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Под Смоленском предотвращена диверсия на железной дороге

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Под Смоленском предотвращена диверсия на железной дороге

В Смоленской области предотвращена диверсия на железной дороге, подготовленное к закладке самодельное взрывное устройство обнаружили в районе деревни Воронино в 15 км от Смоленска. Об этом сообщают российские ресурсы.


По данным ТГ-канала SHOT, который ссылается на неназванный источник, на перегоне Ракитное-Гусино был обнаружен черный пакет, перемотанный изолентой, в котором находилось 6 стограммовых взрывпакетов с аммоналом и вышибной патрон, предположительно от минометной мины. Вероятней всего, данное взрывное устройство планировалось установить на железной дороге и подорвать. В настоящее время правоохранители устанавливают, кому принадлежит устройство и кто сделал "закладку".

На перегоне Ракитная — Гусино обнаружено 6 стограммовых взрывпакетов с аммоналом (взрывчатое вещество на основе селитры) и вышибной патрон (предположительно от минометной мины). Всё это находилось в черном пакете, обмотанном изолентой, в 15 километрах от Смоленска близ деревни Воронино

- пишет ТГ-канал.

Официального подтверждения данной информации нет, все ресурсы ссылаются на ТГ-канал SHOT. В то же время не исключено, что действительно готовилась диверсия на железной дороге, поскольку сторонников киевского режима, "просто сочувствующих" и агентов украинских спецслужб на территории России оказалось не просто много, а очень много.

Наиболее уязвимыми территориями стали приграничные регионы и Крым, на территории которого диверсии на железной дороге устраивали несколько раз, закладывая взрывчатку на железнодорожные пути. Сегодня ФСБ одного "сапера" показала, оказался он завербованным ГУР МО Украины россиянином, подорвавшим рельсы в Бахчисарайском районе Крыма.
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12 комментариев
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  1. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:22
    +1
    Понемногу расползается по всей стране
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:24
    +2
    Это в сторону Белоруссии,Оршанское направление.Хорошо,что обезвредили.И да-получается готовых утырков хватает по разным местам страны
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:25
    +1
    Может просто ввести смертную казнь диверсантам ? Что бы там не было вариантов с выкупом или обменом,с другим ,более мягким сроком .Представляете уровень жертв ,если этот подорвет пассажирский состав
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:33
      +2
      За диверсии с риском для жизни людей, либо уже повлекшим жертвы, смертная казнь - вполне справедливо. Но как исключить варианты, когда наши соответствующие органы и службы, чтобы обеспечить раскрываемость, просто начнут хватать попавшихся под руку, выбивать из них признания, а то и просто пристреливать типа как на месте преступления? Или там исключительно высокоморальные служат, которым моральный облик такого не позволит, как не позволяет взятки брать и чей-то бизнес крышевать, а по возможности - отжимать? Ох, не рассчитывал бы я сейчас на чью-то мораль...
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:26
    -1
    сторонников киевского режима, "просто сочувствующих" и агентов украинских спецслужб на территории России оказалось не просто много, а очень много

    Да уж... Шли освобождать украинцев от злой нацистской власти, а оказалось, что число противников этой власти вна Украине меньше, чем её сторонников в России. Ну, если судить по количеству сообщений о диверсиях на ЖД РФ, и отсутствии таких сообщений об Украине.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:30
      0
      Шли освобождать украинцев от злой нацистской власти, а оказалось, что число противников этой власти вна Украине меньше, чем её сторонников в России.
      Скорее всего эти диверсанты на ж/д дорогах работают чисто за денежное вознаграждение, а не за воимя идеалов Украины.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:35
        0
        А мы денег жалеем, получается, организовать диверсии на украинских дорогах? Ответ, что нам мораль не позволяет, не принимается.
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 13:43
          0
          А мы денег жалеем, получается, организовать диверсии на украинских дорогах? Ответ, что нам мораль не позволяет, не принимается.

          1. Если придерживаться официальной версии, то мы не воюем с народом Украины.
          2. На сколько такие диверсии эффективны, с ответом затрудняюсь.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 14:14
            0
            Подорвать рельсы перед эшелоном с техникой вполне себе эффективно
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    +1
    сторонников киевского режима, "просто сочувствующих" и агентов украинских спецслужб на территории России оказалось не просто много, а очень много.
    И к сожалению с этим не поспоришь. Поэтому работы спецслужбам предостаточно. В такой работе без опоры на население не обойтись.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:00
    0
    "просто сочувствующих" и агентов украинских спецслужб на территории России оказалось не просто много, а очень много.

    А вот о причинах того, что "не просто много, а очень много", должны задуматься не только в ФСБ, но и в Кремле.
    Может что-то не так в консерватории?
  7. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 14:08
    0
    Необходимо срочно внести поправки в УК РФ, за подобные действия установит ответственность от 30 лет строгого режима до пожизненного. При этом пойманных показательно осудить, желающих рисковать сильно поубавиться... soldier