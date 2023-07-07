Военное обозрение
Войти Регистрация

Авторы статьи в американском издании призвали Джо Байдена не принимать Украину в НАТО

9
Авторы статьи в американском издании призвали Джо Байдена не принимать Украину в НАТО

Чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем больше заявлений о том, что Украину не нужно принимать в альянс. Различные эксперты и политики призывают пока воздержаться от подобного решения, приводя самые разные доводы.


Так, авторы статьи в Foreign Affairs - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Джастин Логан, а также адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон призывают власти США «закрыть для Киева дверь в НАТО».

Эксперты обосновывают свою позицию тем, что в текущей ситуации вступление Украины в альянс принесет США и их союзникам по блоку гораздо больше проблем, чем преимуществ. Во-первых, более чем вероятно прямое столкновение с Россией. К слову, об этом ранее заявлял еще один эксперт из США - научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис.

Во-вторых, учитывая финансовое давление и проблемы внутри страны, Штаты больше не могут себе позволить и дальше расширять свои международные обязательства.

Наконец, авторы материала отметили, что географическое положение Украины и так не оставляет ей выхода, кроме как выступать вечным оплотом против России. Западу нужно лишь продолжать поддерживать Киев, а для этого совсем не обязательно принимать Украину в НАТО.

В связи с этим, эксперты призвали президента Джо Байдена уведомить Киев на саммите в Вильнюсе, что Украину в альянс не примут. По крайней мере, в обозримом будущем.

Впрочем, и в администрации Белого дома не спешат «распахивать двери» в НАТО перед своими киевскими партнерами. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что принятия Украины в блок по упрощённой процедуре не будет. Аналогичное заявление немногим ранее сделал и сам Джо Байден.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:15
    0
    для этого совсем не обязательно принимать Украину в НАТО
    Достаточно там разместить базы НАТО
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:15
    +1
    А мне интересно что будут делать в Кремле ежели в НАТО все таки решатся принять Украину в ее ряды.
    Выразят сожаление?
    Нарисуют красную линию?
    Или все таки пойдут до конца с денафикацией и демилитаризацией этой территории.
    1. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    +1
    Авторы статьи в американском издании призвали Джо Байдена не принимать Украину в НАТО
    . Пообещать то он должен, что б взбодриться скакуасов, а там дальше... "либо ишак сдохнет, либо Хан помрёт", один фиг.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    +1
    призывают власти США «закрыть для Киева дверь в НАТО»
    А ведь многие отлично понимают, что Украина это не просто головная боль, которая украинскими усилиями может быстро перерасти в большие неприятности, но и непредсказуемый "союзник" Поэтому: Нету результата, не будет и вознаграждения.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:18
    +1
    Почему не принимать ,принимайте - а мы посмотрим ,как это будет выглядеть.За одно посмотрим на сырьевые биржи и на золото.И давненько уже на западе в окно не сигал - с криком " Русские идут".Мы бы не начали СВО ,если бы боялись такого продолжения.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:19
    +2
    Зачем её принимать в НАТО, если украина и так выполняет все капризы матрасов, предоставив всю свою территорию под военный полигон и открыв "безлимит" на пушечное мясо из своих громадян, но при этом у НАТО перед бандерлогами нет никаких обязательств.
    Им и так удобно держать украину в подвешенном состоянии помахивая перед носом(морковка тут не катит) куском сала в виде перспективы вступления в блок.
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:31
    +2
    Я надеюсь, что НАТО не совершит ошибку, попросив Украину вступить в НАТО. Это было бы проблемой для всех европейцев и для русских, и я также надеюсь, учитывая, что принятие нового государства требует всеобщего единодушия, что этому безумию будут противостоять Италия, Венгрия, Турция и, надеюсь, многие другие государства, даже если британцы и американцы и дальше будут давить на эти страны экономическим шантажом.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:55
    +2
    Ну примут, а дальше что? Италия, Франция, Германия пошлют по бригаде на окраину, поднимут свои самолеты и будут бомбить Донецк, Мелитополь или сразу Воронеж, Белгород, Орел? ВМФ наты высадит десант в Мурманске и Питере? Ну и?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:57
      +1
      Мордобития Маска и Цукенберга в Колизее ,точно не будет из за отсутствия последнего. Я имею ввиду римские руины. hi