Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Польши во время визита на запад Украины напомнил о геноциде поляков бандеровцами

6
Премьер-министр Польши во время визита на запад Украины напомнил о геноциде поляков бандеровцами

Геноцид польского населения Волыни украинскими националистами представляет собой огромную трагедию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который посетил западные регионы Украины.


Глава польского правительства прибыл в села, которые некогда были заселены этническими поляками. Во время Волынской резни польское население здешних мест было уничтожено украинскими националистами-бандеровцами. Киевский режим сейчас пытается лишний раз не вспоминать эту страницу истории, однако в Варшаве ему не дают забыть о Волынской резне.

Волынское преступление – это геноцид. Ад сотен и тысяч польских семей. В общей сложности считается, что более 100 тысяч поляков потеряли жизнь в том аду. В аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство – было ликвидировано немецким Третьим рейхом

- заявил Матеуш Моравецкий.

Таким образом, польский премьер-министр акцентировал внимание, во-первых, на том, что здесь ранее было польское государство и преступления против поляков стали возможны благодаря его исчезновению. Во-вторых, он не преминул напомнить о причастности Третьего рейха к этим преступлениям, подчеркнув, что рейх был немецким.

Моравецкий призвал украинские власти найти захоронения всех поляков, погибших во время Волынской резни. Он заявил, что не успокоится, пока последняя жертва преступлений бандеровцев не будет найдена и захоронена. Напомним, что 11 июля 1943 года украинские националисты напали одновременно на 150 польских деревень. В результате преступных действий бандеровцев погибли от 100 тысяч до 130 тысяч этнических поляков, проживавших на территории современных западных областей Украины.

Понятно, что действующему украинскому режиму не очень приятно слышать подобные заявления от руководителей Польши – ближайшего союзника Украины. Но иного варианта у Киева нет, а в Варшаве постоянно напоминают украинцам об их исторической вине перед поляками.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:13
    +1
    Кто то из местных поляков ему кричал введи войска?А то как пожалуются ему,а он и не сможет отказать тем кто имеет карту поляка,а там до ввода войск и референдума недалеко.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:14
    0
    Странно, почему ему не написали речь, в которой он бы обвинил в волынской резне Сталина, Путина и всех русских? Давно не огребал от Кулебы чтоль?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:16
      0
      Это Кулеба у него во дворе клубнику огребает,а не наоборот.Вы что то напутали.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:18
    0
    Он заявил, что не успокоится, пока последняя жертва преступлений бандеровцев не будет найдена и захоронена.

    А где найдут захоронения родных жены моего дяди, убитых и сожженных под Луцком, её родителей, двух братьев сестренки.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:19
    0
    Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который посетил западные регионы Украины


    Во, уже присматриваются пшеки к территории, которую считают своей! Сам премьер- министр! Это говорит о многом! Западные области скоро скажут окраине: Прощай непутевая страна!
  5. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 16:19
    0
    Ух ты ! А как с третьим рейхом у чехов отжимали земли не вспоминается ???
    А по мне так очень похоже что "гиена европы" нацеливается на кусок украины предчуствуя её близкий финиш