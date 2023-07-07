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Австрия выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

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Австрия выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Далеко не все страны Европы согласны с идеей США организовать поставки Украине кассетных боеприпасов. Против этой инициативы выступило руководство Австрии.


Как заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, поставки кассетных боеприпасов не столько гарантируют успех ВСУ, сколько приведут к длительным рискам для гражданского населения. Как известно, после применения кассетных боеприпасов, территория, на которой они использовались, долгое время будет оставаться непригодной к использованию. Понадобятся специальные мероприятия, чтобы обезопасить ее, убрав фрагменты снарядов.

Ранее по той же причине против поставки кассетных боеприпасов Украине выступила и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую сложно заподозрить в предвзятом отношении к киевскому режиму, тем не менее, не поддержала идею США поставлять Украине такие боеприпасы. Она напомнила, что ФРГ ратифицировала конвенцию об ограничении использования таких боеприпасов.

В то же время, власти США приняли решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Администрация Соединенных Штатов собирается в ближайшее время объявить о том, что поставки боеприпасов данного типа начнутся очень скоро.

Сама Украина настаивает на передаче ей любых боеприпасов. Напомним, что США, как и Россия, и Украина в том числе, не ратифицировали конвенцию, ограничивающую применение в боевых действиях кассетных боеприпасов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / C.Stadler/Bwag
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3 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 16:04
    +1
    Австрия выступила против поставок

    У Русских таких тоже не мало ..Всю европу засыпать можем и сша останется !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: grem
      У Русских таких тоже не мало ..Всю европу засыпать можем !

      В основном это ракета 9М79К с кассетной боевой частью 9Н123К (9М79-1К) ракетного комплекса Точка-У. Реактивные снаряды 9М59 РСЗО 9К57 "Ураган" (9 мин в снаряде) и реактивные снаряды 9М55К4 РСЗО 9К58 "Смерч" (25 мин в снаряде), для Урагана разработаны снаряды различных типов - 9М27Ф .
  2. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 16:12
    0
    Как будто у нас их нет, ищут способы уничтожать русских больше, а нам нужны способы мстить гадам поставщикам. Немцам и подобным простили а зря. Будущее должно для них злым.