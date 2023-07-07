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Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

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Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, находящемся на оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области, сегодня прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на украинские паблики и социальные сети.


Что именно произошло в г. Запорожье, пока не сообщается. Киевский режим старается максимально жестко цензурировать информацию о прилетах российских ракет и происшествиях на объектах военного назначения.

Согласно распространяемым командованием ВСУ мифам, украинская ПВО якобы сбивает едва ли не все российские ракеты и беспилотники, а те, кого не сбили, будто бы попадают исключительно в гражданские объекты. На самом деле, это совсем не так, что мы видим на примере недавних событий во Львове, где был нанесен удар по корпусам украинской военной академии, где размещались и иностранные наемники.

Не исключено, что в Запорожье были нанесены удары по местам дислокации личного состава ВСУ, скоплению военной техники, вооружений и боеприпасов противника. Занятый формированиями киевского режима город задействован для размещения участвующих в контрнаступлении ВСУ сил противника. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российские войска могут наносить удары по расположенным на его территории объектам военного назначения. Но украинское руководство, разумеется, не будет сообщать о произошедшем правдивую информацию.

Отметим, что украинское контрнаступление на Запорожском направлении продолжается уже более месяца и до сих пор не привело практически ни к каким результатам. Киев и его западные покровители недооценили российские военные возможности и явно чрезмерно понадеялись на западную военную технику.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +2
    Я согласен с украинской точкой зрения - всё сбивает ВСУ .Только добавлю: Бей своих ,чтобы чужие боялись. wassatНе удивлюсь ,что может кто из них и зарядит по Банковской .
  2. Паллада
    Паллада Сегодня, 12:28
    0
    Эпитет что Запорожье может быть оккупировано, полагаю не совсем уместно. Разве мы уже были в Запорожье, или может хотим туда, что то особо не видно.
    1. Serg 122
      Serg 122 Сегодня, 12:31
      0
      Если верить автору статьи, то об этом пишут сами украинцы...
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 12:33
    -1
    Терминология правильная, оккупированная ВСУ российская территория, включая российский город Запорожье. Бывал в нем во времена украинской оккупации в 1999 году.
    Только почему ВСУ сейчас всё время наступает, а ВС РФ давно всё время обороняются?
    А ведь не так давно ВС РФ были под Киевом. Заходили в Харьков. Освободили весь юг Малороссии.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:50
    0
    А вы заметили, что с весны украинские города почти перестали обстреливать из С300? Не то у Путина ракеты кончились, не то у всушников