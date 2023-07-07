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Кандидат в президенты США: Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой

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Кандидат в президенты США: Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой

Один из кандидатов в кандидаты на пост президента США от демократической партии, американский адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший в своей предвыборной гонке довольно часто высказывается на тему украинского конфликта. Что, впрочем, не намного реже делают и все остальные претенденты на кресло главы Белого дома.


Однако, в отличие от своего однопартийного конкурента, действующего главы государства Джо Байдена, племянник убитого в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди придерживается практически противоположных официальной позиции Белого дома взглядов в этом вопросе.

В интервью видеоблогу All-in Podcast Кеннеди-младший высказал мнение, и обосновал его, что Украине никогда не победить Россию, даже с учетом мощной поддержки Запада. Да и сама эта помощь постепенно может полностью иссякнуть по разным причинам. К примеру, в европейских странах копятся внутренние экономические и политические проблемы, растет недовольство населения, которое уже перерастает в открытые мятежи против властей.

Ни у американцев, ни у европейцев нет желания посылать своих солдат умирать на Украину. В то время как у самих украинцев уже «почти никого не осталось» для призыва в армию, отметил политик. На фоне принудительной мобилизации все больше мужчин призывного возраста любым способом стараются покинуть страну.

Оказывается, сын Кеннеди-младшего участвовал в боях на стороне ВСУ. Он рассказал, что российская армия «убивает украинских солдат в соотношении семь к одному». У россиян многократное превосходство в артиллерии, снарядах, военной технике.

Русские сейчас превосходят силы НАТО в артиллерии 10 к 1. Они убивают с ужасающей скоростью

— ссылаясь на рассказы сына констатировал политик.

Он отметил, что в начале конфликта президент Путин думал решить все малыми силами, рассчитывая быстро склонить Киев и его западных кураторов к переговорам на выгодных для Москвы условиях. Когда этого не произошло, Россия начала стремительно наращивать свои военные силы и продолжает делать это дальше.

Киев не может восполнить 350 тысяч убитых в ходе военных действий бойцов ВСУ, на фронт посылают плохо обученных резервистов. Они совершенно не мотивированы воевать, многие сдаются в плен, иногда целыми подразделениями, отметил Кеннеди-младший.

Думать, что Украина может победить Россию в войне, это все равно, что Мексике победить США. Это просто невозможно

— заключил кандидат в президенты США.

Следует учитывать, что в предвыборных кампаниях на высокие посты кандидаты редко высказывают по важным вопросам сугубо свою личную точку зрения. Предвыборные программы, выступления и прочую агитацию им готовят команды профессиональных политологов, социологов, спичрайтеров и прочих специалистов. При этом они обязательно учитывают электоральные предпочтения своих потенциальных избирателей. Поэтому можно точно сказать, что позиция Кеннеди-младшего по украинскому кризису находит отклик как минимум у части американского общества.
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20 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:22
    +3
    Думать, что Украина может победить Россию в войне, это все равно, что Мексике победить США
    Не в бровь, а в глаз оборзевшим представителям демократической партии и неугомонным ястребам из республиканцев. Но к сожалению некоторые действительно думают, что Украине при помощи Запада это удастся. Поэтому разочарование будет более болезненным.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:30
      +1
      Украина судя по всему скоро сама себя победит.По крайней мере у неё это пока не плохо получается.
      Началось и массовое изъятие автомобилей у гражданского населения в пользу ВСУ.Конечно, и ранее не стеснялись забирать гражданские автомобили, но после внесения изменений в «Положение о военно-транспортной обязанности» случаи изъятия транспортных средств у граждан уже носят массовый характер, но это только начало.«Раньше такая передача была возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и только в пределах лимитов изъятия транспортных средств. Но сейчас, когда все ограничения сняты, руки у министерства обороны развязаны», – заявил журналистам адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.Это значит, что военкомы станут ещё богаче, потому что именно они получили право подписывать наряд «на изъятие транспортного средства у граждан».


