Ядерное оружие США. Туманные перспективы

РГЧ ИН МБР "Минитмен-3" , оснащенная боеголовками W-62/Mk12
Ядерный арсенал США за последний год практически не изменился, министерство обороны поддерживает в строю 3708 боеголовок. Из них только около 1770 боеголовок развернуты на носителях, а примерно 1938 находятся в резерве. Кроме того, примерно 1536 снятых с вооружения боеголовок ожидают демонтажа, в результате чего общий запас ядерных боеголовок составляет примерно 5244 единицы. Из примерно 1770 развернутых боеголовок 400 находятся на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, примерно 970 — на баллистических ракетах подводных лодок, 300 — на базах бомбардировщиков в США и 100 тактических бомб — на европейских базах.
ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года, без сомнения. Ни одна из сторон не заинтересована в его денонсации. Напомню, договор ограничивает общее число стратегических носителей числом 800 развернутых и неразвернутых и 700 развернутых, а также число ядерных зарядов, размещённых на развернутых носителях – 1550 единиц.
27 октября 2022 года администрация Байдена выпустила несекретную версию своего давно откладывавшегося Обзора ядерной политики (NPR). Секретный NPR был представлен Конгрессу в марте 2022 года, но его публикация была отложена.
По сравнению с предыдущими отчетами NPR тон и содержание наиболее близки к отчету администрации Обамы от 2010 года. Однако он содержит значительные корректировки из-за осложнения отношений с Россией и Китаем.
В плане NNSA на 2022 год упомянуто вдвое больше новых проектов ядерного оружия, чем в предыдущем плане на 2018 год.
В одном из своих визитов в Москву в 2001 году (да-да, были времена, когда высокопоставленные чиновники США были у нас частыми гостями) экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд дал интервью корреспонденту «Красной звезды», в нём он отметил:
«…Кроме того, могут возникнуть проблемы с надёжностью и безопасностью оружия. И США, и Россия столкнулись с этой проблемой. Я могу сказать, что в США в настоящее время практически не осталось людей, которые способны производить ядерное оружие. Они уволились, и если сейчас окажется, что наше оружие не надёжно, то потребуется много времени, пока мы сможем создать новое. Это реальная проблема.»
Это заявление Рамсфельд сделал уже после того, как ушёл на пенсию «последний из могикан» — 77-летний руководитель Ливерморской национальной лаборатории Сеймур Сак — талантливый физик, разработчик большинства состоящих ныне на вооружении в армии и на флоте США ядерных зарядов, участник 85 ядерных испытаний.
Помимо прочего, в сентябре 1991 года конгресс США нанёс сокрушительный удар по собственному ядерному ОПК, приняв закон, запрещающий разрабатывать и производить новые типы ядерных зарядов, а также проводить испытания ядерного оружия. Одномоментно закрыты все прежние программы по разработке и производству новых боеприпасов. В частности, запрещено законом разрабатывать и производить ядерные элементы зарядов — сердечники из Pu 239, U233, U235 для первичных модулей; элементы из U233, U235 для вторичных модулей и элементы из U238 для третьей ступени (рукав). Закрыты предприятия по производству плутониевых сердечников в Savannah River Nuclear Solutions LLC (SRNS), урановых элементов в Y-12 National Security Complex (оборудование демонтировано, цеховые и складские строения разрушены) и Hanford Site (оборудование частично демонтировано, здание превращено в музей «Ядерной энергетики США»). Разрешено законом производить только ремонт ядерных зарядов с заменой «неядерных элементов» конструкции заряда (бризантного ВВ, электроники, электропроводки и т. д.), то есть производить так называемое продление жизненного цикла (LEP).
По сути, всё это время, 30 лет – почти вечность, американцы стояли на месте. Но нельзя сказать, что они совсем уж ничего не делали.
В годы холодной войны разработкой ядерного оружия в США занимались две лаборатории.
