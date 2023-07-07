Под Смоленском предотвращена диверсия на железной дороге

На перегоне Ракитная — Гусино обнаружено 6 стограммовых взрывпакетов с аммоналом (взрывчатое вещество на основе селитры) и вышибной патрон (предположительно от минометной мины). Всё это находилось в черном пакете, обмотанном изолентой, в 15 километрах от Смоленска близ деревни Воронино

В Смоленской области предотвращена диверсия на железной дороге, подготовленное к закладке самодельное взрывное устройство обнаружили в районе деревни Воронино в 15 км от Смоленска. Об этом сообщают российские ресурсы.По данным ТГ-канала SHOT, который ссылается на неназванный источник, на перегоне Ракитное-Гусино был обнаружен черный пакет, перемотанный изолентой, в котором находилось 6 стограммовых взрывпакетов с аммоналом и вышибной патрон, предположительно от минометной мины. Вероятней всего, данное взрывное устройство планировалось установить на железной дороге и подорвать. В настоящее время правоохранители устанавливают, кому принадлежит устройство и кто сделал "закладку".- пишет ТГ-канал.Официального подтверждения данной информации нет, все ресурсы ссылаются на ТГ-канал SHOT. В то же время не исключено, что действительно готовилась диверсия на железной дороге, поскольку сторонников киевского режима, "просто сочувствующих" и агентов украинских спецслужб на территории России оказалось не просто много, а очень много.Наиболее уязвимыми территориями стали приграничные регионы и Крым, на территории которого диверсии на железной дороге устраивали несколько раз, закладывая взрывчатку на железнодорожные пути. Сегодня ФСБ одного "сапера" показала, оказался он завербованным ГУР МО Украины россиянином, подорвавшим рельсы в Бахчисарайском районе Крыма.