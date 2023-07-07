Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильская армия использует бульдозеры Caterpillar D9 для расчистки территорий от мин

8
Израильская армия использует бульдозеры Caterpillar D9 для расчистки территорий от мин

В ходе недавнего вторжения израильской армии в палестинский Дженин войска столкнулись с минированием местности, в связи с чем была задействована инженерная техника для расчистки территорий.


В частности, деятельное участие в снятии заграждений принимал бронированный бульдозеры Caterpillar D9, специально разработанный для решения инженерных задач. Соответствующее видео было выложено АОИ, на котором продемонстрирована данная техника в деле.

Caterpillar D9 по прозвищу Doobi («плюшевый мишка») состоит на вооружении ЦАХАЛа в модификациях D9R, относящейся к последнему поколению, а также, главным образом в резервных подразделениях, в более старых версиях D9L и D9N. Дизельная силовая установка имеет мощность 405-410 л.с. Тяговое усилие составляет 71,6 тонны. Экипаж представлен двумя бойцами – командиром и оператором.



Израильская оборонка собственными усилиями доработала Caterpillar, осуществив бронирование машины, (увеличив ее массу примерно на 15 тонн) что позволило защитить ее кабину и мехчасть. Кабина прикрыта пуленепробиваемым стеклом, а ее пластинчатая броня призвана защитить от выстрелов и РПГ.

В качестве дополнительной опции может выступать снаряжение D9 пулеметами и дымовыми гранатометами.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:18
    +2
    Вооружаться пулемётами?.. Мирно пашущий еврейский трактор...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:22
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      Вооружаться пулемётами?.. Мирно пашущий еврейский трактор...

      Они, помнится этими тракторами сносили поселения палестинцев.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:06
      0
      Ну не "Рицуф" же было использовать. Обошлись подручными средствами.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:29
    +1
    Против самодельных устройств,противопехотных мин сея машиненка вполне сгодится.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:56
      +1
      Противотанковые мины он подрывает без всякого ущерба для себя.
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 17:38
    +1
    Дважды посмотрел видео, но так и не понял, чем он разминирует...
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:41
      0
      Видимо, слишком коротко обтезали. Потому и не видно. fellow
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:49
      0
      Бульдозерным отвалом пихает впереди себя землю-под весом земли происходит подрыв.Это довольно эффективно-широкая полоса обезвреживается