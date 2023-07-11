Мобильность и проходимость: объединить преимущества колёсных и гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ)

Изображение ЦНИИ «Буревестник»
Российская специальная военная операция (СВО) на Украине наглядно показала важнейшее значение артиллерии для достижения победы в боевых действиях, особенно с учётом того, что в силу ряда причин воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации (РФ) не могут захватить полное господство в воздухе над территорией Украины. Несмотря на то, что в середине прошлого века очарованный ракетами Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв чуть не уничтожил советскую артиллерию, она всё-таки выжила. Многое из того, что было создано в годы существования СССР, сейчас участвует в сражениях на полях Украины, причём с обеих сторон. Знал бы кто тогда, что так всё повернётся...
Вернёмся к реальности. И в этой реальности Вооружённым Силам (ВС) РФ требуется много артиллерии. Желательно артиллерии мобильной, поскольку, как показывает практика, в условиях применения современных средств контрбатарейной борьбы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе буксируемые артиллерийские системы долго не живут.
Остатки американской буксируемой гаубицы М777
Существует три основных варианта наземных артиллерийских систем – буксируемые артиллерийские системы, самоходные артиллерийские установки (САУ) на гусеничном шасси и САУ на колёсном шасси.
В России максимально были распространены буксируемые артиллерийские системы, за ними идут САУ на гусеничном шасси, количество которых в войсках постепенно растёт, САУ на колёсном шасси в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) пока нет.
Проблема применения буксируемых артиллерийских систем ранее уже была рассмотрена в материале Буксируемая артиллерия: новая жизнь в формате колёсных САУ. Если вкратце, то на базе буксируемых артиллерийских систем потенциально могут быть созданы «эрзац» САУ путём установки буксируемых артиллерийских систем на колёсные шасси. Они не будут обладать всеми возможностями «настоящих» САУ, но смогут быстро выдвинуться в заданный район, относительно быстро сделать два-три выстрела неуправляемыми снарядами или один (что предпочтительно) управляемым снарядом. Безусловно, «настоящие» САУ они не заменят, но свою нишу вполне могут занять – не превращать же их в мишени для противника и не отправлять на переплавку?
САУ 2С22 «Богдана» – эта артсистема как раз похожа на «эрзац» САУ, выполненную на базе буксируемого артиллерийского орудия
Потенциально буксируемые артиллерийские системы могут быть установлены и на гусеничном шасси, вот только есть ли в этом смысл?
Впрочем, речь пойдёт не о буксируемой артиллерии, а о том, какие САУ нам нужны – гусеничные или колёсные?
Гусеницы или колёса
Споры о том, какие самоходные артиллерийские установки, на колёсном или на гусеничном ходу, нужны вооружённым силам, ведутся уже давно.
Адепты гусеничного шасси говорят о том, что колёсная техника обладает значительно худшей проходимостью, что она способна функционировать только в районах с развитой дорожной сетью, и это действительно так. Сторонники колёсного шасси говорят о меньшей стоимости эксплуатации и о более высокой мобильности.
Что здесь можно добавить?
Собственно, правы обе стороны. Гусеничная техника действительно обладает большей проходимостью, а колёсная – большей мобильностью. Исходя из этого напрашивается вывод – в войсках должны иметься оба типа САУ, как на колёсном, так и на гусеничном шасси.
Есть ещё один нюанс – в сети Интернет легко найти огромное количество уничтоженных украинских буксируемых артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок на гусеничном шасси. А сколько видео с подтверждением уничтожения колёсных реактивных систем залпового огня HIMARS? Да, HIMARS стреляет дальше большинства ствольных артиллерийских систем, но учитывая то, что бьют они иногда вглубь российской территории, то к линии фронта они всё-таки подходят на дальность нашего артиллерийского выстрела или работы БПЛА-камикадзе типа «Ланцет-3». Подходят, но не уничтожаются, то есть дело всё-таки в мобильности.
Кроме того, сколько в сети Интернет видео с подтверждёнными случаями уничтожения поставленных вооружённым силам Украины (ВСУ) французских колёсных САУ CAESAR? Скажем так, немного, скорее это единичные случаи.
Похоже на то, что ВС РФ тоже склоняются к этому варианту, поскольку в последнее время всё чаще появляется информация о разработке новейших российских артиллерийских систем, в том числе и на колёсном шасси.
Проекты российских САУ на колёсном шасси
Речь не идёт о замене, скорее о дополнении, вопрос только в том, когда и в каких количествах российские колёсные САУ попадут в войска.
Возможно, есть альтернативные решения?
Мобильность и проходимость
Гусеничная техника не предназначена для перемещения своим ходом на большие дистанции – ресурс её ходовой части и моторесурс двигателя достаточно сильно ограничены, не говоря уже о том, что после прохода колонн гусеничной техники от дорог останутся одни воспоминания. Да и средняя скорость передвижения гусеничной техники невелика. Поэтому гусеничную технику обычно к месту сражения доставляют другим транспортом, разумеется, насколько это возможно.
Если необходимо перебросить некое количество бронетехники быстро и далеко, то используется транспортная авиация. Если далеко и много, но помедленнее, то корабли и железнодорожные составы.
На участке между аэродромом, портом или железнодорожной платформой перемещение гусеничной техники обеспечивается специальными грузовыми автомобилями – тралами, танковозами.
