Споры и последствия: снаряды DPICM для Украины

Снаряд M483A1 и боевой элемент M42
С прошлого года киевский режим выпрашивал у зарубежных партнеров кассетные боеприпасы. Некоторые страны решились на поставку такого оружия, тогда как другие отказали или продолжают обсуждать этот вопрос. К примеру, в США в течение нескольких месяцев пытались решить, можно ли отправить на Украину снаряды с оснащением типа DPICM. Споры завершились предсказуемым результатом – кассетные боеприпасы для артиллерии войдут в очередной пакет военно-технической помощи.
Просьбы и поставки
Просьбы о предоставлении кассетных боеприпасов, в т.ч. артиллерийских снарядов семейства DPICM, зазвучали прошлой осенью и были направлены, в первую очередь, к США. Американское руководство в течение нескольких месяцев не выносило положительного решения и не разрешало отгрузку таких изделий, хотя и прямого отказа не было.
Тем не менее, киевский режим уже сумел найти необходимые боеприпасы в других странах. Так, в начале января американские СМИ сообщали, что на Украину из Турции доставлена партия кассетных снарядов M483A1 DPICM американской разработки. При этом новость не имела достойных доказательств и быстро забылась. Однако через несколько месяцев выяснилось, что в украинских арсеналах действительно появились изделия M483A1. По всей видимости, это были боеприпасы именно из ранее раскрытой турецкой поставки.
Изделие M483A1 на Украине
В этом году стало известно, что у Киева есть еще один тип боеприпасов из линейки DPICM. На фотографиях из зоны боевых действий появились минометные мины M971 израильского производства, оснащенные американскими суббоеприпасами M80. Когда и как эти мины попали на Украину, неизвестно, но есть повод для определенных подозрений.
Споры завершены
Получив зарубежные изделия DPICM, киевский режим продолжал ждать поставку аналогичного оружия из США. Однако Вашингтон не торопился выделять подобную помощь. В качестве поводов для этого официально называли действующие законодательные ограничения и нежелание способствовать эскалации боевых действий. Впрочем, в течение нескольких последних месяцев ряд конгрессменов требовал отменить или обойти ранее введенные ограничения и начать поставки – и сталкивался с противодействием других законодателей.
Юридическая сторона этой ситуации достаточно проста. США не участвуют в Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и оставляют за собой право производить их, владеть и применять. Однако в прошлом США взяли на себя обязательство не экспортировать кассетные боевые части с низкой надежностью, у которых не срабатывает более 1% боевых элементов. Для суббоеприпасов DPICM, по разным оценкам, этот параметр превышает 2-3 проц. (существуют и более высокие оценки), и они не укладываются в имеющиеся ограничения.
В последние дни в американской прессе со ссылкой на неназванных представителей власти несколько изданий сообщалось, что Белый дом все же согласился отправить на Украину кассетные снаряды. Наконец, 7 июля эту информацию официально подтвердили в Пентагоне. Представитель ведомства рассказал, что в новый пакет помощи включат 155-мм снаряды DPICM. Точная модель и количество не названы.
Активно-реактивный снаряд M864
Боеприпас двойного действия
Разработка первых элементов будущего семейства боеприпасов DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition – «Улучшенный конвенциональный боеприпас двойного назначения») началась еще в пятидесятых годах, но желаемые результаты удалось получить только к началу семидесятых. Тогда на вооружение поступил первый кассетный снаряд новой линейки, и за ним последовали другие боеприпасы.
Основой семейства DPICM являются боевые элементы M42, M46, M77 и т.д. Это компактные легкие боеприпасы, предназначенные для размещения в кассете. Все они имеют цилиндрический корпус и ленточный парашют для ориентации при падении. Внутри корпуса помещен кумулятивно-осколочный заряд. Двойное назначение / действие из названия проекта выражается в способности поражать бронеобъекты и живую силу. Поздние боеприпасы семейства и модернизированные ранее оснащены самоликвидатором.
Суббоеприпасы DPICM могут использоваться с разными средствами доставки. Так, первым появился 155-мм артиллерийский снаряд M483(A1). В корпусе стандартных размеров удалось разместить 64 мелких элемента M42 и 24 более крупных M46. По дальности стрельбы M483 обеих версий не отличался от стандартных околочно-фугасных снарядов.
