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Президент Украины заявил, что ВСУ сложно наступать и обороняться при нехватке дальнобойного оружия

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Президент Украины заявил, что ВСУ сложно наступать и обороняться при нехватке дальнобойного оружия

Украинская армия испытывает определенные трудности в наступлении и обороне в связи с тем, что у нее мало дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге в Чехии, где он побывал с официальным визитом.


Как отметил Зеленский, сейчас Россия имеет явное преимущество в дальнобойной артиллерии. Это позволяет российской армии поражать цели на дальних расстояниях. ВСУ сложно наступать и обороняться при нехватке дальнобойного оружия, считает глава киевского режима.

Зеленский обратился к руководству США с призывом скорее передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что украинские власти в настоящее время ведут переговоры и с другими западными странами о передаче ракет большей дальности. Ранее Зеленский открыто обвинил Запад в том, что он медлил с поставками оружия. Глава киевского режима назвал «бесчеловечностью» любую медлительность с поставками вооружений.

Сейчас киевский режим начинает винить в неудачном контрнаступлении ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях западные страны, которые, во-первых, передали мало оружия, а во-вторых, слишком медлили с его передачей. Кроме того, представители украинских властей заявляют, что, если бы контрнаступление ВСУ началось раньше, оно якобы стало бы более успешным.

Но в действительности именно Украина пыталась отсрочить время начала контрнаступления, хотя Запад ее постоянно подталкивал к началу наступательных действий, подчеркивая, что передал «достаточное» количество вооружений и военной техники для атак против российских позиций.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:56
    +3
    Ну,есть еще один вариант,дабы все сложности ушли.Сдаться.А Зеле-красиво уйти,как и кумиру-Алоизовичу
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:59
    +1
    Наркоман задолбал,ведёт себя как проститутка( кокс уже не берёт,не штырит) требующая доплаты за нетрадиционный секс.Сутенёр сказал в позу ,так в позу.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      ведёт себя как проститутка

      почему как?!
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:59
    0
    Время обрезов прошло. Люди хотят дальнобойности.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 15:05
      0
      Но здесь про людей ни слова. Это сплошное свинство.
      1. Комментарий был удален.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:09
    0
    Все предсказуемо. Дайте дальнобойное оружие, затем- сверхдальеобойное, затем стратегическое- межконтинентальное , естественно ядерное. Затем межгалактическое - желательно звезду смерти. Внимание, вопрос: а, не проще уничтожить зеленско-бандеровско- фашистский режим ? Силы и средства есть. Решимость народа- присутствует. Дело за "малым".
  5. -sa-
    -sa- Сегодня, 15:25
    0
    Самое фиговое,что эта тварина в будущем сбежит в свою америгу или еще куда и избежит всей ответственности за геноцид и своего народа и народа россии
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:29
      0
      Это уже от наших зависит. Во времена дронов устроить налет на виллу в Майами довольно просто, стоит только захотеть
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:26
    0
    А разве копателям моря , запорожским казакам было легко? И не было у них никакого "дальнобойного оружия". А коль не жили бАгато , не ... кой начинать!!!
    1. Dzenn
      Dzenn Сегодня, 16:00
      0
      Да и дроны не нужны, во времена культа личности, ледоруб справился. С ледорубами проблем нет, а вот то ли личности, то ли культа не хватает.
  7. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 16:02
    0
    Ловко перевернули.С запада получают дальнобойные системы,сами разработали и начали применение сау "Богдана",что в ВС РФ подобное только планируется к появлению,а туда же.Конечно преимущество ВСу в дальнобойных высокоточных арт.системах никто не отменял,теперь получают аналоги Искандеров, налицо полный гешефт,хотя ВС РФ могли бы ответить снятием с консервации "Точки-У", доработкой дистанционного управления,чтобы при отказе и взрыве ракет ,с истекшим сроком хранения,никто не пострадал.Хотя в советское время делали ракеты с большим запасом прочности, надо только провести соответствующие испытания.Да и "Эльбрус" наверняка тоже имеется на складах,только применяй!