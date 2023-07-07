Военное обозрение
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Чешский премьер пообещал Зеленскому поставку вертолётов, боеприпасов и авиасимуляторов для подготовки украинских пилотов

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Чешский премьер пообещал Зеленскому поставку вертолётов, боеприпасов и авиасимуляторов для подготовки украинских пилотов

Чехия поставит Украине вооружения и боеприпасы в рамках военной помощи. Об этом заявил чешский премьер Петр Фиала в ходе пресс-конференции после переговоров с украинской делегацией, прибывшей в Прагу просить новые поставки оружия.


После фиаско в Болгарии, Зеленский прибыл в Чехию, где ему улыбнулась удача. Чехи пообещали вооружить украинскую армию, но в пределах своих возможностей, о чем и намекнул чешский премьер, выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции. По его словам, Чехия оказывает Украине военную помощь в больших объемах, но готова поставить Киеву вертолеты и боеприпасы. Когда это произойдет, Фиала не уточнил. Также стороны подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве.

Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов

- заявил премьер.

Также чешское Минобороны поставит Украине авиасимуляторы, чтобы украинские пилоты могли готовиться к полетам на F-16 прямо на Украине, не отвлекаясь на поездки в западные страны. Еще Фиала пообещал Зеленскому направить на восстановление Украины замороженные в Чехии российские средства, но только тогда, когда их можно будет безбоязненно украсть. На данный момент таких возможностей у чехов нет.

В ответ Зеленский пообещал после победы над Россией заставить Москву выплатить репарации, которые также будут направлены на "восстановление Украины".

Ранее сообщалось, что Чехия с начала конфликта предала Украине вооружений и всего остального на 2 млрд. долларов.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    +6
    Не победив ,Зе уже торгует Россией?Похмелье у кого-то будет тяжёлым.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Не победив ,Зе уже торгует Россией?Похмелье у кого-то будет тяжёлым.

      Да все уже этому еврею ..Блеск в глазах уже нет и эта футболка вонючая уже многих раздражает конкретно ..
      Ну Чехи те еще русофобы ..Смотрим за всеми наблюдаем !
      К Эрдогану побежал за танками видать "Байроктары" уже не нужны НЕТ ИХ завалили все !
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:09
        -2
        Цитата: grem
        да все уже этому еврею ..Блеск в глазах уже нет и эта футболка вонючая уже многих раздражает конкретно ..
        Ну Чехи те еще русофобы ..Смотрим за всеми наблюдаем !
        К Эрдогану побежал за танками видать "Байроктары" уже не нужны НЕТ ИХ завалили все !

        Подчеркивая национальность президента Украины, ты Виталя только потверждаешь реноме юдофоба. Молодец. Возьми с полки пирожок.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:44
    0
    точно как в пословице шкуру не убитого медведя уже делят, киевского упыря скорее всего виселица ждёт, а не победа
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:46
    +1
    после победы над Россией заставить Москву выплатить репарации

    не говори гоп!
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:49
    0
    Будет ли Чехия выплачивать репарации ЛДНР за Украину? Или в кусты спрячутся?
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:50
    0
    Чехи пообещали вооружить украинскую армию, но в пределах своих возможностей, о чем и намекнул чешский премьер,

    Ну, обещать не значит жениться. laughing
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 12:51
    0
    Зеленский пообещал после победы над Россией заставить Москву выплатить репарации,

    Старая украинская пословица: "не кажи гоп..."- Зеле, видимо, не ведома.
    И ещё вспомнилась цитата из одного старого фильма: "я тебя поцелую... потом..., если захочешь" (то бишь - никогда).
    К ихнему сожалению у нас с чехами нет общей границы, а то бы он им ещё пообещал Кемску волость. Вот клоун.
  7. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 12:53
    0
    Т.е. чехов то же надо денацифицировать?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    0
    готова поставить Киеву вертолеты и боеприпасы
    С чехами понятно и такое решение предсказуемо. А вот Зеленского несет все больше
    Зеленский пообещал после победы над Россией заставить Москву выплатить репарации, которые также будут направлены на "восстановление Украины"
    Интересно, а предполагаемые репарации уже в уме поделили между собой?
  9. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 13:39
    0
    Шкуру неубитого медведя поделить не так трудно.