В России законодательно закрепили права жителей с украинским гражданством

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на законодательном уровне закрепляется правовое положение жителей РФ, имеющих украинское гражданство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно новому закону также утверждается порядок взаимодействия органов власти РФ при выявлении фактов, касающихся выполнением проживающих на российской территории украинских граждан обязанностей, предусмотренных законодательством Украины. В перечень конституционно закрепленных которых входят, помимо прочего, служба в ВСУ и уплата налогов и сборов в украинский бюджет.Также утверждается форма, согласно которой граждане РФ, не имеющие украинского гражданства, также обязуются не совершать действий, связанных с исполнением предусмотренных для граждан Украины обязанностей.В случае обнаружения подобных нарушений, соответствующая информация, подкрепленная подтверждающими материалами и документами, будет направляться в территориальные органы МВД, после чего, в течение трех дней должно быть принято решение о проведении соответствующей проверки. Процедура проверки может проводиться в течение срока до двух месяцев.В случае вынесения заключения в отношении гражданина, имеющего доступ к государственной тайне, о результатах проверки будет уведомляться государственный или муниципальный орган либо организация, руководство которой предоставило соответствующий допуск, а также органы ФСБ.