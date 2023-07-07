Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, находящемся на оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области, сегодня прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на украинские паблики и социальные сети.
Что именно произошло в г. Запорожье, пока не сообщается. Киевский режим старается максимально жестко цензурировать информацию о прилетах российских ракет и происшествиях на объектах военного назначения.
Согласно распространяемым командованием ВСУ мифам, украинская ПВО якобы сбивает едва ли не все российские ракеты и беспилотники, а те, кого не сбили, будто бы попадают исключительно в гражданские объекты. На самом деле, это совсем не так, что мы видим на примере недавних событий во Львове, где был нанесен удар по корпусам украинской военной академии, где размещались и иностранные наемники.
Не исключено, что в Запорожье были нанесены удары по местам дислокации личного состава ВСУ, скоплению военной техники, вооружений и боеприпасов противника. Занятый формированиями киевского режима город задействован для размещения участвующих в контрнаступлении ВСУ сил противника. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российские войска могут наносить удары по расположенным на его территории объектам военного назначения. Но украинское руководство, разумеется, не будет сообщать о произошедшем правдивую информацию.
Отметим, что украинское контрнаступление на Запорожском направлении продолжается уже более месяца и до сих пор не привело практически ни к каким результатам. Киев и его западные покровители недооценили российские военные возможности и явно чрезмерно понадеялись на западную военную технику.