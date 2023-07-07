Власти Киева начали записывать жителей украинской столицы на подготовку к «национальному сопротивлению»

В настоящее время в Киеве началась запись горожан на подготовку к «национальному сопротивлению». Это следует из сообщения на сайте городской администрации.
В сообщении мэрии Киева подчеркивается, что обучение горожан займет всего один день и будет бесплатным. На курсах обещают научить жителей украинской столицы основам минно-взрывной безопасности, азам обращения со взрывными устройствами и взрывоопасными веществами, стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием, защите от оружия массового поражения, безопасности в условиях радиационного и химического заражения окружающей среды.
Для того, чтобы занятия могли посещать работающие люди, их будут проводить по выходным дням. В роли инструкторов выступят сотрудники департамента муниципальной безопасности Киевской городской гражданской администрации, а также волонтеры, в том числе с боевым опытом.
Как мы видим, неудачное контрнаступление ВСУ заставило украинский режим задуматься о различных сценариях развития событий. Сейчас украинские власти, параллельно с рассуждениями о том, что «успех обязательно будет», пугают население заявлениями о предстоящей аварии на Запорожской атомной электростанции, Киевской ГЭС и других стратегически важных объектах в России и на Украине.
Впрочем, подготовка горожан к участию в так называемом «национальном сопротивлении» может ставить своей целью и формирование дополнительных резервов на случай дальнейшего коллапса мобилизационных ресурсов Украины.