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Министр финансов США: Разрыв экономических связей между Вашингтоном и Пекином практически невозможен

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Министр финансов США: Разрыв экономических связей между Вашингтоном и Пекином практически невозможен

Полный разрыв существующих между Вашингтоном и Пекином экономических связей практически невозможен, так как неизбежно приведет к дестабилизации глобальных рынков. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с представителями американского бизнеса в Пекине.


Йеллен также отметила, что меры, принятые китайскими властями против американских компаний, вызывают в США серьезное беспокойство. Американский министр финансов выразила озабоченность по поводу "нерыночных инструментов, используемых Пекином", включающих в себя ограничение доступа иностранных компаний на китайский рынок, а также расширенное субсидирование для госпредприятий и местных фирм.

По словам Йеллен, в Вашингтоне также обеспокоены установлением Пекином контроля над экспортом редкоземельных полезных ископаемых, в частности галлия и германия, критически важных для производства полупроводников.

Министр финансов США также добавила, что американские власти не стремятся к полному разрыву экономических отношений с Китаем, а также не намерены полностью отделять американскую экономику от китайской.

В ходе своего визита в Пекин Йеллен планирует встретиться с рядом должностных лиц КНР. Встречи Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется, однако глава Минфина США надеется на проведение переговоров с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Federalreserve
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:51
    +1
    США почти в три раза больше покупает в КНР ,чем продаёт - отсюда пляшем.В санкции играть в двоём интересно.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: tralflot1832
      В санкции играть в двоём интересно.

      Кому интересно?
      России интересно играть в санкции?
      Китаю точно не интересно! Он сдерживается как может и вынужденно отвечает. Потому как есть чем.

      Цитата: tralflot1832
      США почти в три раза больше покупает в КНР

      Ну так США и ограничивает свой рынок для китайцев с одной стороны. А с другой - пытается больше открыть для себя внутренний рынок Китая. Например, договаривается продавать больше американского продовольствия, зерна. И достаточно успешно.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:52
    +2
    Вот они и стараются чтобы этот разрыв был менее болезненным - стаскивают себе все важные производства, выжимают все соки из союзников. Но воевать они собираются уже давно и всерьез, так как иначе не победить
  3. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 15:05
    +2
    Смешно слышать от сша об рыночных отношениях , когда они не стесняются в методах убирая конкурентов , запредельный цинизм какой-то
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:12
    +1
    "нерыночных инструментов, используемых Пекином", включающих в себя ограничение доступа иностранных компаний на китайский рынок

    А разве в США разрешено работать китайским фирмам ??? Еще в 2022 году Министерство торговли США внесло в «черный» список зарубежных организаций и компаний 36 компаний из КНР. Вашингтон стремится помешать китайцам получать современные чипы и технологии, которые можно использовать в военных целях. Huawei уже несколько лет находится под американскими санкциями. С 2018 года всем государственным учреждениям и ведомствам Соединенных Штатов запрещено использовать оборудование китайской компании. Власти США ввели против КНР новые санкции, подразумевающие, помимо прочего, запрет китайским компаниям на использование чипов, произведенных за пределами Китая.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 15:41
    +1
    ....нерыночные инструменты, используемые Пекином....

    Министр финансов США осудила их! Забыла, наверно, что, оберегая свой рынок, США всегда пользовались нерыночными методами, как и сейчас продолжают
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:50
    0
    Полный разрыв существующих между Вашингтоном и Пекином экономических связей практически невозможен, так как неизбежно приведет к дестабилизации глобальных рынков

    Кругом сваливают из России фирмы и фирмочки ,финны,корейцы ,а вот американцы у нас на территории ,даже не думают ( у них портфель заказов увеличился в трое). В этой кутерьме выиграет ,тот у кого деньги . А поддавшись на американские разговоры ,фирмы теряют все ..........очень хороший пример Nokian Tyres
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:02
    0
    Ах как халявные доллары то нехочется терять, поэтому надо всех пугать карами небесными, дефолтами и прочими страшилками лишь бы иглу кошееву нетрогали. И чтото подсказывает что шухер какраз будет у запада а не у остального мира