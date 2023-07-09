Беспорядки во Франции: хаотичный гражданский протест или этническая война по сценарию Гийома Фая?

Недавно начальник полиции одного из французских городов Эрик Вернь, комментируя масштабные протесты и беспорядки во Франции, в эфире британского канала SkyNews заявил:
«Это не беспорядки, это настоящая война. Они хотят нас убить. У них есть «коктейли Молотова», они бросают их в нас, желая убить.»
Это высказывание может кому-то показаться преувеличением, излишне драматизирующим ситуацию, однако статистика говорит нам, что во время беспорядков пострадали больше двух сотен городов, было повреждено более тысячи предприятий и зданий, были подожжены около 3,3 тыс. автомобилей, разграблено около 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов, ущерб составил более 1,2 миллиарда долларов. В Марселе протестующие подожгли библиотеку Алькасар, которая является одной из крупных во Франции.
При этом никаких политических требований протестующие не выдвигали – беспорядки начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя алжирского происхождения во время проверки на дороге в Нантере, который отказался подчиняться требованиям полиции. В результате уличные бои начались в пригородах Парижа и в итоге перекинулись на всю страну. При этом подавляющая часть протестующих являлись мигрантами и потомками мигрантов, выходцами из бывших французских колоний, арабского Магриба (алжирцы, марокканцы, тунисцы).
На данный момент протесты фактически сошли на нет, однако возникает вопрос – что это было? Хаотичный гражданский протест? Но протестующие не выдвигали никаких политических требований, не требовали отставки кого-то, они громили магазины и государственные учреждения, захватывали оружейные магазины и кидали в полицейских коктейли Молотова. Тогда, может, это начало гражданской войны? Или нечто другое?
Несколько лет назад один из идеологов «новых правых», французский писатель и мыслитель Гийом Фай написал книгу, которая была опубликована уже после его кончины в 2019 году. В ней он говорил о вероятности «расовой войны» во Франции. О беспорядках во Франции и прогнозах Фая и порассуждаем в данном материале.
Иммиграция и рост преступности во Франции
Хаотичные протесты и беспорядки того рода, что недавно наблюдались во Франции, для Европы и Америки не являются редкостью – такое ранее уже происходило и в Европе, и в тех же США. Стоит вспомнить, как смерть афроамериканца Джорджа Флойда привела к тому, что весь мир увидел на телевизионных экранах, как толпы чернокожих жгут полицейские машины и грабят магазины. Всё это насилие пытались оправдывать «расизмом» американского общества. Это не вызывает удивления, учитывая, что нынешняя леволиберальная политика Запада ставит во главу угла политкорректность и толерантность, обвинять в чём-либо «цветных» публично нельзя, а учитывая «культуру отмены», это просто опасно.
Масштаб недавних беспорядков и погромов во Франции, тем не менее, превысил допустимые границы и стал угрожающим для страны. Ситуация была настолько сложной, что экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире канала Europe-1 заявил, что беспорядки во Франции можно рассматривать как начало гражданской, этнической или расовой войны. По его мнению, данные события могут расцениваться как преддверие этой войны. Эрик Земмур считает, что причина происходящего кроется во французской миграционной политике. Он не единственный, кто придерживается подобного мнения.
Бывший начальник Главного управления внешней разведки страны (DGSE) Пьер Брошан в интервью Le Figaro 6 июля заявил, что массовые протесты и уличные беспорядки во Франции начались в результате массовой миграции. Главная проблема, по его мнению, кроется в «доминирующей идеологии, оправдывавшей и прославлявшей массовую миграцию», которую французские власти продвигали в течение полувека. При этом, по его мнению, произошедшее нельзя считать «гражданской войной», поскольку не было вооружённого противостояния организованных групп. В протестах, по его словам, участвовали не только французы, но и иностранцы.
«С одной стороны, достаточно много иностранцев участвовало в этих событиях, с другой, я считаю, что обладатели двойного гражданства и граждане, которые нападают на представительства Франции, исключают себя из национального сообщества»,
— отметил экс-глава внешней разведки.
То есть Пьер Брошан открыто признаёт, что многие потомки иммигрантов, имеющие французское гражданство и формально считающиеся французами, на самом деле себя таковыми не считают. И в таком случае происходящее вполне попадает под определение «этнический конфликт», конфликт на расовой почве.
Статистические данные говорят, что во Франции проживает около 67 млн человек, 10 % из которых являются мусульманами-мигрантами. Каждый год в страну пребывает около 300-350 тыс. только легальных иммигрантов, при большом количестве иммигрантов нелегальных, которым отказывают в предоставлении убежища, но они всё равно остаются на территории страны. Поток иммигрантов постоянно растёт – в прошлом году канал BFMTV со ссылкой на французское МВД сообщал, что количество просителей убежища во Франции в 2022 году увеличилось на 31,3 % по сравнению с предыдущим годом.
