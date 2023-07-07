Чешский премьер пообещал Зеленскому поставку вертолётов, боеприпасов и авиасимуляторов для подготовки украинских пилотов

Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов

Чехия поставит Украине вооружения и боеприпасы в рамках военной помощи. Об этом заявил чешский премьер Петр Фиала в ходе пресс-конференции после переговоров с украинской делегацией, прибывшей в Прагу просить новые поставки оружия После фиаско в Болгарии, Зеленский прибыл в Чехию, где ему улыбнулась удача. Чехи пообещали вооружить украинскую армию, но в пределах своих возможностей, о чем и намекнул чешский премьер, выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции. По его словам, Чехия оказывает Украине военную помощь в больших объемах, но готова поставить Киеву вертолеты и боеприпасы. Когда это произойдет, Фиала не уточнил. Также стороны подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве.- заявил премьер.Также чешское Минобороны поставит Украине авиасимуляторы, чтобы украинские пилоты могли готовиться к полетам на F-16 прямо на Украине, не отвлекаясь на поездки в западные страны. Еще Фиала пообещал Зеленскому направить на восстановление Украины замороженные в Чехии российские средства, но только тогда, когда их можно будет безбоязненно украсть. На данный момент таких возможностей у чехов нет.В ответ Зеленский пообещал после победы над Россией заставить Москву выплатить репарации, которые также будут направлены на "восстановление Украины".Ранее сообщалось, что Чехия с начала конфликта предала Украине вооружений и всего остального на 2 млрд. долларов.