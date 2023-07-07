Представителям МАГАТЭ пока еще не предоставлен доступ на крышу энергоблоков Запорожской АЭС, на которой, по озвученной украинской стороной версии, российская армия якобы установила взрывчатку, чтобы совершить подрыв ядерного объекта. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.По словам Гросси, представителям постоянно присутствующей на станции миссии МАГАТЭ на данный момент позволили осмотреть отдельные участки ЗАЭС, включая бассейны системы охлаждения. Никаких признаков минирования эксперты не обнаружили.Глава МАГАТЭ также уточнил, что представители миссии агентства подали запросы на допуск к крышам зданий ЗАЭС. Гросси выразил уверенность, что соответствующие разрешения будут получены в самое ближайшее время.Ранее ряд официальных лиц киевского режима заявлял, что российскими военными якобы размещены взрывные устройства на крыше ЗАЭС с целью дальнейшего подрыва станции, однако эту информацию ожидаемо не подтвердили ни эксперты миссии МАГАТЭ ни представители западной прессы, в частности британского информационного агентства ВВС, корреспонденты которого тщательно изучили спутниковые снимки всей территории ЗАЭС.Однако, после настойчивых заявлений со стороны Киева МАГАТЭ в очередной раз запросило допуск к осмотру всей территории станции, в частности к крышам третьего и четвертого ядерных реакторов, машинного зала станции, а также помещениям системы охлаждения.