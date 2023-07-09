Беспорядки во Франции: хаотичный гражданский протест или этническая война по сценарию Гийома Фая?

«Это не беспорядки, это настоящая война. Они хотят нас убить. У них есть «коктейли Молотова», они бросают их в нас, желая убить.»

Иммиграция и рост преступности во Франции

«С одной стороны, достаточно много иностранцев участвовало в этих событиях, с другой, я считаю, что обладатели двойного гражданства и граждане, которые нападают на представительства Франции, исключают себя из национального сообщества»,

«Расовая гражданская война» по Гийому Фаю

«Наши народы сталкиваются с самыми серьёзными угрозами за всю свою историю; демографический крах, колонизация в результате наплыва инородцев и мусульман, разложение европейских структур, подчинение американской гегемонии, забвение культурных корней [2]»,

«Нашу страну наводнили иммигранты, представители чуждых и воинственных рас, которые приехали сюда в поисках лучшей жизни и денег на такую жизнь. Они хотят жить на Западе, не приложив тех усилий, какие приложили мы, чтобы достичь процветания, и продолжая оставаться такими, каковы они есть, нескрываемо нас ненавидеть. Они всегда будут видеть в нас чужаков [1]»,

«Подлинная демократия, таким образом, заключается в том, чтобы пренебречь волей народа, считающегося невежественным, и заставить его следовать выбору, сделанному политиками, информационными и культурными элитами… Идеология замены населения – это идеология элит, отражающая их веру в то, что всё можно заменить всем в зависимости от причудливых потребностей свободного рынка [1]»,

«С точки зрения левых, если арабы и белые не поддерживают друг друга, то это не потому, что они совершенно разные в культурном и генетическом отношении, а только потому, что они бедные. Всё это смешная утопия [1]»,

«Расовая гражданская война имеет все шансы начаться по образцу бунтов 2005 года, и в силу этнической солидарности распространиться на всю Францию. Всё начнётся как тогда, под предлогом мнимой жертвы, погибшей случайно или по какой-то иной причине, против сил порядка возбудятся молодые афро-магребинские мусульмане, занимающиеся преступной деятельностью. Но это никогда не ставится им в вину, они же бедные, они всегда лишь случайно влипают во всякие безумные истории [1]»,

Проблемы Франции России не касаются?

Использованная литература.

[1]. Г. Фай. Священная война. – Москва: Тотенбург, 2019.

[2]. Лисов В. И. О новых правых Франции и геополитическом проекте «Евросибирь». [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-pravyh-frantsii-i-geopoliticheskom-proekte-evrosibir