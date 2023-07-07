Турецкая пресса: Эрдоган может встретиться с президентом России после проведенных переговоров с Зеленским

Вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится в Стамбуле с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский президент явно собирается просить у Эрдогана повлиять на РФ в плане продления зерновой сделки.Как сообщает турецкий телеканал A Haber, Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным после проведенных переговоров с Зеленским. Во время встречи турецкого и украинского лидеров будут обсуждаться общая военно-политическая ситуация на Украине и вероятность продления зерновой сделки.Известно, что 17 июля 2023 года срок зерновой сделки истекает. Российские власти заявляют, что в сложившейся ситуации, когда интересы России в этой сделке не соблюдаются, они не видят смысла в ее продлении со стороны Москвы.- сообщает турецкий телеканал.Зеленский попытается уговорить Эрдогана повлиять на Россию в вопросе зерновой сделки. Но известно, что Запад до сих пор фактически блокирует экспорт сельскохозяйственных удобрений из России, создает сложности с расчетами.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинял Великобританию и США в создании препятствий для реализации зерновой сделки со стороны Российской Федерации. Поскольку ситуация не меняется, а Украина еще и использует зерновую сделку для прикрытия различных провокаций, Москва не намерена ее продлевать, и это серьезно угрожает экономическим интересам Киева.