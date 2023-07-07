Военное обозрение
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В кадр попал подрыв на позициях ВСУ начиненной взрывчаткой МТ-ЛБ

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В кадр попал подрыв на позициях ВСУ начиненной взрывчаткой МТ-ЛБ

В сети опубликованы кадры очередного применения российской армией нафаршированной тротилом МТ-ЛБ, запущенной в направлении позиций украинской армии. На кадрах, по всей видимости, снятых противником при помощи беспилотника, видно, как экипаж бронемашины выводит ее на финишную прямую, после чего, направив МТ-ЛБ в сторону украинских позиций, покидает транспортное средство.


Судя по видео, несмотря на плотный огонь со стороны противника, начиненная взрывчаткой неуправляемая "мотолыга" доехала практически вплотную к позициям ВСУ, после чего последовал мощный взрыв.




Подобная тактика уже не впервые используется российскими военнослужащими. Ранее сообщалось о подобном использовании заминированной военной техники, преимущественно захваченной у ВСУ.

На базе МТ-ЛБ, которых на вооружении обеих сторон конфликта насчитывается довольно значительное количество, нередко полукустарным способом создаются довольно необычные модификации. На шасси МТ-ЛБ устанавливаются спаренные крупнокалиберные пулеметы и даже корабельные орудия.

Всего в СССР было серийно выпущено значительное количество военной техники этого типа. В настоящее время на вооружении ВС РФ насчитывается более пяти тысяч МТ-ЛБ различных модификаций. На вооружении украинской армии по состоянию на начало вооруженного конфликта насчитывалось около двух тысяч единиц МТ-ЛБ, доставшихся в наследство от Советского Союза.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:33
    +4
    Что б такая акция была успешной, столько совпадений и везения надо, у у у....
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 12:37
    0
    НАТОвским инструкторам неуд, качество съёмки у оператора ниже плинтуса.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 12:41
    +3
    не слишком понял, достигли этот сухопутный брандер вражеских позиций, и убил ли хоть кого-нибудь.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:51
    +2
    Нормальная Мотолыжка была. Могла бы жить и жить, и пользу приносить.
  5. svan26
    svan26 Сегодня, 12:52
    +2
    Военные будни, развлечений мало. Смысла не много, но бахнуло хорошо. По телеку покажут, в интернете будут неделю крутить по всем телегам.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:11
    +2
    Все таки транспортное средство -жалко. Тысячи штук это не аргумент. Новых тысяч то нет. Но если цель для поражения достойна того, то допускаю такое использование.