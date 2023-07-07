Кандидат в президенты США: Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой

Русские сейчас превосходят силы НАТО в артиллерии 10 к 1. Они убивают с ужасающей скоростью

Думать, что Украина может победить Россию в войне, это все равно, что Мексике победить США. Это просто невозможно

Один из кандидатов в кандидаты на пост президента США от демократической партии, американский адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший в своей предвыборной гонке довольно часто высказывается на тему украинского конфликта. Что, впрочем, не намного реже делают и все остальные претенденты на кресло главы Белого дома.Однако, в отличие от своего однопартийного конкурента, действующего главы государства Джо Байдена, племянник убитого в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди придерживается практически противоположных официальной позиции Белого дома взглядов в этом вопросе.В интервью видеоблогу All-in Podcast Кеннеди-младший высказал мнение, и обосновал его, что Украине никогда не победить Россию, даже с учетом мощной поддержки Запада. Да и сама эта помощь постепенно может полностью иссякнуть по разным причинам. К примеру, в европейских странах копятся внутренние экономические и политические проблемы, растет недовольство населения, которое уже перерастает в открытые мятежи против властей.Ни у американцев, ни у европейцев нет желания посылать своих солдат умирать на Украину. В то время как у самих украинцев уже «почти никого не осталось» для призыва в армию, отметил политик. На фоне принудительной мобилизации все больше мужчин призывного возраста любым способом стараются покинуть страну.Оказывается, сын Кеннеди-младшего участвовал в боях на стороне ВСУ. Он рассказал, что российская армия «убивает украинских солдат в соотношении семь к одному». У россиян многократное превосходство в артиллерии, снарядах, военной технике.— ссылаясь на рассказы сына констатировал политик.Он отметил, что в начале конфликта президент Путин думал решить все малыми силами, рассчитывая быстро склонить Киев и его западных кураторов к переговорам на выгодных для Москвы условиях. Когда этого не произошло, Россия начала стремительно наращивать свои военные силы и продолжает делать это дальше.Киев не может восполнить 350 тысяч убитых в ходе военных действий бойцов ВСУ, на фронт посылают плохо обученных резервистов. Они совершенно не мотивированы воевать, многие сдаются в плен, иногда целыми подразделениями, отметил Кеннеди-младший.— заключил кандидат в президенты США.Следует учитывать, что в предвыборных кампаниях на высокие посты кандидаты редко высказывают по важным вопросам сугубо свою личную точку зрения. Предвыборные программы, выступления и прочую агитацию им готовят команды профессиональных политологов, социологов, спичрайтеров и прочих специалистов. При этом они обязательно учитывают электоральные предпочтения своих потенциальных избирателей. Поэтому можно точно сказать, что позиция Кеннеди-младшего по украинскому кризису находит отклик как минимум у части американского общества.