САУ на трале
В США танковозы используются значительно активнее, чем в России – да, железнодорожный транспорт дешевле, чем автомобильный, но танковозы обеспечивают куда большую гибкость и скрытность перемещений. Экономия на тралах для гусеничной боевой техники сравни приобретению сверхсовременного истребителя пятого поколения для того, чтобы потом использовать его для применения неуправляемых авиабомб.
Возникает вопрос – если гусеничная САУ находится на колёсном трале, то почему бы не вести стрельбу непосредственно с него?
Если говорить об обычном трале, то понятно – отдача от выстрела если и не повредит трал, то сделает точность стрельбы неприемлемой. Но ведь трал может быть доработан, причём для этого потребуются минимальные усилия.
Фактически основные доработки сведутся к усилению платформы путём интеграции в её конструкцию рамы и установки поддерживающих устройств-домкратов, обеспечивающих «вывешивание» трала при стрельбе – их может быть 4-8 единиц в зависимости от калибра САУ, которая с данного трала будет работать (на некоторых тралах такие устройства устанавливаются изначально, вопрос только в том, выдержат ли они отдачу и могут ли выровнять «горизонт»).
Трал, предназначенный для обеспечения стрельбы гусеничных САУ «с колёс» должен быть доработан – усилена платформа (показано красным), установлены домкраты (показано синим)
Как может вестись боевая работа гусеничной САУ с колёсного трала?
Примерно так же, как, судя по всему, ВСУ используются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Гусеничная САУ, закреплённая на трале, выдвигается из замаскированной точки базирования на огневую позицию. Экипаж может находиться непосредственно в САУ или в пассажирском отсеке кабины трала (если таковой имеется или будет смонтирован дополнительно).
По прибытии на позицию трал сразу разворачивается в направление обратного движения и вывешивает прицеп с гусеничной САУ на домкратах. Экипаж занимает рабочие места, вводит установки и открывает огонь по цели. В зависимости от дальности до противника и возможных рисков контрбатарейного огня производится заданное количество выстрелов. Сразу после крайнего выстрела трал убирает домкраты (разумеется, процесс должен быть автоматизирован) и уходит вместе с САУ в место базирования с максимально возможной скоростью.
Можно предположить, что при таком сценарии применения гусеничных САУ потери от контрбатарейного огня и от БПЛА-камикадзе противника будут минимальны. При этом, чем меньше дальность стрельбы, тем актуальнее для САУ будет подобный сценарий эксплуатации.
Разумеется, при необходимости гусеничная САУ может быть сгружена с трала, передвигаться и вести боевую работу самостоятельно. При этом трал может уйти на базу и ждать там или использоваться для доставки топлива и боеприпасов на передовую в специальных контейнерах, устанавливаемых на место САУ. Может быть рассмотрен вариант установки на трале бронированного отсека для дополнительного боекомплекта САУ, если его габариты и грузоподъёмность это позволят.
Какие гусеничные САУ могут размещаться на тралах с обеспечением возможности стрельбы?
Практически любые, как мы уже говорили выше, чем меньше дальность стрельбы, тем выше потребность в мобильности САУ. С другой стороны, САУ с большей дальностью стрельбы при эксплуатации с колёсного трала позволит обеспечить огневое воздействие на противника на значительно большей площади.
Можно предположить, что обеспечить работу с трала гусеничных САУ калибра 122 мм и 152 мм удастся без особых проблем, поскольку существуют и активно эксплуатируются САУ такого калибра на колёсном шасси. Под вопросом находится возможность эксплуатации с трала таких артиллерийских систем, как миномёт 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм и САУ 2С7 «Пион» / 2С7М «Малка» калибра 220 мм – эти машины обладают высокой огневой мощью, но низкой мобильностью, что повышает вероятность их уничтожения контрбатарейным огнём противника. Обеспечение стрельбы миномётов 2С4 «Тюльпан» и САУ 2С7 «Пион» / 2С7М «Малка» с трала реализовать будет сложнее, чем САУ калибра 122 мм и 152 мм, но целесообразность этого весьма высока.
САУ 2С7 «Пион» (слева) и миномёт 2С4 «Тюльпан» (справа)
Выводы
Схема организации боевой работы гусеничных САУ с обеспечением возможности стрельбы непосредственно с колёсных тралов предоставит ВС РФ следующие преимущества:
- возможность выбора между мобильностью и проходимостью;
- сокращение потерь гусеничных САУ от контрбатарейного огня противника;
- значительное увеличение мобильности артиллерийских подразделений, укомплектованных гусеничными САУ, обеспечение возможности оперативной переброски САУ с одного направления на другое;
- экономия моторесурса двигателя и ресурса ходовой части гусеничных САУ;
- увеличение возимого боекомплекта (при наличии возможности), оперативная доставка топлива и боекомплекта при «спешивании» гусеничной САУ;
- минимизация воздействия гусеничных САУ на инфраструктуру (дороги);
- увеличение количества тралов в войсках в целом позволит при необходимости применять их и для транспортировки иной военной техники;
- отпадёт необходимость ускоренной разработки колёсных САУ (снижение рисков ошибок при проектировании) с освоением серийного производства (что всегда сопряжено с проблемами и задержками), вместо этого можно сосредоточиться на производстве отработанных колёсных САУ и закупке для них доработанных тралов.