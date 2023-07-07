Австрия выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Далеко не все страны Европы согласны с идеей США организовать поставки Украине кассетных боеприпасов. Против этой инициативы выступило руководство Австрии.Как заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, поставки кассетных боеприпасов не столько гарантируют успех ВСУ, сколько приведут к длительным рискам для гражданского населения. Как известно, после применения кассетных боеприпасов, территория, на которой они использовались, долгое время будет оставаться непригодной к использованию. Понадобятся специальные мероприятия, чтобы обезопасить ее, убрав фрагменты снарядов.Ранее по той же причине против поставки кассетных боеприпасов Украине выступила и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую сложно заподозрить в предвзятом отношении к киевскому режиму, тем не менее, не поддержала идею США поставлять Украине такие боеприпасы. Она напомнила, что ФРГ ратифицировала конвенцию об ограничении использования таких боеприпасов.В то же время, власти США приняли решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Администрация Соединенных Штатов собирается в ближайшее время объявить о том, что поставки боеприпасов данного типа начнутся очень скоро.Сама Украина настаивает на передаче ей любых боеприпасов. Напомним, что США, как и Россия, и Украина в том числе, не ратифицировали конвенцию, ограничивающую применение в боевых действиях кассетных боеприпасов.