Лос-Аламосская национальная лаборатория (ЛАНЛ Los Alamos National Laboratory, LANL) — одна из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. ЛАНЛ с 1945 по 1991 год разработала 60 из 90 типов ЯЗУ экспериментальных и серийных, состоявших на вооружении армии, ВВС и флота США. Последние 30 лет ЛАНЛ не занималась военной тематикой, а вела разработку дешёвых и экологически чистых биотоплив, а также занималась продвижением научных знаний о возобновляемых источниках энергии. Лаборатория прилагает активные усилия в гуманитарной сфере, проводя научные исследования в области медицины. В 2010 году лаборант Бетт Корбер и её команда протестировали три вакцины против вируса иммунодефицита человека.
Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) — национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Основана в 1952 году по инициативе Эдварда Теллера и содействии Эрнеста Лоуренса для интенсификации работ по созданию термоядерной бомбы. Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух лабораторий в США, основополагающей задачей которых служила разработка ядерного оружия. Сейчас ЛЛНЛ занимается исследованиями в области наук, не связанных с оборонной деятельностью, таких как энергетика, экология и биология (в том числе биоинженерия). На «военной тематике» осталась только Sandia National Laboratories, которая, как и две вышеперечисленные, является порождением Манхэттенского проекта, но если ЛАНЛ и ЛЛНЛ занимались непосредственно разработкой ЯЗУ, то СНЛ занималось адаптацией ядерных зарядов к носителям, разработкой корпусов боеголовок и авиабомб.
Первой американской авиабомбой, созданной после окончания «холодной войны», стала в 1997 году В61-11 Bunker Buster. Работы по ней вела Sandia National Laboratories. Задачей СНЛ было на базе стандартной ядерной авиабомбы В61-7 сделать проникающий боеприпас, способный пробить 30 метров грунта средней плотности или двухметровое бетонное перекрытие и взорваться под землёй. Все работы проведены без участия генерального разработчика «физпакета» (ЯЗУ) W61-7 – ЛАНЛ. От директора ЛАНЛ Джона Брауна получили только следующее указание:
Джон Браун обнимает свое детище В61
«…делайте что хотите, только «физпакет» не вскрывать и не разбирать.»
Всего изготовлено 48 корпусных комплектов новых боеприпасов для переоборудования бомб В61-7 в В61-11. 36 из них в настоящее время стоит на вооружении бомбардировщиков В-2.
В 2020 году принята на вооружение управляемая ядерная авиабомба В61-12. Sandia National Laboratories создавали «новую» бомбу по той же схеме: в новом корпусе старый «физпакет» W61-4 мощностью 45 кт. Всего таких устройств в 1960-е произведено 695 единиц, 200 из них в виде авиабомб В61-4 состоит на вооружении тактической авиации, остальные хранятся на складах министерства энергетики США. Всего до 2025 года запланировано использовать до 500 «физпакетов» W61-4 для производства соответствующего количества бомб В61-12.
Бомба В61-12 стала управляемой корректируемой высокоточной, получив блок инерциально-спутниковой системы наведения, аналогичного управляемым бомбам JDAM. Также установлена новая хвостовая часть с рулями, которая позволила отказаться от старой парашютной системы, а также даст возможность размещать бомбу В61-12 во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35. Вес авиабомбы В61-12 составляет 375 кг, длина – 3,56 м, диаметр корпуса – 330 мм. Если КВО старой неуправляемой авиабомбы В61-4 при сбросе с бомбардировщика В-52 со средних высот составляло 180 метров, то новая бомба попадает в круг радиусом 30 метров.
ЯЗУ W-89, W-91 так и не принятые на вооружение
Ещё одна работа Sandia National Laboratories W93 выполняется в настоящее время. На этот раз заказ ВМС на новую боеголовку W93/Mk7 для замены устаревших W76-0/Mk4 и частичной замены W76-1/Mk4А и W88/Mk5. Новая боеголовка должна быть в габаритах Mk5 с «физпакетом» W61-7 регулируемой мощности от 0,3 кт до 340 кт. Всего таких устройств на складах министерства энергетики – 600 единиц. Поэтому о полной замене всех боеголовок на БРПЛ речи не идёт. На боеголовку W93/Mk7 «положили глаз» британцы. Они для своих «Трайдентов» после 2035 года, когда истечёт жизненный цикл W76-0/Mk4 британского арсенала, просто хотят «упасть на хвост», чтобы вообще не остаться без боеголовки. Хотя американцы с самого начала заявляли, что программа W93/Mk7 не решает всех проблем перевооружения сил БРПЛ, существует ещё дефицит в 1000 боеголовок, который придётся закрывать другими программами. Грубо говоря, американцы изначально публично заявили «самим мало».
