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Китайский дипломат: в Японии и Южной Корее могут красить волосы в «блонд» и делать пластику носа, но от этого не станут ни европейцами, ни американцами

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Китайский дипломат: в Японии и Южной Корее могут красить волосы в «блонд» и делать пластику носа, но от этого не станут ни европейцами, ни американцами

Высокопоставленный китайский дипломат заявил в адрес Японии и Южной Кореи, что их люди могут красить волосы в светлый цвет и делать носы острее в ходе пластических операций, но они никогда не станут европейцами. Он призвал их продуктивно работать с Пекином, а не пытаться копировать Запад во всём.


Неважно, насколько сильно вы красите волосы в блонд, насколько острым вы делаете свой нос, вы никогда не станете европейцами или американцами. Вы никогда не станете жителями Запада

— сказал Ван И южнокорейским и японским гостям на конференции в Циндао на минувшей неделе.

Мы должны знать, где наши корни

— сказал дипломат, согласно записи разговора, распространенной китайскими СМИ.

Ван И добавил, что большинство европейцев и американцев даже не могут отличить китайцев, японцев или корейцев друг от друга.

Высокопоставленный дипломат, выступавший на ежегодном Международном форуме трехстороннего сотрудничества, сказал, что три страны должны подать «четкий сигнал» о том, что они хотят работать вместе, добавив, что они должны сопротивляться «менталитету холодной войны» и сопротивляться «запугиванию и гегемонии».

Комментарии дипломата прозвучали на фоне непростых отношений между США и Китаем из-за Тайваня и ограничений на поставку Пекину чипов и оборудования для его производства. Напряженность продолжала накаляться в июне, когда президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором».

Южная Корея и Япония, близкие союзники США, недавно публично согласились с Вашингтоном по ряду острых вопросов, опубликовав за последние два года совместные заявления с Белым домом по Тайваню. Обе страны также провели в этом году масштабные военные учения с США.

Вашингтон очень боится растущей промышленной и финансовой мощности Китая и поэтому стремится помешать его влиянию в остальной части Азии. Если Токио и Сеул променяли свой суверенитет на зависимость от Вашингтона, то такие страны, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, стремятся к более тесным связям с Пекином.

Особенно непонятна любовь к США японцев, на предков которых были сброшены американские ядерные бомбы. Да и внешняя политика Вашингтона, старающийся всюду развязать проблемы и войны, которые будут приносить прямо или косвенно прибыль США, симпатична уже всё меньшему количеству государств. Не пришла ли пора азиатским соседям быть ближе друг к другу, чем к теряющей авторитет и экономическую силу долларовой империи?..
Автор:
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11 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:56
    +5
    Все правильно он сказал. Но вот дойдет ли до "уважаемых гостей"?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: Егоза
      Все правильно он сказал. Но вот дойдет ли до "уважаемых гостей"?

      Вы тоже ошибаетесь, как и он. request
      Неважно, насколько сильно вы красите волосы в блонд, насколько острым вы делаете свой нос, вы никогда не станете европейцами или американцами. Вы никогда не станете жителями Запада
      belay Приняв западные ценности, и признав что все покупается и продается, японцы и корейцы вполне могут купить право стать жителями Запада и США. А что касается Родины, то это понятие на Западе отсутствует. request
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +5
    ... вы никогда не станете европейцами или американцами. Вы никогда не станете жителями Запада. Мы должны знать, где наши корни
    Прав китайский дипломат - врожденный менталитет, привычки и воспитание за цветом волос и пластикой не спрячешь. Как были жители этих стран для Запада презрительно-унизительно "узкоглазыми", так и останутся ими с соответствующем отношением.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 07:58
      +1
      Тем временем весь Запад с восторгом потребляет японское аниме и корейскую попсу, а сами китайцы за границей говорят, что они из Кореи, потому что это повышает их привлекательность у противоположного пола.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Как были жители этих стран для Запада презрительно-унизительно "узкоглазыми"

      Для янки все азиаты включая японцев - гуки и чаки.
      "... Японец был еще жив. Он был серьезно ранен в спину и не мог двигать руками, в противном случае он сопротивлялся бы до последнего вздоха. Рот японца сиял огромными золотыми коронками, и морпех, взявший его в плен, положил на них глаз. Он установил острие своего боевого ножа на основание коронки и ударил по рукояти ладонью. Из-за того, что японец колотил ногами и дергался, острие ножа соскользнуло с зуба и глубоко вонзилось в рот жертвы. Морпех выругался и ударом ножа разрезал ему щеки до самых ушей. Затем он упер ногу в нижнюю челюсть страдальца и попробовал еще раз. Кровь полилась изо рта японского солдата.
      - Прикончи его, чтобы он не мучился! – закричал я".

      Это не отрывок из сценария фильма ужасов.
      Это мемуары американского моряка Юджина Следжа, который своими глазами наблюдал, как американские войска вели себя с побежденными японцами во время Второй мировой войны.

      Вот так американцы изображали японцев, а теперь "друзья до гроба", но в оккупации.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:03
    +1
    Япония,ЮК сотрудничают с КНР даже перекрасившись и сделав пластические операции ,но в тихую . Ван И призывает это делать открыто.Западный рынок столько не сожрёт ,то что они производят.
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:03
    +2
    всё прально сказал...корейцы это китайцы которые думают что они японцы...а так все до одного жёлтые проворные ребятишки монголоидной расы
  5. Roust
    Roust Сегодня, 07:07
    0
    Поздно, они куплены западом с потрохами, волосы - в блонд, - ерунда, а вот мозги, - это уже неизлечимо. Руина вам - в пример.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:11
      +3
      Цитата: Roust
      Поздно, они куплены западом с потрохами,

      Не просто куплены
      Если Токио и Сеул променяли свой суверенитет на зависимость от Вашингтона...

      А он у них был?
      На терриотори и Японии расположены 120 американских военных баз, ещё 73 в Р. Кореи. Какой суверенитет?
      Больше баз только в Германии (121). Может ещё про суверенитет Германии потолкуем, про "независимость" их политических элит...
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:07
    +2
    Цитата: Егоза
    Все правильно он сказал. Но вот дойдет ли до "уважаемых гостей"?

    Нет. Еще остается надежда на круглые глаза.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:33
    +1
    "..не могут отличить" а что они отличаются? Должны конечно отличаться, но для нас одинаковые!