...так не бывает
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:11
    +3
    Задержанный оказался гражданином России и жителем Симферополя, завербованным сотрудниками военной разведки Украины во время поездки в Одессу уже после начала спецоперации.
    Интересно, вот за каким "причиндалом" этот житель Симферополя 25 лет отроду, попёрся в Одессу после начала СВО, и как он туда попал?
    ТАСС-ДОСЬЕ.30 ноября 2018 года Госпогранслужба Украины в рамках объявленного в стране с 26 ноября режима военного положения запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:54
      0
      Интересно, вот за каким "причиндалом" этот житель Симферополя 25 лет отроду, попёрся в Одессу после начала СВО, и как он туда попал?
      ..да запросто ..по турпутёвке как и все и вся через туркею...или в РФ запрещены турпутёвки в анталию!!! нет..ну вот и всё ... чел решил бабло срубить тем более юношеские прыщи не сошли к приключением
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 11:11
    +1
    В Крыму задержан агент ГУР МО Украины, подорвавший железнодорожные пути в Бахчисарайском районе республики

    Может таких стрелять? Под трибунал и к стенке? Ведь по той же дороге и пассажиры ездят, а вдруг кто из его родичей в ж/д катастрофу попадёт? Но если чел идёт на такое - значит к стенке.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:26
      0
      Может таких стрелять?
      ...да ну брось...это преступное деяние даже для органов....у нас кругом вода...виноградный кол к спине и за борт...крабы остальное доделают сами
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +3
    гражданина России 1998 года рождения
    Очередной 25 летний утырок-предатель, но отлично понимающий, что жизни после задержания не лишат.
    По ранее возбужденному уголовному делу ему грозит от 10 до 20 лет
    А были времена когда грозило до высшей меры наказания - расстрела.
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:13
    0
    В настоящее время задержанный находится под стражей и дает признательные показания, стараясь скостить себе срок++++Белый медведь — хищник, его основная добыча — кольчатая нерпа, или кольчатый тюлень. Я не думаю , что медведь откажется от диверсанта на обед.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    0
    Немного потрудиться с материалами и на пожизненное, для такого 20 лет не срок. Он должен осознать, что закончилось приключение, дальше только заключение.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:30
      0
      Тут главное не в том, что бы этот утырок осознал, а последователи. Давать пожизненное и освещать в СМИ.
  9. pavlushka7
    pavlushka7 Сегодня, 11:22
    +3
    Вопрос. А почему пошла мода заблюривать личики этих "героев". Страна должна знать их в лицо.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:33
      +1
      А почему пошла мода заблюривать личики этих "героев". Страна должна знать их в лицо.
      ...для того что б куратор не знал какой именно агент попал в сети ФСБ...ну а ФСБ егот крутит на сдачу сети агентов...так что вот так
  10. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:34
    +2
    Какие 10-20? Пожизненно минимум, а лучше по законам военного времени прилюдно повесить, поскольку он не является комбатантом то и расстрел это очень гуманно. Другие глядишь и задумаются.
  11. RUSa
    RUSa Сегодня, 11:36
    +1
    Давно нужно восстановление в законы применение смертной казни за такое.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:57
      0
      Давно нужно восстановление в законы применение смертной казни за такое.
      ..ну если в ДНР отдадут то ему кирдык будет однозначно...там смертная казнь за подобные деяния узаконена
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:51
    +1
    Хорошая работа спецслужб. Надеюсь, что правосудие (гуманное но несговорчивое) тоже будет на высоте.