Конечно же, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям

Становится все более очевидным, что на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО, несмотря на титанические усилия Зеленского, решение об ускоренном принятии Украины в альянс принято не будет. С этим смирились даже в Польше, власти которой более всех ратуют за быстрое вступление пока еще не полностью развалившейся страны в западный военный блок.В конце концов, последнее слово в этом вопросе, как всегда, остается за США. Но в Вашингтоне свою позицию менять не намерены. Помимо опасения быть втянутыми в прямое военное противостояние с Россией, в Белом доме высказывают и другие требования, без выполнения которых Киеву членства в НАТО вообще не видать.Ранее президент США Джо Байден заявил, что прежде чем вступить в НАТО, Украина должна провести реформы и хотя бы начать бороться с коррупцией. Последнее киевским властям наверняка выполнить сложнее, чем даже сесть за стол переговоров с Россией.Накануне неизменность позиции Белого дома в этом вопросе вновь подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) он вообще сообщил, что для вступления в Североатлантический альянс Украина должна соответствовать всем без исключения критериям организации. По словам Кирби, Соединенные Штаты, а это означает, что и все остальные страны НАТО, «должны уважать» процесс принятия новых членов.— заявил представитель Белого дома.Кроме того, добавил Кирби, такое решение должно быть предметом дискуссии между всеми странами, входящими в альянс. В настоящее время Киеву следует сосредоточиться на продолжении борьбы, а вот когда военные действия закончатся, тогда и можно будет в сложившихся обстоятельствах вновь вернуться к вопросу принятия Украины в НАТО, заключил сотрудник администрации Байдена.