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Турецкая пресса: Эрдоган может встретиться с президентом России после проведенных переговоров с Зеленским

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Турецкая пресса: Эрдоган может встретиться с президентом России после проведенных переговоров с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится в Стамбуле с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский президент явно собирается просить у Эрдогана повлиять на РФ в плане продления зерновой сделки.


Как сообщает турецкий телеканал A Haber, Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным после проведенных переговоров с Зеленским. Во время встречи турецкого и украинского лидеров будут обсуждаться общая военно-политическая ситуация на Украине и вероятность продления зерновой сделки.

Известно, что 17 июля 2023 года срок зерновой сделки истекает. Российские власти заявляют, что в сложившейся ситуации, когда интересы России в этой сделке не соблюдаются, они не видят смысла в ее продлении со стороны Москвы.

Вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России

- сообщает турецкий телеканал.

Зеленский попытается уговорить Эрдогана повлиять на Россию в вопросе зерновой сделки. Но известно, что Запад до сих пор фактически блокирует экспорт сельскохозяйственных удобрений из России, создает сложности с расчетами.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинял Великобританию и США в создании препятствий для реализации зерновой сделки со стороны Российской Федерации. Поскольку ситуация не меняется, а Украина еще и использует зерновую сделку для прикрытия различных провокаций, Москва не намерена ее продлевать, и это серьезно угрожает экономическим интересам Киева.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 12:43
    +2
    А расскажика, мил человек, почему ты подписал договор на поставку САУ Куеву?
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 12:46
      +2
      *А расскажика, мил человек, почему ты подписал договор на поставку САУ Куеву?*
      шайтан попутал..
      1. grem
        grem Сегодня, 12:57
        +2
        Цитата: seamen2
        *А расскажика, мил человек, почему ты подписал договор на поставку САУ Куеву?*
        шайтан попутал..

        На зерновую сделку будет колоть Россию ...!!! А это если что ..Усраина им зерно или просто пустые сухогрузы ,а обратно полные гуманитарка и внизу вооружение на пару месяцев интенсивных боев ..Давайте уже прямо это все говорить !!!! НЕТ ТАМ ЗЕРНА и т.д. ЭТО КАНАЛ ПОСТАВКИ БОЕПРИПАСОВ!!!! Один сухогруз -это пару месяцев боев и жизней НАШИХ солдат !!!! А там их десятки в порт Одессы прибывает
        Сколько можно народу нашему ВРАТЬ ! Откуда боеприпасы у укросаксов ?
        Кто гешефт зарабатывает ?
    2. Qas
      Qas Сегодня, 13:02
      +1
      Ничего вы не понимаете. Поставка САУ-это другое!
      1. grem
        grem Сегодня, 13:11
        0
        Цитата: Qas
        Ничего вы не понимаете. Поставка САУ-это другое!

        Сарказм понятен ,но это Русская кровь и не военных ,а гражданских ..
        Эх Россия !
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Гражданский
      А расскажика, мил человек, почему ты подписал договор на поставку САУ Куеву?

      Ничего личного, просто бизнесс. Таким же макаром можно сказать почему Российская сторона помогала армянам в Карабахе, в Ливии, в Сирии?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:43
    0
    отчет в устной форме или в письменной предоставит? what winked
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    0
    Если встреча и будет, то точно не про зеленого и его хотелки.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 12:48
      +2
      *Если встреча и будет, то точно не про зеленого и его хотелки*.
      ну про турецкие хотелки. и что это меняет?
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:47
    +2
    турок конечно ловок шельма такая, всех вертит на пальце, вот это настоящий геополитик, а не то что сидит в Кремле
    1. grem
      grem Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: rotkiv04
      турок конечно ловок шельма такая, всех вертит на пальце, вот это настоящий геополитик, а не то что сидит в Кремле

      Да какой он геополитик ? За счет России живет и хавает ,что успеет ..
      За счет России живет и у власти в том числе ..Его бы уже давно завалили и сколько раз пытались ..Но "благодарностью" ,он явно не обременен Ну черт с ним negative Он нам пока выгоден ,хотя и падла ..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +1
    Зеленский попытается уговорить Эрдогана повлиять на Россию в вопросе зерновой сделки
    В этом случае можно прямо сказать, что Эрдоган злоупотребляет доверием нашего президента. Перед выборами в Турции Россия пошла на продление сделки, а сегодня причин для этого нету и надеюсь не предвидятся. Тем более, что Турция продолжает оказывать Киеву военную помощь и уже помимо бронеавтомобилей и БПЛА заговорили о поставках САУ.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: rotmistr60
      Зеленский попытается уговорить Эрдогана повлиять на Россию в вопросе зерновой сделки
      В этом случае можно прямо сказать, что Эрдоган злоупотребляет доверием нашего президента. Перед выборами в Турции Россия пошла на продление сделки, а сегодня причин для этого нету и надеюсь не предвидятся. Тем более, что Турция продолжает оказывать Киеву военную помощь и уже помимо бронеавтомобилей и БПЛА заговорили о поставках САУ.

      Эрдоган теперь начнет ..Чувство "благодарности" у него явно нет ..
      Может России опять провести зачистку массовую по помидорам и т.д. По всей России ?
      Раньше помнится это помогало soldier Наглеют падлы на глазах
      Азербайджано-турецкие диаспоры в России процветают и криминал тоже ..

      Может опять пора ? Наши спецслужбы все и всех знают ..Дайте приказ !
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:57
    0
    Наверное хочет поработать передастом, ибо личная связь между сторонами пока что исключена.