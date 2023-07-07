Премьер-министр Польши во время визита на запад Украины напомнил о геноциде поляков бандеровцами

Волынское преступление – это геноцид. Ад сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом

Геноцид польского населения Волыни украинскими националистами представляет собой огромную трагедию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который посетил западные регионы Украины.Глава польского правительства прибыл в села, которые некогда были заселены этническими поляками. Во время Волынской резни польское население здешних мест было уничтожено украинскими националистами-бандеровцами. Киевский режим сейчас пытается лишний раз не вспоминать эту страницу истории , однако в Варшаве ему не дают забыть о Волынской резне.- заявил Матеуш Моравецкий.Таким образом, польский премьер-министр акцентировал внимание, во-первых, на том, что здесь ранее было польское государство и преступления против поляков стали возможны благодаря его исчезновению. Во-вторых, он не преминул напомнить о причастности Третьего рейха к этим преступлениям, подчеркнув, что рейх был немецким.Моравецкий призвал украинские власти найти захоронения всех поляков, погибших во время Волынской резни. Он заявил, что не успокоится, пока последняя жертва преступлений бандеровцев не будет найдена и захоронена. Напомним, что 11 июля 1943 года украинские националисты напали одновременно на 150 польских деревень. В результате преступных действий бандеровцев погибли от 100 тысяч до 130 тысяч этнических поляков, проживавших на территории современных западных областей Украины.Понятно, что действующему украинскому режиму не очень приятно слышать подобные заявления от руководителей Польши – ближайшего союзника Украины. Но иного варианта у Киева нет, а в Варшаве постоянно напоминают украинцам об их исторической вине перед поляками.