Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, перед кортежем главы киевского режима выбежал мужчина в рясе священника и с крестом. Он кричал «Анафема» и призывал прекратить вооруженный конфликт.Украинские СМИ вскоре раскрыли личность гражданина, устроившего впечатляющую акцию протеста. Им оказался болгарский политик Атанас Стефанов. Мужчина не в первый раз выступает с критикой военной и финансовой помощи Украины и действий киевского режима.Стефанов является членом болгарской партии «Возрождение». Правящие в стране прозападные круги считают эту партию «пророссийской». Впрочем, это не так далеко от действительности. Сам Стефанов возглавляет общество «Друзья России», объединяющее тех болгарских граждан, которые хотят, чтобы их страна ориентировалась не на Запад, а на Москву.В марте 2023 года Атанас Стефанов провел другую акцию против киевского режима. Тогда он залез на балкон мэрии болгарской столицы Софии и сбросил с него украинский флаг. При этом Стефанов скандировал «Вон из Болгарии, фашистские украинцы!». Украинский флаг был вывешен на балкон софийской мэрии в целях символической поддержки Украины. Во многих европейских столицах местные администрации поступали аналогичным образом, желая продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом.Действия Стефанова показывают, что далеко не все люди в Болгарии солидарны с прозападной и проукраинской политикой руководства страны. Но, к сожалению, власть в государстве принадлежит агентам западного влияния.