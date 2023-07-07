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Эксперты из американского ядерного общества считают, что якобы даже бомбардировка ЗАЭС не представляет радиологической опасности для населения

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Эксперты из американского ядерного общества считают, что якобы даже бомбардировка ЗАЭС не представляет радиологической опасности для населения

Еще буквально три дня назад киевские власти и подконтрольные им СМИ разгоняли истерию с аварией на Запорожской АЭС и чудовищной техногенной катастрофой, которая за ней последует. Естественно, виновными в будущей трагедии украинские пропагандисты заранее объявили ВС РФ.


Теперь, когда «обещанного» Киевом взрыва на ЗАЭС в ночь на 5 июля не случилось, риторика представителей украинских властей кардинально изменилась. Настолько, что в Энергоатоме со ссылкой на членов американского ядерного общества заявили об отсутствии опасности для населения даже при самом худшем сценарии, включая бомбардировку станции.

К слову, об американских экспертах. В качестве аргумента, подтверждающего невозможность чернобыльского сценария на ЗАЭС, они указывают конструкцию станции, рассчитанную на природные и техногенные катастрофы, а также тот факт, что все шесть реакторов уже долгое время остановлены.

С одной стороны, даже если в случае массированной бомбардировки будет пробита железобетонная оболочка и поврежден сам реактор, что является довольно сложной задачей, то это приведет к локальной утечке ядерного топлива. Поражение же одного или нескольких контейнеров, в которых хранится отработанное топливо, также не приведет к взрыву. Таким образом, этот сценарий подразумевает локальное заражение в пределах реакторной зоны или хранилища ядерных отходов.

В то же время, эксперты забыли, или умышленно не стали об этом говорить, что даже остановленный реактор требует охлаждения. В случае повреждения объектов на территории станции, отвечающих за ее электроснабжение, охлаждение будет прекращено. Данная авария приведет к выделению водорода в ходе парациркониевой реакции и, как результат, фукусимскому сценарию.

С учетом размеров и мощности ЗАЭС, последствия буду куда страшнее, чем в Японии.

В данном случае не ясно, почему американские эксперты уверяют в отсутствии радиологической опасности для населения даже при бомбардировках атомной станции. Вероятно, таким незамысловатым способом, на Западе дают индульгенцию для ВСУ. Ведь украинские войска уже не раз вели обстрел Запорожской АЭС.
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11 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:25
    +2
    так понимаю, что эксперды из американского ядерного общества дали краине добро! ухи надо держать востро!!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:34
      0
      У них сейчас выработана новая тактика наступления.

      Об оценках одного из аналитиков на Западе стало известно из «перехваченной» переписки, текста, который был переслан частным сообщением, «поэтому ссылки на него нет, но сомневаться в его реалистичности, думаю, не стоит», отмечает Ходаковский.
      По словам автора письма, «поскольку украинцы проявляют поразительную нечувствительность к человеческим потерям, сегодняшнее изменение тактики украинского командования я рассматриваю как оправданный подход в поиске „ключа“ к русской обороне».

      «Классические атаки по нашим боевым уставам предполагают предварительное подавление и разрушение оборонительных позиций противника артиллерией и авиацией, а так же одновременное уничтожение его органов боевого управления на глубину полосы обороны и недопущение подходов его резервов. Поскольку у украинцев практически нет авиации и они существенно уступают русским в количестве артиллерии, классические атаки не приводят ни к чему, кроме массовой потери дорогой боевой техники на подходе к русским позициям, дезорганизации и деморализации атакующих с последующим отступлением», — констатирует эксперт.

      Почти три недели таких атак так и не смогли прорвать русскую полосу обеспечения, кроме того, было потеряно уже до четверти БМП Bradley (американского производства) и «они (США) сейчас вынуждены экстренно отправлять две роты Bradley и много другой техники на пополнение и восстановление боеготовности двух бригад ударного соединения украинцев».

