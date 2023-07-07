В палате представителей Конгресса США пытаются исключить из Комитета по свободе сторонницу Трампа Марджори Тейлор Грин

В палате представителей Конгресса США пытаются исключить из Комитета по свободе (HFC) сторонницу Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, известную неоднократными очень резкими высказываниями в адрес Джо Байдена и постоянной критикой политики администрации президента и поддерживающих его как демократов, так и республиканцев.
Комитет, в который входят 50 ультраправых конгрессменов-республиканцев, проголосовал за исключение Грин в конце прошлого месяца, перед тем как конгрессмены ушли на летние каникулы, сообщает американский новостной канал ABC News со ссылкой на источники.
Сама конгрессвумен отказалась комментировать результаты голосования, заявив журналистам, что в Конгрессе она служит своим избирателям, а «не одной группе в Вашингтоне». Она добавила, что ее положение в палате представителей устойчивое, позиции свои менять она не собирается, а в настоящее время сосредоточена на том, чтобы бывший президент Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2024 году.
Мои верительные грамоты выкованы из стали, вошли в мой характер и никогда не изменятся
— заявила Грин телеканалу.
Пока что официального подтверждения, что консервативной группе республиканцев удалось выдавить неугодную конгрессвумен из HFC, нет. Ни члены комитета, ни сама Грин не подтвердили журналистам ее текущий статус.
Напряженность в отношениях между Грин и другими членами комитета нарастала месяцами и выплеснулась на публику в начале этого года во время длительной борьбы за пост спикера палаты представителей, когда Грин проявила себя как ярый сторонник Кевина Маккарти. Тогда она публично обвинила однопартийцев из HFC в том, что они не поддерживают кандидатуру республиканца Маккарти.
Последней каплей стала недавняя публичная словесная перепалка между Грин и членом республиканской партии Лорен Боберт, тоже входящей в состав Комитета по свободе, во время которой весьма эмоциональная Грин обозвала Боберт неприличным словом. После этого и состоялось голосование об исключении неугомонной конгрессвумен от штата Джорджия из HFC. Однако представитель Боберт заявил ABC News, что в голосовании относительно статуса Грин в комитете «не было ничего личного».
Напомним, совсем недавно Грин внесла в нижнюю палату Конгресса США поправку, запрещающую поставки оружия на Украину и финансирование Киева до момента окончания военного конфликта. И это не единственный демарш конгрессвумен против политики Байдена и поддерживающих ее не только демократов, но и однопартийцев-республиканцев. Ее инициативы в основном отвергаются, но вызывают повышенный интерес среди избирателей, особенно с учетом того, что харизматичная Грин очень хорошо умеет выступать перед публикой.
В Америке таких людей, обладающих ораторским искусством и не боящихся идти против власти, слушают и смотрят с большим интересом. Все это сильно не нравится Байдену, стоящим за ним членам демократической партии и лояльным республиканцам, которые всеми способами пытаются убрать неугодную конгрессвумен с политического поля.