Этот вопрос стал предметом особого внимания после того, как летом 2021 года стало известно, что Великобритания планирует увеличить свои запасы ядерных боеголовок. Лондон планирует иметь «не более» 260 боеголовок, что отменяет принятое десять лет назад решение сократить максимальное количество боеголовок с 225 до 180 к середине 2020-х годов; решение должно привести к увеличению запасов более чем на 40 процентов.
Официальный представитель министерства обороны Великобритании Ангус Лэпсли опроверг идею о том, что увеличение количества боеголовок связано с соглашением между США и Великобританией о совместной разработке новых боеголовок, запускаемых с подводных лодок.
В британской прессе муссируются слухи о том, что Великобритания каким-то образом получила от США сделку на W93 «купи одну – получи вторую бесплатно», и якобы это объясняет, почему количество боеголовок в британском арсенале значительно вырастет в ближайшее время, что не соответствует действительности.
«Для нас важно, чтобы программа W93, которую реализует ВМС США, продвигалась вперёд. Но у нас есть своя программа, и вы знаете, что мы будем продвигать свою программу вперёд»,
— добавил он.
После окончания «холодной войны» контроль над разработкой, производством и обслуживанием в течение всего жизненного цикла всего британского ядерного оружия переходил из рук в руки. И получалось всё не очень, как в русской народной пословице «У семи нянек дитя без глаза». В 1993 году контроль над британским ядерным арсеналом передан консорциуму Hunting Engineering и его субподрядчикам Brown and Root и AEA Technology. В 1999 контроль перешёл консорциуму BNFL, Lockheed Martin и Serco. В 2008 году британское правительство продало долю (контрольный пакет с так называемой «золотой акцией) компании BNFL американской частной компании Jacobs Engineering Group. Налицо постепенная, поэтапная деградация британского ядерного оборонно-промышленного комплекса. Если на заре «ядерной эры» Британия была одной из ведущих стран в области разработки ядерного и термоядерного оружия, то теперь от былого научно-технического и технологического могущества не осталось ничего — пшик, только одна маленькая американская частная компания, не имеющая никакого опыта по разработке и производству ядерного оружия. Компания до этого занималась обслуживанием АЭС. Все ЯЗУ, поступившие в виде боеприпасов на вооружение Королевских ВВС и ВМС, разработаны Исследовательским центром по атомному оружию (AWRE) в Олдермастоне недалеко от Рединга в Беркшире, но этот центр закрыт в 1997 году. Начиная с первых ядерных и термоядерных авиабомб Yellow Sun, Blue Danube, Violet Club и заканчивая последними британскими боеприпасами «холодной войны» — авиабомбой WE.177A/B/C и боеголовкой ET.317.
Если в 1960-е годы, реализуя совместную англо-американскую программу Resolution-Polaris, на американские ракеты англичане поставили свои боеголовки ET.317 вместо американских W-58/Mk2 , то в 1990-е на программе Vanguard-Trident II просто тупо по бартеру обменяли 9 тонн высокообогащённого реакторного урана на 200 (по другим данным – 225) готовых американских боеголовок W-76-0/Mk4. Великобритания на сегодня полностью утратила всяческие компетенции, технические, технологические возможности по разработке и производству ядерных боеприпасов и вынуждена полностью полагаться в деле поддержания собственного ядерного статуса на США.
В СССР разработчиками ЯЗУ также были две организации. В разное время они назывались по-разному. Это РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове и РФЯЦ-ВНИИТФ, КБ-1011 (Челябинск-70) в Снежинске.