      «В этих условиях нашими парнями совместно с украинскими командирами была разработана тактика „москитного“ продвижения — непрерывных атак русских позиций небольшими тактическими группами украинской пехоты. Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе, стараются не допускать ближних („контактных“) боёв и при выходе украинцев к своим окопам отходят, предоставляя артиллерии уничтожать противника. Это обычно достигает успеха — украинцы гибнут или отходят. Но у этой тактики есть положительный эффект. Несколько таких атак практически полностью разрушают русскую позицию, причём чаще всего своим собственным огнём, после чего русские вынуждены отходить на новый рубеж, где эта тактика повторяется», — говорится в письме.
      Указывается, что «эта тактика всё время совершенствуется».

      «Наши считают, что при сохраняющихся темпах такого продвижения уже через две недели украинцы смогут преодолеть русскую полосу обеспечения и приступить к штурму их основной линии обороны, сохранив при этом наступательный потенциал своих самых сильных бригад. Возможно, именно это имел ввиду наш Милли (председатель Объединëнного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. — Ред.), сказав накануне о десяти неделях украинского наступления», — пишет западный эксперт.

      По его словам, «у этого тактического приёма есть и ещё один важный эффект».

      «На отражение таких „москитных“ атак русские вынуждены тратить большее количество артиллерийских снарядов, запасы которых они пополняют медленнее, чем расходуют. И за две недели таких боёв они вполне могут подойти к истощению своих запасов. Конечно, это приводит к большим потерям украинцев, но, как я уже сказал вначале, они мало чувствительны к гибели своих солдат. К тому же хоть и небольшое, но продвижение — это лучшее оправдание их гибели, чем безуспешные атаки. И тут надо признать, что русские сегодня куда ближе к армиям западных стран, чем украинцы, — они берегут своих солдат», — заключает он.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:51
        0
        не ясно, почему американские эксперты уверяют в отсутствии радиологической опасности для населения даже при бомбардировках атомной станции. Вероятно, таким незамысловатым способом, на Западе дают индульгенцию для ВСУ. Ведь украинские войска уже не раз вели обстрел Запорожской АЭС.

        Именно Фашингтон в лице американских якобы "учёных" - провокаторов-атомщиков по заказу за деньги от ЦРУ - даёт ИНДУЛЬГЕНЦИЮ своему ВОЕННОМУ ПРЕСТУПНИКУ - самому Зеленскому - на решительный обстрел артиллерией ВСУ Запорожской АЭС!!!

        ИТОГО. Россиии нужно незамедлительно узнать персональный состав этих американских "учёных" - американских горе-атомщиков - и возбудить против них уголовное дело как против международных американских пособников и подстрекателей вооружённых ЭКОЛОГИЧЕСКИХ террористов по организации ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ на территории Украины в результате поддержки ими русофобско-нацистского киевского режима еврея-диктатора Зеленского в его Укрорейхе!
    2. wanna
      wanna Сегодня, 13:35
      +1
      В Китае мы все заигрываем с идеей, что ко всему нужно добавлять "демократию".

      Демократия эффективно разбавляет опасность ядерных сточных вод в Японии и, конечно, ядерную опасность в Запорожье после бомбардировки.

      Демократия - это настоящее лекарство широкого спектра действия для всех вещей. Подобно пенициллину
    3. Комментарий был удален.
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:26
    +2
    Доя американского населения конечно опасности не представляет. Тут эксперты на 100% эксперты.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:34
    +2
    Очень странное заявление. Похоже на развязывание рук кастрюлеголовым
  4. Elektric
    Elektric Сегодня, 13:44
    0
    Во Вьетнаме тоже не было никакой опасности населению от дефолиантов? НАТО, организация больше всего убившая по планете народов, после Гитлера!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    0
    С одной стороны вроде притушили истерию по "подготовке Россией взрыва на ЗАЭС", а с другой какие-то подозрительные успокоительные заявления неких "членов американского ядерного общества". В любом случае если с американской стороны звучат успокаивающие речи значит нужно ждать подлянки.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:51
    0
    Американцы дают индульгенцию: нет, её даём мы. Мы не предупреждаем о последствиях атаки на ЗАО. Если бы они были расписаны поминутно и предявлены в таком виде, Зе бы заткнулся.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:56
    0
    Для американских экспертов и американского населения, находящихся за океаном, никакой радиационной опасности из-за расстояния точно не будет. А на европейцев им "пилювать". Те сами создали себе проблемы.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:09
    0
    sad Эти мрази имеют ввиду американское население.