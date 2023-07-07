Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь Кремля: президент РФ безусловно примет участие в саммите Россия-Африка

12
Пресс-секретарь Кремля: президент РФ безусловно примет участие в саммите Россия-Африка

27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится уже второй по счету саммит Россия-Африка. Первое аналогичное мероприятие прошло 4 года назад и было посвящено таким темам, как развитие, мир и безопасность.


На данный момент ведется подготовка к июльскому саммиту, в ходе которого будет проведено множество важных переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Со слов чиновника, повестка на готовящейся в Санкт-Петербурге встрече будет весьма насыщенной. При этом на вопрос о том, будет ли президент Путин лично присутствовать на мероприятии, представитель Кремля ответил утвердительно.

Да, безусловно

- заявил журналистам Песков.

Напомним, что в конце августа в ЮАР пройдет еще одно важное для внешней политики России мероприятие – саммит БРИКС. При этом непосредственное участие президента РФ на нем до сих пор не подтверждено.

Все дело в том, что руководство ЮАР пытается обеспечить Владимиру Путину безопасный визит в Йоханнесбург. При этом власти страны не могут найти способ «обойти» действие ордера, выданного МУС в марте текущего года.

Напомним, что ЮАР является одной из стран-участниц суда в Гааге. Следовательно, данное государство обязано выполнять его предписания. Помимо Южноафриканской республики Римский статут ратифицировали еще 122 государства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    0
    Для безопасного визита Путина в ЮАР надо провести войсковую операцию ,начиная с пролёта.А это нереально.Помните визит Путина в Австралию,кто то даже хотел спаринг устроить.Просто подошла наша группа ВМФ к кенгурятникам и тишина.Мир ,дружба ,жвачка.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 14:54
      +6
      Дык в ЮАР, на саммит БРИКС, Путин может и не поедет.
      А саммит России-Африка пройдёт в Санкт-Петербурге.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:01
        +1
        Рисковать,конечно незачем.Конечно,можно обеспечить безопасный пролет бортов через Иран и Индийский океан.Но зачем это?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:25
          -2
          Что будем делать с базой Диего - Гарсия и авианосцами?
    2. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:52
    0
    Принимать участие, это у нас могут, любят...
    Протокольчиков, декораций о намерениях подпишут воз и малую тележку, а потом... а что потом то???
    Посмотреть на ту же Африку и.... "удивится"!!! ВСЕ ПОРТЫ, ВСЯ ВАЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИНАДЛЕЖИТ КОМУ??? Та дам м м... КИТАЙЦАМ!!!
    Теперь что б ввезти/вывезти хоть что то, хоть как то, надо платить кому??? Догадайся с... одного раза.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 14:56
      0
      Что-то совсем не понятный ответ, и с непонятными выделениями текста. Извините, чуть не сказал биологическими выделениями... Давно не попадало на ТW такой чепухи. Видать, укронацистская брехня заразительна и поедает мозги...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:32
        0
        Да, да, ещё земляным червяком назовите, чего уж там ....
        Стратегическое соперничество ведущих экономик мира за африканские ресурсы (2006-2008)

        Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

        Проблемы управления африканскими морскими портами: сравнительный анализ

        СОТРУДНИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
        ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
        СОЮЗА СО СТРАНАМИ АФРИКИ

        Можно добавить источников для размышления и не мало ...
        Кстати, обозначить ПРОБЛЕМУ, это не предложение бегать и посыпать голову пеплом, а совсем наоборот!!! Осознать, пытаться разобраться и НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ над исправлением ошибок допущенных ранее!
        А вы, как хотите, можете плеваться, ярлыки навешивать, может вам от того легче станет, мне ... ровно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:54
    0
    А теперь вопрос... да много вопросов, на которые наши... наши, короче, никогда не умели и не имели что сказать в ответ!!! Тем более сейчас, новое поколение манагеров двоечников на высоких должностях оказавшихся, потому что родились с "золотой ложкой во рту"!!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:27
      -1
      Так и вопрос-то какой? laughing............
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:07
        0
        Ха, ха, начнёшь задавать один, другой, третий, а там их много о ого.
        Для конкретики, выбрать хоть какой то регион, внутри/вовне и посмотреть, есть ли о чем то, кого то спросить.
  4. Табель
    Табель Сегодня, 15:20
    +1
    Есть в Африке территория со скважиной (шахтой, карьером). Качает африканский глава территории эти ништяки за баксы во внешний мир. Китайцы да западные корпорации в помощь.
    Но есть одна проблема.
    Африканцы, охраняющие все эти скважины, шахты, плантации... Они ведь с оружием. И на главу этой территории смотрят подозрительно. Как подозрительно?
    А вот так:
    - Скажи, Окорок, долго мы будем вилять, как маркитантская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан! Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина.

    И тут на рынке охранных услуг появляется вагнер.
    Сегодня самое время обсудить такие темы как "развитие, мир и безопасность" в Африке с учетом новых вводных от вагнера...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:11
      0
      Даже советский союз, со своей мощью, не мог капитально, надёжно обосноватся, удержаться в Африке, если страна было чуть больше какой то среднестатистический области у нас! История знает такие прецеденты... А какая то частная компания... в общем, все очень ограничено.