Замминистра обороны Украины призвала не публиковать кадры с фронта в онлайн-режиме

Обращаюсь по просьбе наших военных ко всем телеграм-каналам, которые информируют об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн-режиме и изо дня в день — наших накрывают сразу после этого

Контроль над распространяемой в обществе информацией, интерпретирование ее исключительно в интересах официальной пропаганды существующий власти — один из гавных признаков формирования тоталитарного режима, которое на Украине при Зеленском практически завершено.В прошлом году, после начала массированных воздушных атак ВС РФ по военным целям на Украине, киевские власти ввели запрет на публикацию в соцсетях любых снимков и видео последствий прилетов и даже работы собственной ПВО.Теперь, с учетом негативных новостей о ситуации на фронте, где ВСУ второй месяц топчутся на месте, пытаясь развить контрнаступление, несут огромные потери, дошла очередь и до запретов на размещение информации о текущем положении дел на передовой. Правда, в данном случае украинские власти решили действовать чуть хитрее и пока не вводят прямые запреты.Заместитель министра обороны Украины и по совместительству главный ньюсмейкер военного ведомства обратилась ко всем, кто с украинской стороны освещает в интернете события на фронте, с «просьбой» не публиковать кадры с передовой в онлайн-режиме, так как сразу после этого якобы украинских военных «накрывают» удары ВС РФ.— призвала Маляр в своем телеграм-канале.Замминистра попросила всех доверять только той информации, которая прошла проверку в минобороны и Генштабе ВСУ. По ее словам, специалисты по безопасности военных ведомств в Киеве тщательно проверяют всю информацию, поступающую с фронта, «согласуют ее с полевыми командирами», и только тогда предают публикации.Вообще, это называется цензура, которой ну никак не должно быть в «демократической» Украине. Но что делать, если хороших новостей с фронта нет, а шквал негатива в интернете, перетекающий даже в западные СМИ, откровенно дискредитирует всю официальную киевскую пропаганду.