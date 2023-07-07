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Американская пресса: Украина при Зеленском превратилась в «страну мечты» для лоббистов западных компаний

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Американская пресса: Украина при Зеленском превратилась в «страну мечты» для лоббистов западных компаний

В настоящее время западный бизнес обеспечил для себя очень выгодные условия для дальнейшей работы на Украине в наиболее прибыльных сферах деятельности. Об этом пишет издание Politico.


Украина при президенте Владимире Зеленском превратилась в «страну мечты» для лоббистов западных компаний, отмечает издание. Киевский режим пытается создать условия максимального благоприятствования для американского бизнеса. Если Зеленскому удастся добиться успеха в конфликте, то западные компании будут действовать на Украине еще более активно, «подминая» под себя остатки ее экономики.

Несмотря на то, что сейчас Украина является воюющей страной, в нее уже вернулось большое количество западных компаний. Например, пишет издание, количество членов Американской торговой палаты на Украине сейчас оценивается примерно в 600 компаний. С января 2023 года на Украине начали работать 60 новых компаний, задействованных в таких направлениях как строительство, логистические услуги, энергетический бизнес, здравоохранение.

Однако, пишет издание, есть и определенные риски. К ним относят на Западе высокий уровень коррупции, теневой экономики и неформальных рычагов принятия решений, стремление государственных заказчиков работать с компаниями, у которых есть связи с политическими кругами «в ущерб конкуренции».

Примечательно, что западная пресса упускает такой важный нюанс, что ввиду сложившейся ситуации совершенно не определено будущее Украины, да и то, в каких границах она может сохраниться после вооруженного конфликта. Но многие компании рассчитывают на прибыль «здесь и сейчас», пока есть такая возможность благодаря проамериканской политике Зеленского.
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8 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 13:40
    0
    Мечта англосаксов ,стравить славян осуществилась и еврей подходящий подвернулся ..!!! Думаю больше слов не нужно мужики hi
    Все сошлось ..Вот еще бы так внутри России устроить ,это было бы высший класс ..И они работают над этим и тут тоже
    Бойтесь данайцев дары дающих и ноющих !
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:56
      -2
      Цитата: grem
      Мечта англосаксов ,стравить славян осуществилась и еврей подходящий подвернулся ..!!! Думаю больше слов не нужно мужики hi
      Все сошлось ..Вот еще бы так внутри России устроить ,это было бы высший класс ..И они работают над этим и тут тоже
      Бойтесь данайцев дары дающих и ноющих !

      Виталя , как все нацисты видит во всем еврейский заговор. Интересно а бесконечные русско-польские войны со времен Болеслава и Ярослава это тоже происки евреев?
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:14
        0
        Цитата: Арон Заави
        Интересно а бесконечные русско-польские войны со времен Болеслава и Ярослава это тоже происки евреев?
        Сначала прочитал так-...а бесконечные русско-польские войны со времен Болеслава и Ярослава это тоже происки евреев... Потом гляжу стоит в конце предложения вопросительный знак. Смысл конечно поменялся... laughing Хотя если опираемся на Аркадия Северского с его песней про тех кто кругом, то почему бы и нет, особенно учитывая кто является сыном божиим у христиан, то ведь это вполне возможно. laughing laughing laughing Тем более эту гипотезу вы сами предложили для подумать. Тем более если учитывать что за каких-то 30 лет на территории одной незаконно появившейся страны утверждают, что они самая древняя нация, и тот кому поклоняются христиане всего мира, по прадеду был Христэнко. laughing Хотя если он Христэнко, тогда выходит евреи как бы уже не при делах. laughing laughing Да уж, история это сложная наука, однако laughing laughing laughing hi
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    0
    С января 2023 года на Украине начали работать 60 новых компаний, задействованных в таких направлениях как строительство, логистические услуги, энергетический бизнес, здравоохранение.
    Логические услуги понятно - оружие, технику и боеприпасы доставлять из Польши и Румынии необходимо. Здравоохранение тоже понятно - трансплантологи там свои люди. А вот, что строить там умудряются не понятно если только не укрепления.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: rotmistr60
      А вот, что строить там умудряются

      казармы для наемников
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:48
    +1
    на Украине начали работать 60 новых компаний, задействованных в таких направлениях как строительство, логистические услуги, энергетический бизнес, здравоохранение

    Строительство - что они построили за последние хотя бы 9 лет? Что снесли - знаю. Памятники. Про стройки ничего не слышал.
    Логистика - что да, то да. Западное оружие идёт на фронт исправно.
    Энергетический бизнес - прокачка российского газа и выпрашивание у Запада трансформаторов взамен разбитых нашими ракетами?
    Здравоохранение - медкомиссии в военкоматах и сотрудники моргов. Экспорт органов уже наладили или только готовятся?

    Зато "Луи Виттон", наверное, вернулся. "Дама с косой" рада - на старых фотографиях сумочки все виттоновские. Мне жена когда сказала, что такая сумка стОит как "Лада" - я не поверил. Сам документы таскаю в портфеле за 6 тысяч, потому что уверен, что важен не портфель, а то, что в нём.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Зато "Луи Виттон", наверное, вернулся. "Дама с косой" рада - на старых фотографиях сумочки все виттоновские.

      «Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. ... «Покупать «Луи Виттон» – себя не уважать».
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:53
    0
    Но многие компании рассчитывают на прибыль «здесь и сейчас», пока есть такая возможность благодаря проамериканской политике Зеленского.

    Ну для этого американцы и ставили на роль "смотрящего по Украине", продажного клоуна.