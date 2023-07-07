Замминистра обороны Украины призвала не публиковать кадры с фронта в онлайн-режиме

Контроль над распространяемой в обществе информацией, интерпретирование ее исключительно в интересах официальной пропаганды существующий власти — один из гавных признаков формирования тоталитарного режима, которое на Украине при Зеленском практически завершено.
В прошлом году, после начала массированных воздушных атак ВС РФ по военным целям на Украине, киевские власти ввели запрет на публикацию в соцсетях любых снимков и видео последствий прилетов и даже работы собственной ПВО.
Теперь, с учетом негативных новостей о ситуации на фронте, где ВСУ второй месяц топчутся на месте, пытаясь развить контрнаступление, несут огромные потери, дошла очередь и до запретов на размещение информации о текущем положении дел на передовой. Правда, в данном случае украинские власти решили действовать чуть хитрее и пока не вводят прямые запреты.
Заместитель министра обороны Украины и по совместительству главный ньюсмейкер военного ведомства обратилась ко всем, кто с украинской стороны освещает в интернете события на фронте, с «просьбой» не публиковать кадры с передовой в онлайн-режиме, так как сразу после этого якобы украинских военных «накрывают» удары ВС РФ.
Обращаюсь по просьбе наших военных ко всем телеграм-каналам, которые информируют об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн-режиме и изо дня в день — наших накрывают сразу после этого
— призвала Маляр в своем телеграм-канале.
Замминистра попросила всех доверять только той информации, которая прошла проверку в минобороны и Генштабе ВСУ. По ее словам, специалисты по безопасности военных ведомств в Киеве тщательно проверяют всю информацию, поступающую с фронта, «согласуют ее с полевыми командирами», и только тогда предают публикации.
Вообще, это называется цензура, которой ну никак не должно быть в «демократической» Украине. Но что делать, если хороших новостей с фронта нет, а шквал негатива в интернете, перетекающий даже в западные СМИ, откровенно дискредитирует всю официальную киевскую пропаганду.