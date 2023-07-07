Украинская армия испытывает определенные трудности в наступлении и обороне в связи с тем, что у нее мало дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге в Чехии, где он побывал с официальным визитом.
Как отметил Зеленский, сейчас Россия имеет явное преимущество в дальнобойной артиллерии. Это позволяет российской армии поражать цели на дальних расстояниях. ВСУ сложно наступать и обороняться при нехватке дальнобойного оружия, считает глава киевского режима.
Зеленский обратился к руководству США с призывом скорее передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что украинские власти в настоящее время ведут переговоры и с другими западными странами о передаче ракет большей дальности. Ранее Зеленский открыто обвинил Запад в том, что он медлил с поставками оружия. Глава киевского режима назвал «бесчеловечностью» любую медлительность с поставками вооружений.
Сейчас киевский режим начинает винить в неудачном контрнаступлении ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях западные страны, которые, во-первых, передали мало оружия, а во-вторых, слишком медлили с его передачей. Кроме того, представители украинских властей заявляют, что, если бы контрнаступление ВСУ началось раньше, оно якобы стало бы более успешным.
Но в действительности именно Украина пыталась отсрочить время начала контрнаступления, хотя Запад ее постоянно подталкивал к началу наступательных действий, подчеркивая, что передал «достаточное» количество вооружений и военной техники для атак против российских позиций.