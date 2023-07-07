Авторы статьи в американском издании призвали Джо Байдена не принимать Украину в НАТО

Чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем больше заявлений о том, что Украину не нужно принимать в альянс. Различные эксперты и политики призывают пока воздержаться от подобного решения, приводя самые разные доводы.Так, авторы статьи в Foreign Affairs - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Джастин Логан, а также адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон призывают власти США «закрыть для Киева дверь в НАТО».Эксперты обосновывают свою позицию тем, что в текущей ситуации вступление Украины в альянс принесет США и их союзникам по блоку гораздо больше проблем, чем преимуществ. Во-первых, более чем вероятно прямое столкновение с Россией. К слову, об этом ранее заявлял еще один эксперт из США - научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис.Во-вторых, учитывая финансовое давление и проблемы внутри страны, Штаты больше не могут себе позволить и дальше расширять свои международные обязательства.Наконец, авторы материала отметили, что географическое положение Украины и так не оставляет ей выхода, кроме как выступать вечным оплотом против России. Западу нужно лишь продолжать поддерживать Киев, а для этого совсем не обязательно принимать Украину в НАТО.В связи с этим, эксперты призвали президента Джо Байдена уведомить Киев на саммите в Вильнюсе, что Украину в альянс не примут. По крайней мере, в обозримом будущем.Впрочем, и в администрации Белого дома не спешат «распахивать двери» в НАТО перед своими киевскими партнерами. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что принятия Украины в блок по упрощённой процедуре не будет. Аналогичное заявление немногим ранее сделал и сам Джо Байден.