Американская пресса: Украина при Зеленском превратилась в «страну мечты» для лоббистов западных компаний

В настоящее время западный бизнес обеспечил для себя очень выгодные условия для дальнейшей работы на Украине в наиболее прибыльных сферах деятельности. Об этом пишет издание Politico.Украина при президенте Владимире Зеленском превратилась в «страну мечты» для лоббистов западных компаний, отмечает издание. Киевский режим пытается создать условия максимального благоприятствования для американского бизнеса. Если Зеленскому удастся добиться успеха в конфликте, то западные компании будут действовать на Украине еще более активно, «подминая» под себя остатки ее экономики.Несмотря на то, что сейчас Украина является воюющей страной, в нее уже вернулось большое количество западных компаний. Например, пишет издание, количество членов Американской торговой палаты на Украине сейчас оценивается примерно в 600 компаний. С января 2023 года на Украине начали работать 60 новых компаний, задействованных в таких направлениях как строительство, логистические услуги, энергетический бизнес, здравоохранение.Однако, пишет издание, есть и определенные риски. К ним относят на Западе высокий уровень коррупции, теневой экономики и неформальных рычагов принятия решений, стремление государственных заказчиков работать с компаниями, у которых есть связи с политическими кругами «в ущерб конкуренции».Примечательно, что западная пресса упускает такой важный нюанс, что ввиду сложившейся ситуации совершенно не определено будущее Украины, да и то, в каких границах она может сохраниться после вооруженного конфликта. Но многие компании рассчитывают на прибыль «здесь и сейчас», пока есть такая возможность благодаря проамериканской политике Зеленского.