По результатам проведённых в СССР (России) в 70-90-х годах работ по комплексам ракетного оружия ВМФ и РВСН, в том числе и по боеприпасам малого и среднего класса мощности, был достигнут, по существу, беспрецедентный качественный рост их основных характеристик, определяющих боевую эффективность. Значительно, в разы увеличилась удельная энергия ЯБП. Для боеприпасов малого и среднего класса она выросла с 1 кт/кг до 5,25 кт/кг.
Современные российские термоядерные боеприпасы, созданные уже в 2000-2010-х годах, — 100-килограммовый малого класса (150-250 кт), 200-килограммовый среднего класса (500 кт) и 400-килограмовый высокого класса (2Мт) мощности разработаны с учётом современных требований к повышенной безопасности на всех этапах жизненного цикла, надёжности, защищённости в нештатных условиях при эксплуатации и при несанкционированных действиях. Это обеспечивается впервые применённой инерциальной адаптивной системой подрыва в сочетании с используемыми в составе автоматики датчиками и устройствами. Одновременно повышен уровень противодействия ПРО. По расчётам ведущего американского специалиста Ханса М. Кристенсена, американцам понадобится не менее 20 лет при соответствующем финансировании, чтобы выйти на такой же, как у русских, уровень удельной мощности ядерных зарядов.
В новом плане управления и обслуживания американских ядерных запасов на 2022 год (SSMP) Национального управления ядерной безопасности (NNSA) вдвое увеличено количество программ создания новых ядерных боеголовок по сравнению с предыдущим планом 2018 года. План показывает, что сторонники ядерного оружия в полной мере использовали администрацию Трампа для развития ядерных программ.
Новый план также показывает, что в ближайшие два десятилетия стоимость ядерного оружия значительно возрастёт. Эти дополнительные расходы отражают неуклонно растущие амбиции Пентагона, требующего увеличения финансирования программ ядерной модернизации в ответ на принятие стратегии конкуренции великих держав, сформулированной в Стратегии национальной безопасности и Обзоре ядерной политики администрации Трампа.
Более того, в SSMP 2022 г. значительно сокращён доступ общественности к информации о деятельности NNSA в области ядерного оружия, сокращая почти вдвое размер публичной версии плана и опуская информацию, которая раньше включалась в предыдущие отчеты SSMP.
США начинает разработку новых ядерных боеприпасов.
Новый отчет NNSA удваивает количество новых программ модернизации ядерного оружия по сравнению с предыдущим планом SSMP с 2018 года. Недавно рассекречена и передана для прессы информация по новой военно-морской боеголовке W93, новой ядерной крылатой ракете морского базирования и двум будущим боеголовкам, которые, по всей видимости, будут производными того, что раньше называлось «надёжными боеголовками на замену» (RRW).
«Помимо этих боеголовок, — говорится в SSMP, — в 2040-х годах потребуется замена боеголовки для БРПЛ (W76-1 / 2).»
Некоторые «новые типы» будущих боеголовок были указаны в «Справочнике по ядерным вопросам» Министерства обороны США, опубликованном ранее в конце 2021 года.
Флот должен получить четыре из шести новых боеголовок. Первой из них должна была стать новая ядерная боеголовка для крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N), которую лоббировала и продвигала администрация Трампа. Конгресс профинансировал НИОКР по этой программе, и NNSA предполагала, что производство начнётся в 2029 году, но новая администрация Байдена отказалась от ядерных морских «томагавков». Следовательно, и программа модернизации ЯЗУ W80 по программе W80-5 была закрыта.
В 2018 году ещё администрация Трампа предложила «две новые дополнительные возможности, чтобы повысить гибкость и диапазон своих индивидуальных вариантов сдерживания». Первая из этих новых возможностей включала модификацию «небольшого количества» существующих двухступенчатых термоядерных боеголовок W76-1/Mk4А мощностью 90 килотонн в одноступенчатые боеголовки путём «выключения» вторичной ступени, чтобы ограничить мощность до приблизительно 8 килотонн. Новая боеголовка W76-2/Mk4А, как утверждалось в NPR 2018 года, будет необходима, чтобы «помочь противостоять любому ошибочному восприятию «пробела» в возможностях регионального сдерживания США». В декабре 2019 года заместитель министра обороны по политике Джон Руд заявил журналистам, что боеголовка Trident малой мощности «очень стабилизирует» и никоим образом не поддерживает концепцию скорейшего применения ядерного оружия малой мощности, хотя NPR прямо заявило, что оружие приобретается для «возможности быстрого реагирования». На сегодня в арсенале ВМФ США имеется 25 боеголовок W76-2/Mk4А.
