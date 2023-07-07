Израильская армия использует бульдозеры Caterpillar D9 для расчистки территорий от мин

В ходе недавнего вторжения израильской армии в палестинский Дженин войска столкнулись с минированием местности, в связи с чем была задействована инженерная техника для расчистки территорий.В частности, деятельное участие в снятии заграждений принимал бронированный бульдозеры Caterpillar D9, специально разработанный для решения инженерных задач. Соответствующее видео было выложено АОИ, на котором продемонстрирована данная техника в деле.Caterpillar D9 по прозвищу Doobi («плюшевый мишка») состоит на вооружении ЦАХАЛа в модификациях D9R, относящейся к последнему поколению, а также, главным образом в резервных подразделениях, в более старых версиях D9L и D9N. Дизельная силовая установка имеет мощность 405-410 л.с. Тяговое усилие составляет 71,6 тонны. Экипаж представлен двумя бойцами – командиром и оператором.Израильская оборонка собственными усилиями доработала Caterpillar, осуществив бронирование машины, (увеличив ее массу примерно на 15 тонн) что позволило защитить ее кабину и мехчасть. Кабина прикрыта пуленепробиваемым стеклом, а ее пластинчатая броня призвана защитить от выстрелов и РПГ.В качестве дополнительной опции может выступать снаряжение D9 пулеметами и дымовыми гранатометами.