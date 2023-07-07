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Генсек НАТО заявил, что президент Украины приедет в Вильнюс на саммит альянса

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Генсек НАТО заявил, что президент Украины приедет в Вильнюс на саммит альянса

Президент Украины Владимир Зеленский все же примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


Как отметил руководитель Североатлантического альянса, Зеленский будет участвовать в первом заседании нового Совета Украина – НАТО. О создании такой структуры как раз и планируется объявить во время проведения саммита в столице Литвы. Данное заседание пройдет на второй день саммита, 12 июля.

Впрочем, пока непонятно, будет ли участвовать президент Украины в самом саммите НАТО, или же ему предстоит выступить лишь на заседании Совета Украина – НАТО. Что интересно, ранее Зеленский заявлял, что если на саммите западные страны не будут официально приглашать Украину в альянс, то он на мероприятие в Вильнюсе не приедет.

Генсек НАТО рассказал, что на саммите будет принят ряд важных решений по украинскому вопросу. В частности, страны Североатлантического альянса обсудят и согласуют программу поддержки Украины, рассчитанную на несколько лет. Главная цель данной программы заключается в достижении совместимости вооруженных сил Украины и стран НАТО. То есть, альянс рассчитывает использовать Украину в качестве своего форпоста на долгие годы вперед.

Во-вторых, страны-участницы НАТО собираются предоставить Украине очередной финансовый транш в размере 500 млн евро на такие цели как обеспечение страны топливом, лекарственными препаратами, оборудованием для военных госпиталей и так далее.

В-третьих, по словам Столтенберга, западные государства планируют в очередной раз подтвердить путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

Наконец, будет создан Совет Украина-НАТО, который Запад хочет сделать платформой для принятия решений в военно-политической сфере. Но, что интересно, генсек НАТО не стал распространяться о том, получит ли в Вильнюсе Украина официальное приглашение в альянс или нет.
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13 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:19
    +2
    А то ныл мол обиделся. Не поедет, если в нату не возьмут. Приказали и поехал.
    Зеленский - кукла-перчатка надетая на звёздно-полосатую руку.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:32
      +2
      Можно сказать точнее мальчик по вызову.Ему не привыкать - всегда этим занимался.
      1. grem
        grem Сегодня, 15:44
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Можно сказать точнее мальчик по вызову.Ему не привыкать - всегда этим занимался.

        Опять в одно и той же футболки и НЫТЬ НЫТЬ НЫТЬ ! Укол будет двойной
        Ну и песня за спиной Поддрержка

        Все молчат в Одесе
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:21
    0
    Генсек НАТО заявил о приезде Зеленского,с грустным лицом.)
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:22
    +1
    Когда "просят" американские "друзья" -нельзя отказываться. Поэтому приехать Зеленскому придется.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 15:30
    +1
    .....если..... не будут приглашать Украину официально в альянс, то он на мероприятие в Вильнюсе не приедедет....

    Зелепун пугал ежа голым местом, а потом одумался, смилостивился и решил не только поехать, но и выступить. no Снизошёл
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:33
    +1
    Наконец, будет создан Совет Украина-НАТО

    Вот поэтому у нас говорили - "у нас страна Советов, а не дуракав", а у них всё наоборот.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:35
    +1
    А вот интересно, принимать бродячих артистов из цирка-шапито - это европейская традиция:?)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: БМП-2
      А вот интересно, принимать бродячих артистов из цирка-шапито - это европейская традиция:?

      Чем глупее, тем лучше.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:37
    0
    господа шоу продолжается на шоу придет зеля ! украинский режим живой и не че ему не будет ! наверное но это не точно !
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:45
    0
    Последний диктатор Европы ,но зато свой
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:47
    0
    Это, классический "бедный родственник". Однако, предельно циничный, наглый и тщеславный. Селянско-хуторянская беспардонность в полной красе. Хоть тушкой, хоть чучелом.
  10. agoran
    agoran Сегодня, 16:03
    0
    Очень интересно. Президент еврей нацистского государства приедет в столицу Вильно, это там где уничтожали евреев. Очень показательно.