Власти ФРГ выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов, которые собрались передать Киеву США

Германия не поддерживает идею передать вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщило информационное агентство Reuters.
По утверждению Бербок, она следила за сообщениями в средствах массовой информации. Германия соблюдает, по ее словам, конвенцию по неиспользованию кассетных боеприпасов, подписанную 111 странами мира. Поэтому Берлин выступает против снабжения украинских формирований такими боеприпасами.
Отметим, что Украина, как и США, и Россия, данную конвенцию не подписывали. Зато соглашение подписали Великобритания, Канада, Австралия, Япония и страны Евросоюза, включая ФРГ. Американские власти уже приняли решение о передаче кассетных боеприпасов для украинских формирований и собираются в ближайшее время официально об этом объявить, после чего вопрос встанет лишь относительно их доставки на Украину.
Использование кассетных боеприпасов представляет собой большую опасность не только для военных, но и для мирного населения. Учитывая особенности таких снарядов, их использование, по утверждению ряда экспертов, может сделать непригодными определенные территории до тех пор, пока на них не будут проведены тщательные работы по удалению любых частей боеприпасов.
В то же время, Германия поддерживает передачу Украине целого ряда других видов вооружений, включая танки, артиллерийские системы, бронетехнику, авиацию и так далее. Великобритания ранее поставила Украине снаряды с обедненным ураном.