      А тем, кто уже находится на передовой, предлагают «добровольно-принудительно» подписать согласие на захоронение в случае гибели в районе боевых действий. Обещают потом сообщить родственникам, где прикопали погибшего. Объясняют нововведение желанием разгрузить логистические цепочки, к тому же зачем занимать места в моргах, а потом и на кладбищах.

      https://odnarodyna.org/article/na-ukraine-obyavlena-okhota-na-muzhchin-i-imuschestvo-grazhdan
    2. grem
      grem Сегодня, 14:37
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Но к сожалению думают, что Украине при помощи Запада это удастся. Поэтому разочарование будет более болезненным.

      Мы это высказывание еще в Мексику передадим !!!!
      Они так территорию отжатую хотят вернуть !
      что Мексике победить США. Это просто невозможно

      Ну почему же хоспода ??? Это вполне возможно ,просто кинуть спичку в костер и помочь стрелковым вооружением и "Джавы " уже есть видео было и ракеты появятся и т.д.
      Россия вашими схемами начинает работать и идет накопление вооружения вами же поставленного !!!
      Так что все самое интересное еще впереди ..И украинцы скоро на сторону России перейдут и отработают прощение по полной в той же Мексике,Канаде и т.д.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: grem
        Так что все самое интересное еще впереди ..И украинцы скоро на сторону России перейдут и отработают прощение по полной в той же Мексике,Канаде и т.д.

        Прощение зарабатывать не в Мексике надо, а в бэк-вокале у музыкантов, места всем хватит...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:23
    +1
    Кеннеди хитер.Он будет говорить то,что выгодно ему в данный момент
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:55
      0
      Кеннеди повезло, что его сын вернулся живой.
      И смог рассказать ему, как все на самом деле. hi
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:24
    +1
    Кандидат в президенты США: Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой
    . Разговоры, разговоры, а уж предвыборные обещания, тема отдельная, от всего остального.
    Впрочем, слушать такое ... если уж не обнадеживающе, то приятно, по крайне мере.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:25
    +1
    Разумно рассудил, без политичиских и геополитических коньюнктур.
  5. Тополь
    Тополь Сегодня, 14:27
    +2
    В америкосовской демпартии как в хорошем магазине: кандидаты на любой вкус. Хотите сторонника войны на окраине - пожалуйста. Хотите противника этого конфликта - их есть у нас.
  6. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 14:31
    -1
    "У страха глаза велики" -- эта поговорка хорошо подходит к утверждению сына Кеннеди про превосходство в артиллерии 10:1 :))
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:32
    0
    Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой

    У Мексики больше шансов победить,при условии что ей помогать будут конечно.
  8. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:36
    +1
    знакомая недавно ездила к дочке в империю зла. сказала что там практически никто из простого народа про украину ничего не знает, в т.ч. про конфликт
    1. BAI
      BAI Сегодня, 14:59
      0
      США - империя лжи ‐--_________________________
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:39
    0
    российская армия «убивает украинских солдат в соотношении семь к одному».
    В случае присоединения Украины решится и жилищный вопрос для россиян.
  10. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 14:48
    +3
    Насчет победы Мексики над США: у них уже и так пара армий приехала и живет внутри США. Причем со своим оружием :). Осталось только пополнить бронетехникой и организовать командование :)
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: Не_боец
      Насчет победы Мексики над США: у них уже и так пара армий приехала и живет внутри США. Причем со своим оружием :). Осталось только пополнить бронетехникой и организовать командование :)

      Вообще без вопросов - Батька с песнярами организует гастроли...
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:49
    +1
    В неядерном конфликте и при условии, что Мексике будет отгружаться столько же вооружений и средств как кастрюлеголовым, то у мексиканцев неплохие шансы.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:53
    0
    Представителя клана Кеннеди никогда не допустят до возможности стать президентом США. Потому что он тогда узнает, кто дал приказ убить Джона, а потом и Роберта Кеннеди.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: Дилетант
      Представителя клана Кеннеди никогда не допустят до возможности стать президентом США. Потому что он тогда узнает, кто дал приказ убить Джона, а потом и Роберта Кеннеди.

      Не шибко что то Байден знаниями пополнился, однако...
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 15:33
    0
    Кандидат в президенты США: Победа Украины над Россией столь же нереальна, как победа Мексики над Америкой

    Я бы на его месте не говорил "гоп" в стране, наполненной "латиносами", в т. ч. и в армии...