Генсек НАТО заявил, что президент Украины приедет в Вильнюс на саммит альянса

Президент Украины Владимир Зеленский все же примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Как отметил руководитель Североатлантического альянса, Зеленский будет участвовать в первом заседании нового Совета Украина – НАТО. О создании такой структуры как раз и планируется объявить во время проведения саммита в столице Литвы. Данное заседание пройдет на второй день саммита, 12 июля.Впрочем, пока непонятно, будет ли участвовать президент Украины в самом саммите НАТО, или же ему предстоит выступить лишь на заседании Совета Украина – НАТО. Что интересно, ранее Зеленский заявлял, что если на саммите западные страны не будут официально приглашать Украину в альянс, то он на мероприятие в Вильнюсе не приедет.Генсек НАТО рассказал, что на саммите будет принят ряд важных решений по украинскому вопросу. В частности, страны Североатлантического альянса обсудят и согласуют программу поддержки Украины, рассчитанную на несколько лет. Главная цель данной программы заключается в достижении совместимости вооруженных сил Украины и стран НАТО. То есть, альянс рассчитывает использовать Украину в качестве своего форпоста на долгие годы вперед.Во-вторых, страны-участницы НАТО собираются предоставить Украине очередной финансовый транш в размере 500 млн евро на такие цели как обеспечение страны топливом, лекарственными препаратами, оборудованием для военных госпиталей и так далее.В-третьих, по словам Столтенберга, западные государства планируют в очередной раз подтвердить путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе.Наконец, будет создан Совет Украина-НАТО, который Запад хочет сделать платформой для принятия решений в военно-политической сфере. Но, что интересно, генсек НАТО не стал распространяться о том, получит ли в Вильнюсе Украина официальное приглашение в альянс или нет.