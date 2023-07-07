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В Белом доме вновь заявили, что для Украины упрощенной процедуры вступления в НАТО не будет

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В Белом доме вновь заявили, что для Украины упрощенной процедуры вступления в НАТО не будет

Становится все более очевидным, что на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО, несмотря на титанические усилия Зеленского, решение об ускоренном принятии Украины в альянс принято не будет. С этим смирились даже в Польше, власти которой более всех ратуют за быстрое вступление пока еще не полностью развалившейся страны в западный военный блок.


В конце концов, последнее слово в этом вопросе, как всегда, остается за США. Но в Вашингтоне свою позицию менять не намерены. Помимо опасения быть втянутыми в прямое военное противостояние с Россией, в Белом доме высказывают и другие требования, без выполнения которых Киеву членства в НАТО вообще не видать.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что прежде чем вступить в НАТО, Украина должна провести реформы и хотя бы начать бороться с коррупцией. Последнее киевским властям наверняка выполнить сложнее, чем даже сесть за стол переговоров с Россией.

Накануне неизменность позиции Белого дома в этом вопросе вновь подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) он вообще сообщил, что для вступления в Североатлантический альянс Украина должна соответствовать всем без исключения критериям организации. По словам Кирби, Соединенные Штаты, а это означает, что и все остальные страны НАТО, «должны уважать» процесс принятия новых членов.

Конечно же, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям

— заявил представитель Белого дома.

Кроме того, добавил Кирби, такое решение должно быть предметом дискуссии между всеми странами, входящими в альянс. В настоящее время Киеву следует сосредоточиться на продолжении борьбы, а вот когда военные действия закончатся, тогда и можно будет в сложившихся обстоятельствах вновь вернуться к вопросу принятия Украины в НАТО, заключил сотрудник администрации Байдена.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:18
    +1
    Самоходному Джо конечно безопаснее драться с трибуной,она "сдачи" недаст , в отличие от России. lol
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    +1
    Украина должна провести реформы и хотя бы начать бороться с коррупцией
    Необходимо брать пример с Сша, которые "победили" коррупцию и поэтому возглавляют НАТО.
    чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям
    Украина пока соответствует лишь одному требованию - воевать с Россией и это американцев устраивает.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      Украина пока соответствует лишь одному требованию - воевать с Россией и это американцев устраивает.

      За это Запад её вооружает и выплачивает "мззду".
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:43
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Украина пока соответствует лишь одному требованию - воевать с Россией и это американцев устраивает.

        За это Запад её вооружает и выплачивает "мззду".

        Вижу что свидомым, ил либералам, очень не нравятся Ваши слова.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:49
          +1
          Цитата: carpenter
          За это Запад её вооружает и выплачивает "мззду".

          Вижу что свидомым, ил либералам, очень не нравятся Ваши слова.

          Ну конечно не нравится, они же думают, что за свободу воюют, а не за англосаксов.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:28
    0
    Украине ,собственно нечего предложить НАТО ,все что она могла дать ,НАТО получило бесплатно .............
    Украину разменяют моментально ,как только Китай за рубится за Тайвань.Две войны НАТО не выдержит