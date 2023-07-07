Пресс-секретарь Кремля: президент РФ безусловно примет участие в саммите Россия-Африка

Да, безусловно

27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится уже второй по счету саммит Россия-Африка. Первое аналогичное мероприятие прошло 4 года назад и было посвящено таким темам, как развитие, мир и безопасность.На данный момент ведется подготовка к июльскому саммиту, в ходе которого будет проведено множество важных переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Со слов чиновника, повестка на готовящейся в Санкт-Петербурге встрече будет весьма насыщенной. При этом на вопрос о том, будет ли президент Путин лично присутствовать на мероприятии, представитель Кремля ответил утвердительно.- заявил журналистам Песков.Напомним, что в конце августа в ЮАР пройдет еще одно важное для внешней политики России мероприятие – саммит БРИКС. При этом непосредственное участие президента РФ на нем до сих пор не подтверждено.Все дело в том, что руководство ЮАР пытается обеспечить Владимиру Путину безопасный визит в Йоханнесбург. При этом власти страны не могут найти способ «обойти» действие ордера, выданного МУС в марте текущего года.Напомним, что ЮАР является одной из стран-участниц суда в Гааге. Следовательно, данное государство обязано выполнять его предписания. Помимо Южноафриканской республики Римский статут ратифицировали еще 122 государства.