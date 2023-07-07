В кадр попал подрыв на позициях ВСУ начиненной взрывчаткой МТ-ЛБ

В сети опубликованы кадры очередного применения российской армией нафаршированной тротилом МТ-ЛБ, запущенной в направлении позиций украинской армии. На кадрах, по всей видимости, снятых противником при помощи беспилотника, видно, как экипаж бронемашины выводит ее на финишную прямую, после чего, направив МТ-ЛБ в сторону украинских позиций, покидает транспортное средство.
Судя по видео, несмотря на плотный огонь со стороны противника, начиненная взрывчаткой неуправляемая "мотолыга" доехала практически вплотную к позициям ВСУ, после чего последовал мощный взрыв.
Подобная тактика уже не впервые используется российскими военнослужащими. Ранее сообщалось о подобном использовании заминированной военной техники, преимущественно захваченной у ВСУ.
На базе МТ-ЛБ, которых на вооружении обеих сторон конфликта насчитывается довольно значительное количество, нередко полукустарным способом создаются довольно необычные модификации. На шасси МТ-ЛБ устанавливаются спаренные крупнокалиберные пулеметы и даже корабельные орудия.
Всего в СССР было серийно выпущено значительное количество военной техники этого типа. В настоящее время на вооружении ВС РФ насчитывается более пяти тысяч МТ-ЛБ различных модификаций. На вооружении украинской армии по состоянию на начало вооруженного конфликта насчитывалось около двух тысяч единиц МТ-ЛБ, доставшихся в наследство от Советского Союза.