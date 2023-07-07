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Глава МАГАТЭ заявил, что эксперты организации не получили доступ на крышу энергоблоков ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ заявил, что эксперты организации не получили доступ на крышу энергоблоков ЗАЭС

Представителям МАГАТЭ пока еще не предоставлен доступ на крышу энергоблоков Запорожской АЭС, на которой, по озвученной украинской стороной версии, российская армия якобы установила взрывчатку, чтобы совершить подрыв ядерного объекта. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.


По словам Гросси, представителям постоянно присутствующей на станции миссии МАГАТЭ на данный момент позволили осмотреть отдельные участки ЗАЭС, включая бассейны системы охлаждения. Никаких признаков минирования эксперты не обнаружили.

Глава МАГАТЭ также уточнил, что представители миссии агентства подали запросы на допуск к крышам зданий ЗАЭС. Гросси выразил уверенность, что соответствующие разрешения будут получены в самое ближайшее время.

Ранее ряд официальных лиц киевского режима заявлял, что российскими военными якобы размещены взрывные устройства на крыше ЗАЭС с целью дальнейшего подрыва станции, однако эту информацию ожидаемо не подтвердили ни эксперты миссии МАГАТЭ ни представители западной прессы, в частности британского информационного агентства ВВС, корреспонденты которого тщательно изучили спутниковые снимки всей территории ЗАЭС.

Однако, после настойчивых заявлений со стороны Киева МАГАТЭ в очередной раз запросило допуск к осмотру всей территории станции, в частности к крышам третьего и четвертого ядерных реакторов, машинного зала станции, а также помещениям системы охлаждения.
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:20
    +3
    Глава МАГАТЭ заявил, что эксперты организации не получили доступ на крышу энергоблоков ЗАЭС


    А зачем?Маячки хотели там поставить для наведения?
    1. grem
      grem Сегодня, 14:24
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Глава МАГАТЭ заявил, что эксперты организации не получили доступ на крышу энергоблоков ЗАЭС


      А зачем?Маячки хотели там поставить для наведения?

      хе хе Прям с языка сняли !!! ОБСЕ так же на Донбассе инспектировало вздыхали охали печеньки раздавали ,уезжали и стразу обстрелы точно по целям Твари !!!!
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:41
      +5
      А зачем? ЗАЭС стационарная цель, координаты ее известны. Что даст маяк?
      1. grem
        grem Сегодня, 14:53
        +2
        Цитата: Андрей из Челябинска
        А зачем? ЗАЭС стационарная цель, координаты ее известны. Что даст маяк?

        Ну например бетонобойная ракета ,сперва дроны ,а потом она родная прилетит точно по маячку тут ошибки не должно быть
        И пошла туча во все стороны !
        Вой начнется в еврейских мировых сми Россия подорвала ..!!!!
        Зеленский срочно выступит в ООН и Россию исключат И начнется завывание !!! Потом еще один удар и тут уже пора войска оон-нато вводить
        Это все планируют черти шайтаны angry
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 15:01
          0
          Цитата: grem
          Ну например бетонобойная ракета

          Которую совершенно несложно нацелить на ЗАЭС без всякого маяка, просто по инерциалке. И я даже спрашивать не хочу, что Вы ждете от слабенького маячка, каковой можно было бы незаметно протащить, в радиусе действия отечественных РЭБ. А то, что ЗАЭС прикрыта и ЗРК и РЭБ сомнения не может быть никакого.
          1. grem
            grem Сегодня, 15:31
            0
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: grem
            Ну например бетонобойная ракета

            Которую совершенно несложно нацелить на ЗАЭС без всякого маяка, просто по инерциалке. И я даже спрашивать не хочу, что Вы ждете от слабенького маячка, каковой можно было бы незаметно протащить, в радиусе действия отечественных РЭБ. А то, что ЗАЭС прикрыта и ЗРК и РЭБ сомнения не может быть никакого.

            А почему эти магатэ (спецслужбы ) лезут туда и что то выискивают ?
            Эти черти не спроста там вынюхивают падлы!!!!!
            Они сами маячки !!!!
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:28
    0
    в принципе можно допустить, но только в сопровождении наших спецслужб
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:31
      +2
      Зачпм?Там наверняка находятся средства ПВО,наблюдательные пункты.Что бы они сдали,где и что?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:54
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Зачпм?Там наверняка находятся средства ПВО,наблюдательные пункты.Что бы они сдали,где и что?

        Сдадут обязательно, уедут и сразу прилетит HIMARS.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:42
      +1
      в принципе можно допустить, но только в сопровождении наших спецслужб


      Но руки им чтоб за спину в наручниках. sad
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: Владимир80
      в принципе можно допустить, но только в сопровождении наших спецслужб

      Я бы не советовал Гросси, по крышам лазить, с крыши можно и упасть - "ненароком".
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:01
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Я бы не советовал Гросси, по крышам лазить

        Верно сказано, дождь крыша скользкая, а потом все на русских свалят.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:22
      0
      Цитата: Владимир80
      в принципе можно допустить, но только в сопровождении наших спецслужб

      Вертолёты давно изобрели.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:28
    +3
    представители миссии агентства подали запросы на допуск к крышам зданий ЗАЭС.
    Действительно про маячки так и напрашивается в первую очередь. Что-то напоминает суетливость миссии ОБСЕ на Донбассе с передачей разведданных ВСУ.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    0
    Так то за ними можно внимательно присмотреть и ничего они там не сделают...
    Тем более, они там сидят и не собираются отчаливать прям сразу.
    В общем, тщательнее надо присматривать, а польза от "сидельцев" пока есть.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:31
    +3
    На счет крыши аэс нечего не скажем, а вот в подвал кейджиби сводить бы вас всех на годик другой.
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 14:32
    +2
    Все можно осмотреть с дрона, в подробностях, не хрен лазить где попало.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:36
    +1
    Без видеосъемки и лучше всего в наручниках .А то слишком странные обстрелы были ,после отъезда ОБСЕ
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:40
    +2
    Вот жулье... Гросси явно какую то пакость нам готовит.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вот жулье... Гросси явно какую то пакость нам готовит.

      Готовит явно Зеля не справился ..Саммит 11 июля !
      Хотят под эгидой ООН ввести войска в усраину !
      Спасайте наши души ,это народ украины оставшийся кричит молча
  10. al3x
    al3x Сегодня, 14:42
    +1
    Если они снаружи хотят осмотреть, то можно квадрокоптером облёт сделать. В чем проблема? И лазить никуда не придётся.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: al3x
      Если они снаружи хотят осмотреть, то можно квадрокоптером облёт сделать. В чем проблема? И лазить никуда не придётся.

      Они готовы на трубу даже залезть .!!!!
      Думаете зачем им это все нужно? ПВО -ПРО снимают твари