Ядерное оружие США. Туманные перспективы



РГЧ ИН МБР "Минитмен-3" , оснащенная боеголовками W-62/Mk12

«…Кроме того, могут возникнуть проблемы с надёжностью и безопасностью оружия. И США, и Россия столкнулись с этой проблемой. Я могу сказать, что в США в настоящее время практически не осталось людей, которые способны производить ядерное оружие. Они уволились, и если сейчас окажется, что наше оружие не надёжно, то потребуется много времени, пока мы сможем создать новое. Это реальная проблема.»



Джон Браун обнимает свое детище В61

«…делайте что хотите, только «физпакет» не вскрывать и не разбирать.»



ЯЗУ W-89, W-91 так и не принятые на вооружение

«Для нас важно, чтобы программа W93, которую реализует ВМС США, продвигалась вперёд. Но у нас есть своя программа, и вы знаете, что мы будем продвигать свою программу вперёд»,

«Помимо этих боеголовок, — говорится в SSMP, — в 2040-х годах потребуется замена боеголовки для БРПЛ (W76-1 / 2).»



Переделка боеголовки W-76-0/Mk4 в W-76-2/Mk4 на предприятии Pantex