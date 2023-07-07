Американское издание: В НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине вместо приглашения в альянс

Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия

Сегодня мы достигли исторического решения, сегодня мы пригласили Украину в НАТО. И все пьют шампанское

Саммит в Вильнюсе стартует уже через четыре дня, а в альянсе до сих пор не знают, что предложить Украине, которая требует принять ее в НАТО, причем в срочном порядке. Однако, ни США, ни Европа, Украину в НАТО не видят. Об этом сообщает Washington Post.Пока на Украине мечтают о том, что на саммите получат приглашение присоединиться к военному блоку, американские и европейские политики никак не могут прийти к единому мнению, что же все-таки предложить Украине вместо членства в НАТО. То, что никакого приглашения не будет - это уже точно. Пока рассматриваются варианты заключения двусторонних или многосторонних пактов о взаимной обороне или меморандумов о безопасности. Этого хочет Байден, но не вся НАТО. А вот чего хочет Европа, пока не понятно, дискуссии идут, но решения, устраивающего все стороны, до сих пор нет.- пишет издание.Между тем, в Киеве не теряют надежды все же получить приглашение в НАТО. Как заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, саммит должен закончиться тем, что Йенс Столтенберг лично пригласит Зеленского присоединиться к альянсу.- поделился он своими мечтами.Между тем, слишком большие ожидания от саммита в Вильнюсе могут обернуться очень большим разочарованием на Украине, если Киев не получит приглашение в альянс. Зеленский слишком задрал планку ожиданий своими обещаниями, рассчитывая на совсем другой результат. Но, как заявляют некоторые западные эксперты, Украина НАТО не нужна, тем более в условиях конфликта с Россией.