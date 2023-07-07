Пресс-секретарь президента России заявил о невозможности мирного урегулирования на Украине

Сейчас разрешение конфликта на Украине посредством дипломатии не представляется возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, киевский режим отрицает любую возможность мирных переговоров с Россией. Украинское руководство так поступает, поскольку за ним стоят США, которые пока не видят необходимости в начале процесса мирного урегулирования. Песков подчеркнул, что дипломатические средства урегулирования пока являются «недоступными».Таким образом, российское руководство подчеркивает, что Киев в любом случае не согласится на какие-либо переговоры с Россией. Даже явные неудачи контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях не могут заставить президента Украины Владимира Зеленского задуматься о переговорах, поскольку его американские покровители настаивают на необходимости дальнейших боевых действий для «ослабления» России.Песков подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины и Запада, никогда не «закрывала дверь» для проведения мирных переговоров. Но перспектив мирного урегулирования путем переговоров сейчас нет, считает официальный представитель главы российского государства.Пресс-секретарь Владимира Путина также выразил надежду, что дружественные отношения с Финляндией в будущем вернуться. Но для этого надо, чтобы в Хельсинки перестали разделять русофобские установки, транслируемые Западом. Пока же, как мы видим, наблюдается лишь дальнейшее ухудшение российско-финских отношений.