Учитывая, что прирост населения в мусульманской среде выше, чем среди немусульман, число последователей этой религии растёт: в 2023 году, согласно статистике, число практикующих мусульман среди населения континентальной части страны в возрасте от 18 до 59 лет впервые в истории Франции превысило число практикующих католиков – 5,8 % против 4,35 %. Речь идёт именно о людях, которые молятся хотя бы один раз в неделю. Если же рассматривать общее количество верующих во Франции – католиков пока в три раза больше.
Кроме того, число детей, которые родились в 2020 году во Франции в семьях, где один или оба родителя являются иммигрантами либо выходцами из иммигрантских семей, составило 46 % от всех новорождённых. В 2020 году в стране появилось на свет 740 тысяч младенцев, из них небелыми оказалось 340 тысяч. С учётом того, что рождаемость белых падает, а рождаемость в среде иммигрантов растёт, учёные прогнозируют, что к 2050 году количество «цветных» превысит количество белых.
С ростом количества иммигрантов ухудшается и криминогенная обстановка – согласно статистике, во французских тюрьмах среди заключённых 60-70 % составляют мусульмане, при том что их доля в составе населения Франции значительно меньше. В недавних протестах во Франции подавляющую часть протестующих также составляли мусульмане, лица арабского и африканского происхождения.
Как справедливо отмечают некоторые эксперты, в частности советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, подавляющая часть протестующих это мигранты и бывшие мигранты, причём молодёжь, у которой на фоне леволиберальной политкорректной пропаганды появляется чувство безнаказанности и вседозволенности. В этой связи хотелось бы вспомнить прогнозы одного француза, представителя «правого» лагеря, который несколько лет назад предсказывал начало во Франции «расовой войны».
«Расовая гражданская война» по Гийому Фаю
Гийом Фай достаточно интересный современный мыслитель и писатель, активист GRECE, в своё время ставший одним из главных интеллектуальных лидеров «новых правых» в Европе. Фай видел основой организации GRECE (Группа по исследованию и изучению европейской цивилизации) этноцентрическую, взаимодействующую с Россией и основанную на политике могущества Европу, продвигал идею создания на пространстве Европы и Азии конфедеративного союза, объединяющего государства с населением, принадлежащим преимущественно к белой расе (концепция «Евросибирь»).
Известность Гийом Фай получил после выхода книг «Система убийства народов» (1981), «Упадок Запада» (1984), «Новые идеологические ставки» (1985) и «Археофутуризм» (1998). В 2001 году Г. Фай опубликовал знаменитый манифест «За что мы сражаемся», подвергнув критике догмы либерализма и современного консерватизма.
«Наши народы сталкиваются с самыми серьёзными угрозами за всю свою историю; демографический крах, колонизация в результате наплыва инородцев и мусульман, разложение европейских структур, подчинение американской гегемонии, забвение культурных корней [2]»,
— писал он.
Последней книгой Гийома Фая стала Guerre Civil Raciale («Расовая гражданская война»), опубликованная на русском языке издательством «Тотенбург» под более толерантным названием «Священная война». В ней он раскрыл возможные причины начала гражданской «расовой войны» и рассказал о многочисленных этнических конфликтах во Франции, которые происходят в последние годы.
«Нашу страну наводнили иммигранты, представители чуждых и воинственных рас, которые приехали сюда в поисках лучшей жизни и денег на такую жизнь. Они хотят жить на Западе, не приложив тех усилий, какие приложили мы, чтобы достичь процветания, и продолжая оставаться такими, каковы они есть, нескрываемо нас ненавидеть. Они всегда будут видеть в нас чужаков [1]»,
— пишет Г. Фай.
По его мнению, большая часть иммигрантских меньшинств никогда не ассимилируется, вопреки тому, что говорят утописты. Ибо они не хотят ни ассимилироваться, ни интегрироваться в европейское общество. В итоге не им, а коренным французам, ставшим меньшинством во многих зонах, приходится приспосабливаться, отказываясь из страха от своей самобытности. В некоторых кварталах Парижа выход женщины на улицу становится рискованным, и агрессоры в подавляющем большинстве это африканцы и арабы. При этом власти Франции закрывают глаза на все эти проблемы.
«Подлинная демократия, таким образом, заключается в том, чтобы пренебречь волей народа, считающегося невежественным, и заставить его следовать выбору, сделанному политиками, информационными и культурными элитами… Идеология замены населения – это идеология элит, отражающая их веру в то, что всё можно заменить всем в зависимости от причудливых потребностей свободного рынка [1]»,
— констатирует Фай.
