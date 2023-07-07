Эксперты из американского ядерного общества считают, что якобы даже бомбардировка ЗАЭС не представляет радиологической опасности для населения

Еще буквально три дня назад киевские власти и подконтрольные им СМИ разгоняли истерию с аварией на Запорожской АЭС и чудовищной техногенной катастрофой, которая за ней последует. Естественно, виновными в будущей трагедии украинские пропагандисты заранее объявили ВС РФ.Теперь, когда «обещанного» Киевом взрыва на ЗАЭС в ночь на 5 июля не случилось, риторика представителей украинских властей кардинально изменилась. Настолько, что в Энергоатоме со ссылкой на членов американского ядерного общества заявили об отсутствии опасности для населения даже при самом худшем сценарии, включая бомбардировку станции.К слову, об американских экспертах. В качестве аргумента, подтверждающего невозможность чернобыльского сценария на ЗАЭС, они указывают конструкцию станции, рассчитанную на природные и техногенные катастрофы, а также тот факт, что все шесть реакторов уже долгое время остановлены.С одной стороны, даже если в случае массированной бомбардировки будет пробита железобетонная оболочка и поврежден сам реактор, что является довольно сложной задачей, то это приведет к локальной утечке ядерного топлива. Поражение же одного или нескольких контейнеров, в которых хранится отработанное топливо, также не приведет к взрыву. Таким образом, этот сценарий подразумевает локальное заражение в пределах реакторной зоны или хранилища ядерных отходов.В то же время, эксперты забыли, или умышленно не стали об этом говорить, что даже остановленный реактор требует охлаждения. В случае повреждения объектов на территории станции, отвечающих за ее электроснабжение, охлаждение будет прекращено. Данная авария приведет к выделению водорода в ходе парациркониевой реакции и, как результат, фукусимскому сценарию.С учетом размеров и мощности ЗАЭС, последствия буду куда страшнее, чем в Японии.В данном случае не ясно, почему американские эксперты уверяют в отсутствии радиологической опасности для населения даже при бомбардировках атомной станции. Вероятно, таким незамысловатым способом, на Западе дают индульгенцию для ВСУ. Ведь украинские войска уже не раз вели обстрел Запорожской АЭС.