В восьмидесятых на базе M483 разработали активно-реактивный боеприпас M864. Установка газогенератора привела к сокращению доступного объема внутри снаряда и к уменьшению количества элементов M42 до 48 шт. При этом дальность полета выросла до 30 км.
105-мм унитарный выстрел со снарядом M915/916
Существует линейка аналогичных боеприпасов для 105-мм орудий. Сейчас ее основу составляют снаряды M915 и M916, оснащенные 42 элементами M80. Дальность стрельбы – до 14 км.
Изделия DPICM нашли применение и в реактивной артиллерии. В первую линейку ракет MFOM для РСЗО M270 MLRS входил снаряд M26. В нем удалось разместить 644 боеприпаса M77. Ракета M30 из современного семейства GMLRS несет более новые суббоеприпасы M101 в количестве 404 ед. Впрочем, такие изделия у США уже отсутствуют. Неуправляемые M26 списали ввиду морального устаревания, а M30 переделывают с установкой моноблочной БЧ.
Угрозы и ответы
В целом кассетные боеприпасы семейства DPICM являются типичными представителями своего класса и имеют все характерные преимущества. Появление подобных изделий у украинской артиллерии создает определенные угрозы для наших войск, мирных жителей и гражданской инфраструктуры. В то же время, кассетные снаряды и их оснащение не лишены недостатков, и имеется ряд других факторов, которые снижают их общую эффективность.
США планируют отправить на Украину изделия DPICM в калибре 155 мм. Ранее киевский режим получил несколько сотен самоходных и буксируемых артиллерийских систем этого калибра, но значительная их доля уничтожена. Оставшиеся орудия смогут использовать кассетные снаряды.
Суббоеприпас M80
Главное преимущество кассетного боеприпаса заключается в его способности поражать цели на определенной площади. Так, 155-мм снаряды при раскрытии разбрасывают боевые элементы DPICM в радиусе десятков метров. При этом каждый суббоеприпас при подрыве разбрасывает вокруг себя осколки, а при прямом попадании, может поразить кумулятивной струей бронеобъект или иную цель.
Впрочем, изделия семейства DPCIM не отличаются высокой надежностью. По официальным данным, не срабатывает 2-3 проц. суббоеприпасов. По другим оценкам, на месте обстрела остается лежать не менее 20-30 проц. элементов. Это означает, что реальные боевые возможности снаряда и его нагрузки значительно ниже расчетных. Соответствующим образом сокращается и опасность обстрела для войск или населения – хотя оставшиеся боевые элементы все еще представляют угрозу.
Нетрудно понять, как именно российская армия ответит на появление у противника кассетных снарядов DPICM. В первую очередь, будет усилена борьба с логистикой украинских формирований. Обнаружив и уничтожив транспорт или место хранения, можно предотвратить применение снарядов и его негативные последствия. Кроме того, большое значение сохраняет процесс поиска и уничтожения огневых позиций артиллерии вместе с орудиями и боекомплектом.
Украинские минометчики используют боеприпас M971 DPICM
Российская армия имеет разнообразные средства разведки и ударные комплексы, при помощи которых могут решаться такие задачи. При этом наши военные регулярно подтверждают возможность и способность пресечения вражеских перевозок, уничтожения складов ракетно-артиллерийского вооружения и поражения артиллерии.
Определенная доля снарядов все же будет доставлена на фронт и использована. В таком случае наша армия задействует весь накопленный опыт контрбатарейной борьбы для предотвращения артиллерийских ударов или прекращения уже начатой стрельбы. Если противник успеет выпустить снаряды, то высокий процент неразорвавшихся суббоеприпасов добавит работы саперам. От их работы будет зависеть безопасность населения и войск.
Решение принято
Таким образом, споры вокруг поставки кассетных артиллерийских снарядов на Украину завершены. Официальный Вашингтон определил свою позицию и включает такие боеприпасы в новый пакет помощи. Реальные поставки могут начаться в самое ближайшее время – как и ранее, снаряды будут брать со складов собственной армии.
Последствия этих событий понятны. Украинская артиллерия получит американские снаряды и начнет применять их по населенным пунктам – там они смогут нанести наибольший ущерб. Российской армии придется принимать соответствующие меры, и очевидно, что они будут крайне болезненными для противника. При этом киевскому режиму не следует надеяться на то, что новые снаряды изменят его перспективы и участь.