Американское издание: В НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине вместо приглашения в альянс

Саммит в Вильнюсе стартует уже через четыре дня, а в альянсе до сих пор не знают, что предложить Украине, которая требует принять ее в НАТО, причем в срочном порядке. Однако, ни США, ни Европа, Украину в НАТО не видят. Об этом сообщает Washington Post.
Пока на Украине мечтают о том, что на саммите получат приглашение присоединиться к военному блоку, американские и европейские политики никак не могут прийти к единому мнению, что же все-таки предложить Украине вместо членства в НАТО. То, что никакого приглашения не будет - это уже точно. Пока рассматриваются варианты заключения двусторонних или многосторонних пактов о взаимной обороне или меморандумов о безопасности. Этого хочет Байден, но не вся НАТО. А вот чего хочет Европа, пока не понятно, дискуссии идут, но решения, устраивающего все стороны, до сих пор нет.
Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия
- пишет издание.
Между тем, в Киеве не теряют надежды все же получить приглашение в НАТО. Как заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, саммит должен закончиться тем, что Йенс Столтенберг лично пригласит Зеленского присоединиться к альянсу.
Сегодня мы достигли исторического решения, сегодня мы пригласили Украину в НАТО. И все пьют шампанское
- поделился он своими мечтами.
Между тем, слишком большие ожидания от саммита в Вильнюсе могут обернуться очень большим разочарованием на Украине, если Киев не получит приглашение в альянс. Зеленский слишком задрал планку ожиданий своими обещаниями, рассчитывая на совсем другой результат. Но, как заявляют некоторые западные эксперты, Украина НАТО не нужна, тем более в условиях конфликта с Россией.