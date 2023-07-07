В Крыму задержан агент ГУР МО Украины, подорвавший железнодорожные пути в Бахчисарайском районе республики

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентурную сеть в России, очередной агент военной разведки Украины задержан в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Сотрудники ФСБ вышли на след и взяли украинского агента, работавшего на ГУР МО Украины, именно этот пособник Киева подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма в феврале этого года. Задержанный оказался гражданином России и жителем Симферополя, завербованным сотрудниками военной разведки Украины во время поездки в Одессу уже после начала спецоперации. Он прошел специальный курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего вернулся в Крым с заданием устраивать диверсии на объектах критической инфраструктуры. Личность задержанного не раскрывается, известно, что он 1998 года рождения.
ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб
- говорится в сообщении.
Задержанный был связан с разоблаченной российскими спецслужбами агентурной сетью ГУР МО Украины в Крыму, готовившей покушение на главу республики Сергея Аксенова. Именно глубоко законспирированная группа делала тайники со взрывчаткой для проведения диверсий. Кстати, для подрыва железнодорожных путей использовалась британская взрывчатка.
В настоящее время задержанный находится под стражей и дает признательные показания, стараясь скостить себе срок. По ранее возбужденному уголовному делу ему грозит от 10 до 20 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, фигуранта проверяют на причастность к другим противоправным действиям.