«Левые», по его словам, смотрят на мусульманских иммигрантов «как на новых угнетённых пролетариев, пришедших на смену коренному рабочему классу», по этой причине даже радикальный агрессор часто изображается как жертва агрессии и «белого расизма».
«С точки зрения левых, если арабы и белые не поддерживают друг друга, то это не потому, что они совершенно разные в культурном и генетическом отношении, а только потому, что они бедные. Всё это смешная утопия [1]»,
— считает французский мыслитель.
В связи с политикой, которую проводят французские элиты, по мнению Гийома Фая, во Франции может вспыхнуть гражданская война на этнической и расовой почве.
«Расовая гражданская война имеет все шансы начаться по образцу бунтов 2005 года, и в силу этнической солидарности распространиться на всю Францию. Всё начнётся как тогда, под предлогом мнимой жертвы, погибшей случайно или по какой-то иной причине, против сил порядка возбудятся молодые афро-магребинские мусульмане, занимающиеся преступной деятельностью. Но это никогда не ставится им в вину, они же бедные, они всегда лишь случайно влипают во всякие безумные истории [1]»,
— пишет Фай.
Как мы видим данный прогноз отчасти оказался верным, правда, ситуация пока в гражданскую или этническую войну не переросла. Правительство не стало принимать каких-то кардинальных мер, а попыталось «пересидеть» протесты, рассчитывая, что они пойдут на спад сами собой (что в итоге и произошло, правда, непонятно, надолго ли).
В «Священной войне» Гийом Фай прогнозировал три варианта развития событий: первый сценарий предусматривал капитуляцию коренных французов без настоящей войны, второй предусматривал поражение коренных французов и этнических европейцев в ходе войны, поскольку против них будет собственное государство, третий сценарий подразумевал победу и кардинальное изменение миграционной политики с неизвестными историческими последствиями, поскольку это означало бы крушение нынешних леволиберальных парадигм.
Проблемы Франции России не касаются?
К теориям Гийома Фая, которого многие публицисты за его жёсткие высказывания считают расистом и ультраправым, можно относиться по-разному, ибо некоторые его тезисы выглядят достаточно спорными. Однако глупо отрицать, что основной причиной беспорядков во Франции является непродуманная миграционная политика.
Будут ли французы, которые любят свою страну, поджигать библиотеки с бесценным историческим наследием, массово грабить собственные магазины и торговые центры, увечить собственных граждан? Или это всё же делают люди, которым плевать на Францию и её историю? В сети распространялось видео, как сирийские мигранты отрезали французу обе руки во время протестов за то, что он пытался защитить свою машину. Откуда такая жестокость? Может быть, потому что сирийские иммигранты не чувствуют себя французами и мстят этим «ненавистным белым»? Впрочем, это вопросы риторические.
Те, кто читает данную статью, могут подумать – зачем нам эта Франция, у нас своих проблем хватает. Так мыслят многие, это наглядно продемонстрировала реакция русскоязычной аудитории на происходящее – было достаточно много тех, кто радовался погромам, поскольку Франция на данный момент явно недружественное России государство.
Тем не менее автор рекомендовал бы не радоваться происходящему во Франции. Не только потому, что злорадствовать скверно, но и потому что подобная ситуация может возникнуть и в России, где также проводится непродуманная миграционная политика. Мигранты из Средней Азии массово завозятся в Россию по причине того, что это дешёвая рабочая сила. Следуя данным FinExpertiza, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. Это на треть или на 871 тыс. человек больше, чем годом ранее, более 90 % трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин признал существенный рост преступности среди мигрантов – так, число тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло по итогам 2022 г. на 37 % до почти 15 000. По словам Бастрыкина, большинство иностранных граждан не интегрируется в российское общество: они не изучают русский язык и культуру и пытаются обособиться.
В России наблюдаются те же проблемы, что и во Франции, просто пока в несколько меньших масштабах – бесконтрольная раздача паспортов выходцам из Средней Азии, ползучая исламизация, рост этнической преступности, замена коренного населения. Если подобная политика будет продолжаться, то, что происходит во Франции, может начать происходить и в России. Поэтому говорить о том, что данные проблемы совсем нас не касаются, было бы как минимум безответственно – из любой ситуации нужно делать для себя выводы.
Использованная литература.
[1]. Г. Фай. Священная война. – Москва: Тотенбург, 2019.
[2]. Лисов В. И. О новых правых Франции и геополитическом проекте «Евросибирь». [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-pravyh-frantsii-i-geopoliticheskom-proekte-evrosibir