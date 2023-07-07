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Пресс-секретарь президента России заявил о невозможности мирного урегулирования на Украине

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Пресс-секретарь президента России заявил о невозможности мирного урегулирования на Украине

Сейчас разрешение конфликта на Украине посредством дипломатии не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.


По словам представителя Кремля, киевский режим отрицает любую возможность мирных переговоров с Россией. Украинское руководство так поступает, поскольку за ним стоят США, которые пока не видят необходимости в начале процесса мирного урегулирования. Песков подчеркнул, что дипломатические средства урегулирования пока являются «недоступными».

Таким образом, российское руководство подчеркивает, что Киев в любом случае не согласится на какие-либо переговоры с Россией. Даже явные неудачи контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях не могут заставить президента Украины Владимира Зеленского задуматься о переговорах, поскольку его американские покровители настаивают на необходимости дальнейших боевых действий для «ослабления» России.

Песков подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины и Запада, никогда не «закрывала дверь» для проведения мирных переговоров. Но перспектив мирного урегулирования путем переговоров сейчас нет, считает официальный представитель главы российского государства.

Пресс-секретарь Владимира Путина также выразил надежду, что дружественные отношения с Финляндией в будущем вернуться. Но для этого надо, чтобы в Хельсинки перестали разделять русофобские установки, транслируемые Западом. Пока же, как мы видим, наблюдается лишь дальнейшее ухудшение российско-финских отношений.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:52
    0
    подчеркнул, что дипломатические средства урегулирования пока являются «недоступными»

    А все остальное сказанное всего лишь дипломатические реверансы.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:52
    +4
    Сейчас разрешение конфликта на Украине посредством дипломатии не представляется возможным.

    ни вчера... ни сейчас... ни завтра .... красивее звучит... yes
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    +1
    Кому то поплохело от таких слов,дипломатия отошла на второй план.Только надо слова подтверждать делом.Что то Песков зашёл из далека,надеюсь не просто так.
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:13
    +1
    если бы в начале этой войны не было жестов доброй воли и стамбулов, а были удары по бункерам киевского упыря, то и разговор с ними был бы другим, но кремлевский дедушка уже стар и сентиментален, а по сему сопли с переговорами будут продолжаться
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:25
      -1
      Дедушка , стар , жесты воли ...знакомые слова. То есть желание решить все переговорами это плохо , а пролить много крови это хорошо. Особенно умиляют "стратеги" на послезнании. Это как в 41 году ставить в вину товарищу Сталину , что он подписал пакт с нацистами и вообще надо было бить первым ещё в 39 году.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:23
    +1
    «Войну надо вести по-настоящему, или её совсем не вести. Середины тут быть не может»
    В. И. Ленин
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:35
      +1
      Что именно хотели сказать цитатой из Ленина ?
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:28
    +1
    Есть такие шаги, которые не могут сделать даже политики, которые являются агентами влияния иностранного государства.

    После смерти Петра 1 такие управляли Россией неоднократно.... Как говорится: ".. и то--ничего... .." .
  7. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:29
    +1
    - И хочется - да колется... Ну, если получится - отпразднуем !?...
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:07
    0
    Сейчас разрешение конфликта на Украине посредством дипломатии не представляется возможным.
    Заявил потому что надеются, что у народа память короткая. к выборам обьявят победой и замирятся на любых условиях.