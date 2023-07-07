Британское издание: В ВСУ сомневаются в возможности прорыва российской обороны в процессе контрнаступления

В ВСУ сомневаются в возможности прорыва российской обороны в процессе контрнаступления, учитывая растущие потери

В последнее время украинские боевики стали опасаться, что контрнаступление ВСУ, которое продолжается уже целый месяц с небольшим, так и закончится без результатов. Об этом пишет британское издание The Daily Express.Российская армия смогла создать слишком сильную линию обороны на тех направлениях, где пытаются прорываться украинские формирования. Сейчас возможность прорыва ВСУ находится под вопросом.- отмечает британское издание.Вера украинских солдат в успех контрнаступления ВСУ стремительно тает. Хотя командование ВСУ утверждает, что наступательные действия неминуемо завершатся неким «успехом», большинство солдат «на земле» в это не верит. На протяжении месяца с лишним украинские формирования не могут пробить российские линии обороны, которые британская пресса называет «непреодолимыми».В рядах ВСУ растут пессимистические настроения. Украинские военные считают, что без усиления поддержки со стороны стран НАТО их может ждать неизбежное поражение. Известно, что значительная часть военной техники, переданной Западом ВСУ, уже уничтожена на поле боя, украинские формирования несут очень серьезные потери и в личном составе, но командование при этом не может отчитаться ни об одном событии, которое можно было бы трактовать как относительно серьезный «успех» украинских войск.