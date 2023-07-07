В Крыму задержан агент ГУР МО Украины, подорвавший железнодорожные пути в Бахчисарайском районе республики

ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентурную сеть в России, очередной агент военной разведки Украины задержан в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Сотрудники ФСБ вышли на след и взяли украинского агента, работавшего на ГУР МО Украины, именно этот пособник Киева подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма в феврале этого года. Задержанный оказался гражданином России и жителем Симферополя, завербованным сотрудниками военной разведки Украины во время поездки в Одессу уже после начала спецоперации. Он прошел специальный курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего вернулся в Крым с заданием устраивать диверсии на объектах критической инфраструктуры. Личность задержанного не раскрывается, известно, что он 1998 года рождения.- говорится в сообщении.Задержанный был связан с разоблаченной российскими спецслужбами агентурной сетью ГУР МО Украины в Крыму, готовившей покушение на главу республики Сергея Аксенова. Именно глубоко законспирированная группа делала тайники со взрывчаткой для проведения диверсий. Кстати, для подрыва железнодорожных путей использовалась британская взрывчатка.В настоящее время задержанный находится под стражей и дает признательные показания, стараясь скостить себе срок. По ранее возбужденному уголовному делу ему грозит от 10 до 20 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, фигуранта проверяют на причастность к другим противоправным действиям.