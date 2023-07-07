Министр финансов США: Разрыв экономических связей между Вашингтоном и Пекином практически невозможен

Полный разрыв существующих между Вашингтоном и Пекином экономических связей практически невозможен, так как неизбежно приведет к дестабилизации глобальных рынков. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с представителями американского бизнеса в Пекине.Йеллен также отметила, что меры, принятые китайскими властями против американских компаний, вызывают в США серьезное беспокойство. Американский министр финансов выразила озабоченность по поводу "нерыночных инструментов, используемых Пекином", включающих в себя ограничение доступа иностранных компаний на китайский рынок, а также расширенное субсидирование для госпредприятий и местных фирм.По словам Йеллен, в Вашингтоне также обеспокоены установлением Пекином контроля над экспортом редкоземельных полезных ископаемых, в частности галлия и германия, критически важных для производства полупроводников.Министр финансов США также добавила, что американские власти не стремятся к полному разрыву экономических отношений с Китаем, а также не намерены полностью отделять американскую экономику от китайской.В ходе своего визита в Пекин Йеллен планирует встретиться с рядом должностных лиц КНР. Встречи Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется, однако глава Минфина США надеется на проведение переговоров с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.