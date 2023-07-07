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Британское издание: В ВСУ сомневаются в возможности прорыва российской обороны в процессе контрнаступления

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Британское издание: В ВСУ сомневаются в возможности прорыва российской обороны в процессе контрнаступления

В последнее время украинские боевики стали опасаться, что контрнаступление ВСУ, которое продолжается уже целый месяц с небольшим, так и закончится без результатов. Об этом пишет британское издание The Daily Express.


Российская армия смогла создать слишком сильную линию обороны на тех направлениях, где пытаются прорываться украинские формирования. Сейчас возможность прорыва ВСУ находится под вопросом.

В ВСУ сомневаются в возможности прорыва российской обороны в процессе контрнаступления, учитывая растущие потери

- отмечает британское издание.

Вера украинских солдат в успех контрнаступления ВСУ стремительно тает. Хотя командование ВСУ утверждает, что наступательные действия неминуемо завершатся неким «успехом», большинство солдат «на земле» в это не верит. На протяжении месяца с лишним украинские формирования не могут пробить российские линии обороны, которые британская пресса называет «непреодолимыми».

В рядах ВСУ растут пессимистические настроения. Украинские военные считают, что без усиления поддержки со стороны стран НАТО их может ждать неизбежное поражение. Известно, что значительная часть военной техники, переданной Западом ВСУ, уже уничтожена на поле боя, украинские формирования несут очень серьезные потери и в личном составе, но командование при этом не может отчитаться ни об одном событии, которое можно было бы трактовать как относительно серьезный «успех» украинских войск.
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4 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:52
    +2
    Но ведь всё идёт по плану и вообще контрнаступ ещё даже не начинали
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: alexoff
      Но ведь всё идёт по плану и вообще контрнаступ ещё даже не начинали

      Ну вот это пусть они и заявят в Вильнюсе на саммите НАТО, и что на это им ответит Вашингтон.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:21
        0
        Вашингтон скажет - или давайте результат, или возвращайте деньги.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:54
    +1
    Если бы вера стремительно падала,то они бы не перли напролом на некоторых участках