Вторая новая военно-морская боеголовка — W93/Mk7, анонсированная NNSA в феврале 2020 года. Американская компания Sandia National Laboratories в настоящее время ведёт НИОКР по теме W93/Mk7 для замены устаревших W76-0/Mk4 и частичной замены W76-1/Mk4А и W88/Mk5. Новая боеголовка должна быть в габаритах Mk5 с «физпакетом» W61-7 регулируемой мощности от 0,3 до 340 килотонн. Всего таких устройств на складах Министерства энергетики США 600. Важно отметить, что W93 не указана как замена боеголовкам W76/Mk4 или W88/Mk5, а в качестве частичной замены или в качестве дополнения, из-за острого дефицита W76/Mk4 и W88/Mk5, прошедших программу LEP. Это соответствует описанию в планах ВМФ по новой боеголовке.
Переделка боеголовки W-76-0/Mk4 в W-76-2/Mk4 на предприятии Pantex
Третья военно-морская боеголовка — SLW/Х, которая как раз готовится полностью заменить все W76-1/Mk4А и W76-2/Mk4А. Это указывает на то, что SLW/Х – боеголовка нового типа, может иметь гибкие настройки мощности от 0,3 кт до 90 кт, чтобы охватить как малый класс мощности W76-1, так и сверхмалый класс W76-2.
Четвёртая военно-морская боеголовка — это будущая стратегическая боеголовка морского базирования FSSW среднего класса мощности (до 500 кт), так же как и SLW, боеголовка нового типа, которая указана в качестве замены W88/Mk5, боеголовки БРПЛ максимальной мощности, срок службы которой в настоящее время продлевается в рамках программы Alt 370.
Силы Межконтинентальных Баллистических Ракет получат одну новую боеголовку, известную как Future Strategic Land-Based Warhead (FSLW), взамен W87/Mk 21 и W78/Mk12А. Из SSMP неясно, предназначена ли новая боеголовка для замены двух типов боеголовок МБР устаревшей W78/Mk12А и относительно новой W87/Mk21, или же только W78/Mk12А. Если же произойдёт замена всего арсенала W87/Mk21 и устаревших W78/Mk12А, то силы МБР перейдут на одну боеголовку вместо двух, которые в настоящее время вооружены МБР.
Бомбардировщики получают новое оружие, известное как Future Air-Delivered Warhead (FAW). Оружие ранее было известно как B61-13. Это оружие является развитием модели B61-12.
Разработка новых типов боеголовок, похоже, продолжает тенденцию к изменению прежнего подхода, принятого после окончания холодной войны, уходя от простого продления срока службы существующих боеголовок к разработке и производству оружия, основанного на значительно модифицированных или даже новых конструкциях с новыми возможностями. Обзор ядерной стратегии за 2018 год снял ограничения, содержащиеся в Обзоре ядерной стратегии за 2010 год, в отношении новых типов боеголовок. Вместо этого SSMP 2022 открыто оправдывает новое требование, позволяющее быстро начать разработку и производство новых типов ядерных боеголовок с «расширенными военными возможностями» и «реагировать на возросшие угрозы» в контексте конкуренции великих держав. Новое ЯЗУ W93/Mk7, например, будет «реагировать на изменение стратегической среды» и «улучшать… гибкость для противодействия будущим угрозам», согласно SSMP. Новые боеголовки баллистических ракет будущего якобы будут «поддерживать угрозы, ожидаемые в 2030 году и в последующий период». Нет никаких сомнений, что в ЛАНЛ и ЛЛНЛ работают молодые, высокообразованные и талантливые физики с высоким IQ, но справятся ли они с поставленными перед ними задачами, не имея никакого опыта работы в этой области и специальных, я бы сказал – специфических знаний, — это большой вопрос.