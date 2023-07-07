Поставленные украинской армии из Финляндии машины разминирования на базе немецких танков Leopard 2R не могут функционировать в условиях 35-градусной жары. Двигатели требуют дополнительного охлаждения, с чем возникают проблемы, приводящие к сбоям в их работе.
Сообщается, что три оставшихся в распоряжении ВСУ машины разминирования этого типа глохнут при попытках использования на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Также сообщается, что отправив украинской армии имевшиеся на вооружении и оказавшиеся крайне неудачными машины разминирования на базе танка Leopard, финская армия продолжает использовать проверенные годами эксплуатации аналоги на базе советских танках Т-55.
Несмотря на то, что значительная часть Т-55 давно снята с вооружения финской армии, некоторое количество машин этого типа еще остается в эксплуатации и используется с колейными минными тралами, закупленными еще во времена СССР.
В конце 50-х годов прошлого века финским Минобороны было приобретено около семидесяти единиц танков Т-54А. Спустя почти четверть века была проведена глубокая модернизация советских танков. В частности, на них были установлены новейшие на то время многоканальные прицелы, орудия были оснащены термозащитными кожухами. На башни были установлены дымовые гранатометные установки, а ходовые части были прикрыты бортовыми экранами.
Закупленные у Германии бывшие в употреблении 56-тонные танки Leopard 2 оснастили тяжелыми колейными тралами КМТ-5М, тем самым переоборудовав в инженерные машины разминирования. Однако, модификация "R" показала низкую эффективность, особенно в зимних условиях, и все шесть имевшихся единиц этой техники были переданы боевикам киевского режима.