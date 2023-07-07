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Власти Киева начали записывать жителей украинской столицы на подготовку к «национальному сопротивлению»

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Власти Киева начали записывать жителей украинской столицы на подготовку к «национальному сопротивлению»

В настоящее время в Киеве началась запись горожан на подготовку к «национальному сопротивлению». Это следует из сообщения на сайте городской администрации.


В сообщении мэрии Киева подчеркивается, что обучение горожан займет всего один день и будет бесплатным. На курсах обещают научить жителей украинской столицы основам минно-взрывной безопасности, азам обращения со взрывными устройствами и взрывоопасными веществами, стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием, защите от оружия массового поражения, безопасности в условиях радиационного и химического заражения окружающей среды.

Для того, чтобы занятия могли посещать работающие люди, их будут проводить по выходным дням. В роли инструкторов выступят сотрудники департамента муниципальной безопасности Киевской городской гражданской администрации, а также волонтеры, в том числе с боевым опытом.

Как мы видим, неудачное контрнаступление ВСУ заставило украинский режим задуматься о различных сценариях развития событий. Сейчас украинские власти, параллельно с рассуждениями о том, что «успех обязательно будет», пугают население заявлениями о предстоящей аварии на Запорожской атомной электростанции, Киевской ГЭС и других стратегически важных объектах в России и на Украине.

Впрочем, подготовка горожан к участию в так называемом «национальном сопротивлении» может ставить своей целью и формирование дополнительных резервов на случай дальнейшего коллапса мобилизационных ресурсов Украины.
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21 комментарий
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:52
    +3
    Интересно, для украинок тоже будут курсы " национального сопротивления"? И в чем этот " спротив" будет заключаться?) То " спротив" то " наступ".. А вообще, судя по тому как они ломились за границу, то это и есть нпстоящее украинское " сопротивление"))
    1. grem
      grem Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      А вообще, судя по тому как они ломились за границу, то это и есть нпстоящее украинское " сопротивление"))

      Оно самое ,там уже млн 10 СИДЯТ И ЖДУТ !
      Как только русские захватят все и начнут восстанавливать ЭТИ БАНДЕРОВЩИНА тут же появится и будет самая русскоязычная захватывая власть и все пособия и транши из России !
      Я их уже вижу на джипах газующих ,чтобы рвануть ..Проходили это уже !!!
      Я бы таких сразу расстреливал и сжигал ,как только к социалки подъехали за пособиями
      Прям на месте !!!!!
  2. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 15:53
    +5
    За один день обучится минно-взрывному делу и прочая прочая? Единственное знание которое можно впихнуть - "не подходить близко к этой хрени".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Не_боец
      Единственное знание которое можно впихнуть - "не подходить близко к этой хрени".

      Скорее научить одному - "Спасайся кто как может !"
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:16
        0
        Старый лозунг-"спасение утопающих-дело самих утопающих"
    2. Everevil
      Everevil Сегодня, 16:10
      0
      Единственное знание которое можно впихнуть - "не подходить близко к этой хрени

      А если у честь, что существует просто невероятное количество индивидов, которым и этого за день не объяснишь... laughing
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:12
      0
      А разве для того, чтобы тупо самоподзоваться, больше одного дня нужно? laughing Тут и 10 секунд хватит.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:53
    +4
    В сообщении мэрии Киева подчеркивается, что обучение горожан займет всего один день и будет бесплатным.

    За один день !!! Обучить основам минно-взрывной безопасности, азам обращения со взрывными устройствами и взрывоопасными веществами, стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием, защите от оружия массового поражения, безопасности в условиях радиационного и химического заражения окружающей среды.
    Да это за месяц не обучить, тем более людей гражданских. Но раз обучение прошёл, то можно и в окопы отсылать "пушечное мясо".
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: carpenter
      Да это за месяц не обучить, тем более людей гражданских. Но раз обучение прошёл, то можно и в окопы отсылать "пушечное мясо".

      Если корочки успел выхватить то можно на гастроли податься - селюков "обучать"...
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:53
    +1
    Если, это не прикол, значит стали опасаться возмездия? Это обнадеживает.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:05
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Если, это не прикол, значит стали опасаться возмездия? Это обнадеживает.

      Полагаю, готовятся к "партизанской" борьбе...
  5. BAI
    BAI Сегодня, 15:53
    +7
    Есть большое подозрение, что с этих курсов прямиком на фронт отправят
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:57
      +2
      Собственно сразу на фронте и обучат. Погонят на минное поле, кто перебежал - тот выучился, остальным соболезнования
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: BAI
      Есть большое подозрение, что с этих курсов прямиком на фронт отправят

      Как обученных и годных к строевой? lol
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:53
    +1
    Власти Киева начали записывать жителей украинской столицы на подготовку к «национальному сопротивлению»
    . О как, к тотальной могилизации готовятся!
    А тож, разные... и всякие, надеялись отсидется в сторонке... щаз з з дружно в строй и ать, два, поля "удобрять" !
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:55
    +1
    В сообщении мэрии Киева подчеркивается, что обучение горожан займет всего один день и будет бесплатным. На курсах обещают научить жителей украинской столицы основам минно-взрывной безопасности, азам обращения со взрывными устройствами и взрывоопасными веществами, стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием, защите от оружия массового поражения, безопасности в условиях радиационного и химического заражения окружающей среды.

    И всё за один день! Небось за выходные научат леоперд водить, а за неделю на Ф-16 летать
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    +2
    И в конце дня обучения ,будет вручаться путёвка в санаторий на передовую!
  9. Комментарий был удален.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:59
    0
    А в эту игру можно и вдвоем играть и бумерангом это может по самим же евроблагодетелям ударить в свете неизбежного кидка украины. Много кто в европы подастся а там как кинут шумеров, они моментально станут никому не интересны и их снимут с довольствия. А тут и минновзрывная подготовка пригодится отомстить благодетелям. Вершушку конечно накормят а вот остальных бешенцев точно нет и они будут очень рады такой заботе об их кружевных трусиках,кастрюльке и прочем.
  11. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:02
    0
    Это как с теробороной.говорили что будут служить в своём городе-патрули,блокпосты и пошли массово записываться,а потом бросили на фронт.так и с этими курсами-прослушал лекцию-пошел на фронт кмб с тобой провели.
  12. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 16:06
    +1
    аха.. Вы приходите- бесплатно научим (замануха халявой), а вечером военком прибывает с автозаком, для всех обучившихся по стандартам НАТО laughing
  13. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    0
    [i]"... В роли инструкторов выступят сотрудники департамента муниципальной безопасности Киевской городской гражданской администрации....."[/i
    И чего не придумаешь только бы самому на фронте не оказаться.......