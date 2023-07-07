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Начальник военной разведки Украины: У ВСУ есть меньше 10 месяцев, чтобы добиться успеха на поле боя

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Начальник военной разведки Украины: У ВСУ есть меньше 10 месяцев, чтобы добиться успеха на поле боя

Украина располагает ограниченным запасом времени для того, чтобы получить какие-либо положительные результаты на линии фронта. Такое заявление в беседе с информационным агентством Reuters сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.


Западные аналитики считают, что шеф украинской военной разведки подразумевает приближение осени и зимы, когда погодные условия могут значительно затруднить для украинских формирований ведение боевых действий на определенных участках фронта.

У Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха на поле боя

- подчеркнул начальник украинской военной разведки.

По словам генерала Буданова, в настоящее время идет контрнаступление ВСУ. Но более подробно его описывать он не стал, отметив, что «успех будет позже». Глава ГУР вспомнил о ситуации с Артемовском (Бахмутом). Штурм города продолжался более десяти месяцев. Буданов заявил, что в рамках украинского контрнаступления реализуется задача «чуть больше Бахмута», однако Киев располагает менее чем десятью месяцами.

Впрочем, за месяц с лишним боевых действий ВСУ не добились желаемых результатов ни на одном направлении своего контрнаступления. Украинские формирования несут очень большие потери в личном составе и бронетехнике, которые западные эксперты связывают с тем, что Киев слишком понадеялся на поставленную странами НАТО военную технику и недооценил военный потенциал России.
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8 комментариев
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  1. mihey
    mihey Сегодня, 14:46
    0
    10 месяцев или не 10 месяцев, но года два эта война точно еще продлится. Мы можем обороняться против всу, но для наступления сил явно не достаточно. Вопрос когда и под каким соусом будет вторая частичная мобилизация.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:04
      -1
      Самое большее ещё 1,5 года."Мясо" с мотивацией у ВСУ тупо закончится.
      1. mihey
        mihey Сегодня, 15:10
        0
        Там уже во во всю пшеки чуть ли не ротным составом встречаются. Я к тому, что мясо будет поставляться какое-то время и после того, как аборигены закончатся.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 16:15
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Самое большее ещё 1,5 года.

        Да какие 1,5 года? Чуть подождать - зимой замёрзнут!

        Обычно в тяжёлые времена находятся шептуны-успокоители, которые уговаривают потерпеть и дождаться чудесного разрешения ситуации.

        Например, в 22 году писали, что Европе, дескать, кирдык без нашего газа будет, что там бушует нереальный кризис, который вряд ли пережить. Все верили! И что? Рубль валится у нас, а в зоне евро с газом и ценами все в порядке.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 16:09
      0
      Западные аналитики считают, что шеф украинской военной разведки подразумевает приближение осени и зимы...

      А до осени 10 месяцев?!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    0
    Буданов считает 10 месяцев ,а мы сколько?У нас спросили,мы как бы к американским выборам отношения не имеем.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:49
    +3
    Байден дал приказ успеть к старту предвыборной кампании? Вперёд, за Хантера и за Грету! За демпартию!
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:05
    +1
    Мне кажется месяца четыре у них есть, а на десять что-то губы раскатали. what