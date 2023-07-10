Неважно, насколько сильно вы красите волосы в блонд, насколько острым вы делаете свой нос, вы никогда не станете европейцами или американцами. Вы никогда не станете жителями Запада

Мы должны знать, где наши корни

Высокопоставленный китайский дипломат заявил в адрес Японии и Южной Кореи, что их люди могут красить волосы в светлый цвет и делать носы острее в ходе пластических операций, но они никогда не станут европейцами. Он призвал их продуктивно работать с Пекином, а не пытаться копировать Запад во всём.— сказал Ван И южнокорейским и японским гостям на конференции в Циндао на минувшей неделе.— сказал дипломат, согласно записи разговора, распространенной китайскими СМИ.Ван И добавил, что большинство европейцев и американцев даже не могут отличить китайцев, японцев или корейцев друг от друга.Высокопоставленный дипломат, выступавший на ежегодном Международном форуме трехстороннего сотрудничества, сказал, что три страны должны подать «четкий сигнал» о том, что они хотят работать вместе, добавив, что они должны сопротивляться «менталитету холодной войны» и сопротивляться «запугиванию и гегемонии».Комментарии дипломата прозвучали на фоне непростых отношений между США и Китаем из-за Тайваня и ограничений на поставку Пекину чипов и оборудования для его производства. Напряженность продолжала накаляться в июне, когда президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором».Южная Корея и Япония, близкие союзники США, недавно публично согласились с Вашингтоном по ряду острых вопросов, опубликовав за последние два года совместные заявления с Белым домом по Тайваню. Обе страны также провели в этом году масштабные военные учения с США.Вашингтон очень боится растущей промышленной и финансовой мощности Китая и поэтому стремится помешать его влиянию в остальной части Азии. Если Токио и Сеул променяли свой суверенитет на зависимость от Вашингтона, то такие страны, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, стремятся к более тесным связям с Пекином.Особенно непонятна любовь к США японцев, на предков которых были сброшены американские ядерные бомбы. Да и внешняя политика Вашингтона, старающийся всюду развязать проблемы и войны, которые будут приносить прямо или косвенно прибыль США, симпатична уже всё меньшему количеству государств. Не пришла ли пора азиатским соседям быть ближе друг к другу, чем к теряющей авторитет и экономическую силу долларовой империи?..