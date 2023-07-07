Западная пресса: Конфликт на Украине определит понимание боевых действий на десятилетия вперед

Вооруженное противостояние на Украине свидетельствует о начале новой эры высокотехнологичной войны, отличающейся от конфликтов прошлого. Такой вывод делает англоязычное издание The Economist, анализируя особенности боевых действий во время украинского конфликта.
Как утверждают западные эксперты, события на Украине продемонстрировали несостоятельность распространявшегося еще совсем недавно мифа о современной войне как о боевых действиях с небольшими потерями и преимущественным противостоянием в киберсфере.
Конфликт на Украине определит понимание боевых действий на десятилетия вперед
- делает вывод The Economist.
В числе основных трендов украинского конфликта, которым теперь будет следовать современная военная наука, западные авторы выделяют, в первую очередь, важность использования дронов и датчиков. Побеждать будет тот, кто первый обнаружит местонахождение противника и ослепит его сенсоры, после чего останется лишь «дело техники».
Во-вторых, в современной войне, несмотря на недавние стереотипы, все равно придется задействовать сотни тысяч солдат, единиц военной техники и миллионы боеприпасов. У кого окажется больше снарядов и техники, тот и будет побеждать. Наличие внушительного и готового к участию в боевых действиях мобилизационного ресурса, как показали события на Украине, тоже является огромным преимуществом.
Наконец, современная война отличается «нечеткими границами». Издание пишет, что пенсионерка или ребенок с гаджетом смогут наводить артиллерию противника, киберподразделения могут действовать из третьих стран. Впрочем, так и было и прежде. В партизанских движениях принимали участие и старушки, и дети, а территорию третьих стран благополучно использовали для подготовки и засылки диверсантов.
В конечном итоге, авторы материала дают рекомендацию странам НАТО быть готовыми к масштабной войне с Россией, называя основными угрозами для Запада Россию и Китай.