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В России законодательно закрепили права жителей с украинским гражданством

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В России законодательно закрепили права жителей с украинским гражданством

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на законодательном уровне закрепляется правовое положение жителей РФ, имеющих украинское гражданство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.


Согласно новому закону также утверждается порядок взаимодействия органов власти РФ при выявлении фактов, касающихся выполнением проживающих на российской территории украинских граждан обязанностей, предусмотренных законодательством Украины. В перечень конституционно закрепленных которых входят, помимо прочего, служба в ВСУ и уплата налогов и сборов в украинский бюджет.

Также утверждается форма, согласно которой граждане РФ, не имеющие украинского гражданства, также обязуются не совершать действий, связанных с исполнением предусмотренных для граждан Украины обязанностей.

В случае обнаружения подобных нарушений, соответствующая информация, подкрепленная подтверждающими материалами и документами, будет направляться в территориальные органы МВД, после чего, в течение трех дней должно быть принято решение о проведении соответствующей проверки. Процедура проверки может проводиться в течение срока до двух месяцев.

В случае вынесения заключения в отношении гражданина, имеющего доступ к государственной тайне, о результатах проверки будет уведомляться государственный или муниципальный орган либо организация, руководство которой предоставило соответствующий допуск, а также органы ФСБ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Cekay
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:46
    +4
    Также утверждается форма, согласно которой граждане РФ, не имеющие украинского гражданства, также обязуются не совершать действий, связанных с исполнением предусмотренных для граждан Украины обязанностей.

    А ежели лицо с украинским гражданством начнет распевать бандеровские гимны по утрам с поднятием флага с трезубцем в моем дворе?
    Как быть?
    Или орать Слава Хероям на вечеринках... как тут быть?
    Такое ведь иногда происходит в России. what
    Не вовремя ВВП это законотворчество затеял.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:02
      0
      Морды бить, невзирая на гражданство и права. Так быстрее дойдёт.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    +2
    Так кто там кричал ,что украинцы нам братья - оказалось, что не все.Ну хотябы поздно - чем никогда.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      украинцы нам братья - оказалось, что не все.Ну хотябы поздно - чем никогда.

      Бандеровцы, русофобы, нацисты Украины нам не братья это точно.
      К остальным украинцам я спокойно отношусь...они такие же люди как и мы. smile
  3. Комментарий был удален.
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 11:53
    +4
    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на законодательном уровне закрепляется правовое положение жителей РФ, имеющих украинское гражданство.

    И зачем это нужно? Надо наоборот обладателей украинского гражданства проверять, досматривать сильнее прочих.