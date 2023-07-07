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Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии

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Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, перед кортежем главы киевского режима выбежал мужчина в рясе священника и с крестом. Он кричал «Анафема» и призывал прекратить вооруженный конфликт.


Украинские СМИ вскоре раскрыли личность гражданина, устроившего впечатляющую акцию протеста. Им оказался болгарский политик Атанас Стефанов. Мужчина не в первый раз выступает с критикой военной и финансовой помощи Украины и действий киевского режима.

Стефанов является членом болгарской партии «Возрождение». Правящие в стране прозападные круги считают эту партию «пророссийской». Впрочем, это не так далеко от действительности. Сам Стефанов возглавляет общество «Друзья России», объединяющее тех болгарских граждан, которые хотят, чтобы их страна ориентировалась не на Запад, а на Москву.


В марте 2023 года Атанас Стефанов провел другую акцию против киевского режима. Тогда он залез на балкон мэрии болгарской столицы Софии и сбросил с него украинский флаг. При этом Стефанов скандировал «Вон из Болгарии, фашистские украинцы!». Украинский флаг был вывешен на балкон софийской мэрии в целях символической поддержки Украины. Во многих европейских столицах местные администрации поступали аналогичным образом, желая продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом.


Действия Стефанова показывают, что далеко не все люди в Болгарии солидарны с прозападной и проукраинской политикой руководства страны. Но, к сожалению, власть в государстве принадлежит агентам западного влияния.
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11 комментариев
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  1. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:18
    -11
    Он не родственник того якутского шамана, который шёл в Москву Путина изгонять?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:22
    +1
    Действия Стефанова показывают, что далеко не все люди в Болгарии солидарны с прозападной и проукраинской политикой руководства страны.

    Есть разве страна на Западе ,где мнения людей учитывается ? Германия,Франция ,та же Финляндия,я уже про Недобалтику не говорю
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 13:34
      -1
      Есть разве страна на Западе ,где мнения людей учитывается ?

      А привести пример страны на Востоке, Юге или Севере, где мнение "простых людей" учитывается можете? Или задача стояла отметиться комментарием "на злобу дня"?
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:39
      0
      Есть разве страна на Западе ,где мнения людей учитывается ? Германия,Франция ,та же Финляндия,я уже про Недобалтику не говорю

      Есть в центре Евросоюза анклав, учитывающий мнение анклавитян, этот анклав называется Швейцария, где по каждому чиху референдум.
    3. barclay
      barclay Сегодня, 14:13
      0
      Таких стран нет. В большинстве стран применяется технология подкупа верхушки властей. А эта верхушка уже сама народу голову морочит, и делает так как скажут хозяева. Благо дело, доллары можно печатать без всяких ограничений.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    -1
    далеко не все люди в Болгарии солидарны с прозападной и проукраинской политикой руководства страны.
    Это понятно, но не простые люди проводят политику в жизнь, а политики ориентирующиеся явно не на интересы своего населения, а на свои личные. Хотя в Болгарии к сожалению уже второе поколение воспитывается в анти российской направленности.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:43
      -3
      Можно рассуждать о том, что Болгария обязана Российской империи, СССР, но вот современной РФ она не обязана ничем. А наследие РИ и СССР мы сами отринули в 1917 и в 1991 соответственно. Нынешние же РФ и Украина обе, по существу, являются осколками тех держав. Почему бы Болгарии в конфликте между ними не выбрать сторону того осколка, который, по крайней мере, к ней ближе географически?
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 13:52
        +1
        посмотрите на этого Господина, самый настоящий замаскированный враг стирающий на глазах подвиг нашего народа , вне зависимости какую государственную самоидентификацию мы имели.
        говорит о том,что подвиг моего Прапрадеда который Шипку оборонял, ни к чему не обязывает, было даром.
        украина, эта ленинская отрыжка, никогда не являлась правопреемником ни СССР и тем более Российской Империи
  4. Elektric
    Elektric Сегодня, 13:47
    +4
    Мужик молодец! Видит воочию сионистско-фашистский режим, и помнит историю!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:50
      0
      И не он один. Общество есть "Друзья России", оказывается. Несмотря на русофобов и прозападное правительство
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:02
      0
      Вот его можно братушкой назвать. Не разменялся.