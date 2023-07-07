У Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха на поле боя

Украина располагает ограниченным запасом времени для того, чтобы получить какие-либо положительные результаты на линии фронта. Такое заявление в беседе с информационным агентством Reuters сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.Западные аналитики считают, что шеф украинской военной разведки подразумевает приближение осени и зимы, когда погодные условия могут значительно затруднить для украинских формирований ведение боевых действий на определенных участках фронта.- подчеркнул начальник украинской военной разведки.По словам генерала Буданова, в настоящее время идет контрнаступление ВСУ. Но более подробно его описывать он не стал, отметив, что «успех будет позже». Глава ГУР вспомнил о ситуации с Артемовском (Бахмутом). Штурм города продолжался более десяти месяцев. Буданов заявил, что в рамках украинского контрнаступления реализуется задача «чуть больше Бахмута», однако Киев располагает менее чем десятью месяцами.Впрочем, за месяц с лишним боевых действий ВСУ не добились желаемых результатов ни на одном направлении своего контрнаступления. Украинские формирования несут очень большие потери в личном составе и бронетехнике, которые западные эксперты связывают с тем, что Киев слишком понадеялся на поставленную странами НАТО военную технику и недооценил военный потенциал России.