Военное обозрение
Войти Регистрация

Поставленные ВСУ Финляндией машины разминирования на базе танка Leopard глохнут от жары

16
Поставленные ВСУ Финляндией машины разминирования на базе танка Leopard глохнут от жары

Поставленные украинской армии из Финляндии машины разминирования на базе немецких танков Leopard 2R не могут функционировать в условиях 35-градусной жары. Двигатели требуют дополнительного охлаждения, с чем возникают проблемы, приводящие к сбоям в их работе.


Сообщается, что три оставшихся в распоряжении ВСУ машины разминирования этого типа глохнут при попытках использования на Ореховском направлении Запорожского фронта.

Также сообщается, что отправив украинской армии имевшиеся на вооружении и оказавшиеся крайне неудачными машины разминирования на базе танка Leopard, финская армия продолжает использовать проверенные годами эксплуатации аналоги на базе советских танках Т-55.

Несмотря на то, что значительная часть Т-55 давно снята с вооружения финской армии, некоторое количество машин этого типа еще остается в эксплуатации и используется с колейными минными тралами, закупленными еще во времена СССР.

В конце 50-х годов прошлого века финским Минобороны было приобретено около семидесяти единиц танков Т-54А. Спустя почти четверть века была проведена глубокая модернизация советских танков. В частности, на них были установлены новейшие на то время многоканальные прицелы, орудия были оснащены термозащитными кожухами. На башни были установлены дымовые гранатометные установки, а ходовые части были прикрыты бортовыми экранами.

Закупленные у Германии бывшие в употреблении 56-тонные танки Leopard 2 оснастили тяжелыми колейными тралами КМТ-5М, тем самым переоборудовав в инженерные машины разминирования. Однако, модификация "R" показала низкую эффективность, особенно в зимних условиях, и все шесть имевшихся единиц этой техники были переданы боевикам киевского режима.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    +5
    Такого быть не может,может быть потеря мощности и посмотрите наконец ,что мехводы в фильтра напихали.Затейники.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:49
      +3
      Вполне возможный вариант... хотя, чем там "прапор" солярку бодяжил, пойди разберись. Уж они затейники среди всех затейников, натуру не изменишь.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 16:03
      +4
      От перегрева двигатель может заклинить. Но это раз и навсегда.
      А если просто глохнет или не запускается - верная примета, что мехводы грамотные и умелые.
      И дохнуть на минном поле не входит в их планы.
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 15:43
    0
    Однако, модификация "R" показала низкую эффективность, особенно в зимних условиях,

    Чего то совсем непонятно, зимой показали низкую эффективность, а летом глохнут от жары. Вот финики хохлам интересные машинки подкинули!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:54
      +2
      Цитата: Старый_геолог
      Вот финики хохлам интересные машинки подкинули!

      Нормальный ход! И гегемону подмахнули и дерьмо шумерам скинули!
  3. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 15:44
    +3
    эх,не подумали фрицы,о глобальном потеплении....а зря)
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:45
    +3
    Хорошая техника - зимой пахать не может, летом пахать не может! Демисезонная? wink
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 15:46
    +1
    Поставленные ВСУ Финляндией машины разминирования на базе танка Leopard глохнут от жары

    Глохнут от жары, мёрзнут от холода и вязнут в чернозёме... А так ничё, нормальный пепелац, на парады таскать...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:53
      +2
      И главное - держать их подальше от мин, а то от мин они тоже глохнут
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:01
        0
        Исчерпывающая мысль!) А Вы ее ВСУкам подскажите.)
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:02
        0
        Ваш коментарий самый лучший ,по этой теме. hi
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:47
    +3
    Сообщается, что три оставшихся в распоряжении ВСУ машины разминирования этого типа глохнут при попытках использования на Ореховском направлении Запорожского фронта.

    Также сообщается, что отправив украинской армии имевшиеся на вооружении и оказавшиеся крайне неудачными машины разминирования на базе танка Leopard, финская армия продолжает использовать проверенные годами эксплуатации аналоги на базе советских танках Т-55.
    . Ну так КАЛАШНИКОВ самый лучший автомат, на все времена, всегда и ВЕЗДЕ!!!
    Т 55, тот же КАЛАШ, но побольше!!!
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:51
    0
    Зимой мешает генерал Мороз, весной и осенью полковник Распутица, ну а летом майор Жара. Ну и ещё на мины напарываются машины разминирования и тоже глохнут
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:55
    0
    Глохнут от жары или от жара? Имеется в виду жара от пожара? Извините за каламбур.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:59
    0
    Тут есть инженеры по дизелям?.. Я простой автолюбитель,но что то не помню,чтобы дизелю мешала,жара. Может я чего то не знаю?..
  10. HAM
    HAM Сегодня, 16:09
    0
    Фрицы финикам новый вариант "Колхиды" подсунули? Которая боится "гора-жара,снега" .....